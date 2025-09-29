La Capital | Economía | deuda

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

El stock de deuda subió en 23.783 millones de dólares con relación al trimestre anterior

Agencia EFE

Por Agencia EFE

29 de septiembre 2025 · 22:06hs
La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Argentina registró a finales del segundo trimestre de este año una deuda externa bruta récord de 305.043 millones de dólares, lo que implica que el stock de deuda subió en 23.783 millones de dólares con relación al trimestre anterior.

Según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este ascenso se debió principalmente al incremento del endeudamiento del gobierno en 18.480 millones de dólares como consecuencia de los préstamos recibidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales de crédito.

El endeudamiento de las sociedades no financieras y de hogares se incrementó durante el segundo trimestre en 2.435 millones de dólares, mientras que la deuda del Banco Central creció en 2.380 millones de dólares y la de las sociedades captadoras de depósitos aumentó en 559 millones.

De acuerdo con los datos oficiales, en el segundo trimestre el stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal se incrementó en 18.162 millones de dólares con respecto al mismo período de 2024.

Deuda récord

El nivel de endeudamiento bruto a valor nominal registrado a finales de junio pasado es el más alto en las series históricas del Indec, iniciadas en 1994.

En lo que va del gobierno de Javier Milei, la deuda externa bruta de Argentina a valor nominal creció en 19.092 millones de dólares.

Entre tanto, el stock de deuda externa bruta total de Argentina, pero medido a valor de mercado, ascendía al finalizar el segundo trimestre de este año a 284.905 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 24.669 millones con respecto al primer trimestre de 2025.

En términos interanuales, la deuda a valor de mercado subió en 36.527 millones de dólares, desde los 248.378 millones de dólares que se computaban a finales del segundo trimestre de 2024.

La deuda del gobierno está compuesta por 96.763 millones de dólares en concepto de préstamos y por 70.799 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal, pero cuyo valor de mercado es de 50.423 millones, lo que evidencia la menor valuación de mercado de los bonos soberanos argentinos.

En tanto, la deuda con el FMI ascendía a finales del segundo trimestre a 55.17 millones de dólares, con un aumento en 13.994 millones respecto al trimestre anterior como consecuencia de los préstamos que el organismo le giró a Argentina en abril pasado, tras la firma de un nuevo acuerdo de facilidades extendidas.

En total, la deuda con organismos internacionales se incrementó en el segundo trimestre en 16.014 millones de dólares, mientras que el endeudamiento con acreedores privados creció en 2.424 millones de dólares.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei y su aliado estratégico, su par norteamericano Donald Trump.

Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

El camino del dólar. El Banco Central cedió reservas por el pago de deuda.

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

El número oficial de inflación. El Indec dará a conocer el dato oficial el 14 de octubre.

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento

Actividad económica. La construcción registró una baja del 0,5%.

La actividad económica muestra señales de retracción

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Lo último

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

La leche de vaca es un alimento imprescindible y otros mitos sobre los lácteos

"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

El dato surge del informe de la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados y expone nuevas formas de supervivencia de los santafesinos
Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Ovación
Fútbol femenino de AFA: Newells perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs
Ovación

Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Fútbol femenino de AFA: Newells perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Newells concentró con un futbolista que vuelve para ser titular, pero falta alguien

Newell's concentró con un futbolista que vuelve para ser titular, pero falta alguien

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Policiales
Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

La Ciudad
Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje
Información General

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje

La leche de vaca es un alimento imprescindible y otros mitos sobre los lácteos
Información General

"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe
Información General

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial

La actividad económica muestra señales de retracción
Economía

La actividad económica muestra señales de retracción

La fábrica de galletitas Tía Maruca otra vez en crisis: bajó la persiana en Chascomús
Información General

La fábrica de galletitas Tía Maruca otra vez en crisis: bajó la persiana en Chascomús

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una sanción ejemplar
La Ciudad

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo
Policiales

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

¿Se van a sentar con Espert?: el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco
Política

"¿Se van a sentar con Espert?": el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos
La Ciudad

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario
La Ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años
Salud

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa
Información General

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario
La Ciudad

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender
POLICIALES

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana