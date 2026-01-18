La Capital | Economía | Argentina

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India, el país más poblado del mundo

El dato surge de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario y marca un hito comercial con el mayor mercado consumidor del planeta, en un contexto de cambios estructurales en la demanda global y en la matriz de proveedores del país asiático.

18 de enero 2026 · 16:39hs
Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India, el país más poblado del mundo

Argentina alcanzó en 2025 una posición estratégica en el comercio internacional de alimentos: se transformó en el principal proveedor de aceites vegetales de la India, el país más poblado del mundo. Así lo señala un informe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que detalla que la India importó desde la Argentina 3,56 millones de toneladas de aceites vegetales durante ese año, el mayor volumen registrado desde que existen series comparables, a partir de 2002.

El dato no solo refleja un salto cuantitativo, sino también un cambio de fondo en el mapa global de proveedores. En un mercado históricamente dominado por el sudeste asiático y el aceite de palma, los aceites argentinos de soja y girasol lograron consolidarse como insumos centrales para el consumo indio.

Una relación comercial que alcanzó un récord histórico

De acuerdo con el informe de la BCR, las importaciones totales de aceites vegetales de la India sumaron cerca de 15,7 millones de toneladas en 2025. De ese total, alrededor de 3,53 millones de toneladas tuvieron origen argentino, un récord absoluto para el país sudamericano.

india

Ese volumen ubicó a la Argentina por encima de otros abastecedores tradicionales y le permitió ganar una participación inédita en un mercado caracterizado por su escala y dinamismo. El trabajo subraya que el grueso de los envíos correspondió a aceite de soja y aceite de girasol, dos productos en los que la industria local desarrolló una especialización productiva sostenida a lo largo de las últimas décadas.

En la campaña 2024/25, la producción conjunta de aceite de soja y girasol en la Argentina se estimó en 10,48 millones de toneladas, el nivel más alto desde al menos el ciclo 2004/05. Esa capacidad productiva fue clave para sostener el crecimiento de los despachos hacia la India y, al mismo tiempo, abastecer otros destinos internacionales.

Por qué la India depende de las importaciones

El informe explica que la condición estructural del agro indio es determinante para entender este fenómeno. La India es un gran productor de cereales como trigo y arroz, pero presenta una producción relativamente baja de oleaginosas en relación con las necesidades de su población.

Esa brecha obliga al país asiático a importar una parte sustancial de los aceites vegetales que consume. En ese escenario, la Argentina logró posicionarse como su principal proveedor mundial en 2025, desplazando a competidores históricos y ampliando su influencia en el comercio global de estos productos.

Cambios en el tablero internacional de proveedores

El trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario también analiza la evolución de la competencia internacional. Países como Indonesia y Malasia, tradicionales líderes en el suministro de aceite de palma, redujeron su participación relativa en las importaciones indias durante la última década.

Ese retroceso se explica, en parte, por cambios en las preferencias de consumo y por la diversificación de la canasta importada, que comenzó a incorporar con mayor peso aceites alternativos. En paralelo, se observa un aumento gradual de las compras indias a otros orígenes como Rusia, en aceite de girasol; Brasil, en aceite de soja; y Tailandia, en aceite de palma.

Dentro de ese nuevo esquema, la Argentina se destacó no solo por volumen, sino también por la regularidad de la oferta y la capacidad de responder a un mercado de gran escala.

India, un socio clave para los aceites argentinos

El informe remarca la relevancia de la India como destino estratégico para las exportaciones argentinas. Según los datos de la BCR, el país asiático concentra alrededor del 53% de las exportaciones argentinas de aceite de soja y el 35% de las de aceite de girasol.

Ese peso convierte a la India en un socio central para la industria aceitera local, en un contexto global donde la demanda de aceites vegetales mantiene una tendencia ascendente, tanto para uso alimenticio como industrial, incluida su aplicación en biocombustibles.

A medida que la economía india crece y se expande su clase media, el consumo interno de aceites de mayor valor agregado —como los derivados de soja y girasol— gana protagonismo, lo que incentiva una menor dependencia del aceite de palma y abre oportunidades para proveedores como la Argentina.

Una evolución que se gestó a lo largo de dos décadas

El cambio observado en 2025 adquiere mayor dimensión cuando se lo compara con la trayectoria histórica. A comienzos de los años 2000, las importaciones indias de aceites vegetales se ubicaban entre 4 y 5,5 millones de toneladas anuales y estaban fuertemente concentradas en aceite de palma.

Con el paso del tiempo, y especialmente en la última década, los aceites argentinos fueron ganando espacio de manera sostenida. Esa evolución culminó en 2025, cuando la participación de los aceites de soja y girasol de origen argentino alcanzó el 53,1% del total importado por la India.

Noticias relacionadas
El microsatélite Atenea junto a los científicos que lo fabricaron. Formará parte de la nueva misión de la Nasa que llevará personas a la Luna.

Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

El resfrío y la tos, sumados a la fiebre y el dolor corporal son los síntomas más comunes de gripe 

Nuevos casos de Gripe A en Argentina: por ahora Santa Fe esquiva la H3N2K

La pick-up Dakota de RAM fue reconocida como el auto del año en Argentina.

La RAM Dakota fue elegida como el "auto del año 2025" en Argentina

milei declaro organizaciones terroristas a tres ramas de la hermandad musulmana

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

Ver comentarios

Las más leídas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: Estoy arrepentida

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: "Estoy arrepentida"

Lo último

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

General Motors extenderá los parates en la planta de Alvear en 2026 y pagará salarios al 75%

La automotriz confirmó que durante este año mantendrá una semana de parate mensual en la planta santafesina, con el pago del 75% del salario bruto. La decisión se da en un contexto de fuerte reducción del personal y caída de la actividad
General Motors extenderá los parates en la planta de Alvear en 2026 y pagará salarios al 75%
Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: Estoy arrepentida
Información General

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: "Estoy arrepentida"

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
La Ciudad

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Graves incendios forestales en el sur de Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Graves incendios forestales en el sur de Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: Estoy arrepentida

Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: "Estoy arrepentida"

La chica de la boutique en Roldán: De cada negocio hice amigos que conservo

La chica de la boutique en Roldán: "De cada negocio hice amigos que conservo"

Ovación
Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo
Ovación

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Tenis: la historia de Luana, una chica que no corre tras la pelotita sino tras su destino

Tenis: la historia de Luana, una chica que no corre tras la pelotita sino tras su destino

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Policiales
Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

La Ciudad
Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos 2026 con una jornada gratuita frente al Monumento
La Ciudad

Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos 2026 con una jornada gratuita frente al Monumento

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde la cárcel de Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras ocho allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras ocho allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

El tenis despide a uno de sus periodistas más emblemáticos: falleció Guillermo Salatino
Ovación

El tenis despide a uno de sus periodistas más emblemáticos: falleció Guillermo Salatino

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro
La Región

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia, amenazó al chofer y terminó detenido

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Turismo: fuerte movimiento económico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: suma adeptos y se conocieron más detalles

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe
La Región

Comienza este sábado la Fiesta de la Chopera 2026, un símbolo de Santa Fe

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
La Ciudad

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
Economía

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros
La Ciudad

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores
POLICIALES

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores