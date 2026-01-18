Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India, el país más poblado del mundo

El dato surge de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario y marca un hito comercial con el mayor mercado consumidor del planeta, en un contexto de cambios estructurales en la demanda global y en la matriz de proveedores del país asiático.

Argentina alcanzó en 2025 una posición estratégica en el comercio internacional de alimentos: se transformó en el principal proveedor de aceites vegetales de la India , el país más poblado del mundo. Así lo señala un informe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) , que detalla que la India importó desde la Argentina 3,56 millones de toneladas de aceites vegetales durante ese año, el mayor volumen registrado desde que existen series comparables, a partir de 2002.

El dato no solo refleja un salto cuantitativo, sino también un cambio de fondo en el mapa global de proveedores. En un mercado históricamente dominado por el sudeste asiático y el aceite de palma, los aceites argentinos de soja y girasol lograron consolidarse como insumos centrales para el consumo indio.

De acuerdo con el informe de la BCR, las importaciones totales de aceites vegetales de la India sumaron cerca de 15,7 millones de toneladas en 2025. De ese total, alrededor de 3,53 millones de toneladas tuvieron origen argentino, un récord absoluto para el país sudamericano.

Ese volumen ubicó a la Argentina por encima de otros abastecedores tradicionales y le permitió ganar una participación inédita en un mercado caracterizado por su escala y dinamismo. El trabajo subraya que el grueso de los envíos correspondió a aceite de soja y aceite de girasol, dos productos en los que la industria local desarrolló una especialización productiva sostenida a lo largo de las últimas décadas.

En la campaña 2024/25, la producción conjunta de aceite de soja y girasol en la Argentina se estimó en 10,48 millones de toneladas, el nivel más alto desde al menos el ciclo 2004/05. Esa capacidad productiva fue clave para sostener el crecimiento de los despachos hacia la India y, al mismo tiempo, abastecer otros destinos internacionales.

Por qué la India depende de las importaciones

El informe explica que la condición estructural del agro indio es determinante para entender este fenómeno. La India es un gran productor de cereales como trigo y arroz, pero presenta una producción relativamente baja de oleaginosas en relación con las necesidades de su población.

Esa brecha obliga al país asiático a importar una parte sustancial de los aceites vegetales que consume. En ese escenario, la Argentina logró posicionarse como su principal proveedor mundial en 2025, desplazando a competidores históricos y ampliando su influencia en el comercio global de estos productos.

Cambios en el tablero internacional de proveedores

El trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario también analiza la evolución de la competencia internacional. Países como Indonesia y Malasia, tradicionales líderes en el suministro de aceite de palma, redujeron su participación relativa en las importaciones indias durante la última década.

Ese retroceso se explica, en parte, por cambios en las preferencias de consumo y por la diversificación de la canasta importada, que comenzó a incorporar con mayor peso aceites alternativos. En paralelo, se observa un aumento gradual de las compras indias a otros orígenes como Rusia, en aceite de girasol; Brasil, en aceite de soja; y Tailandia, en aceite de palma.

Dentro de ese nuevo esquema, la Argentina se destacó no solo por volumen, sino también por la regularidad de la oferta y la capacidad de responder a un mercado de gran escala.

India, un socio clave para los aceites argentinos

El informe remarca la relevancia de la India como destino estratégico para las exportaciones argentinas. Según los datos de la BCR, el país asiático concentra alrededor del 53% de las exportaciones argentinas de aceite de soja y el 35% de las de aceite de girasol.

Ese peso convierte a la India en un socio central para la industria aceitera local, en un contexto global donde la demanda de aceites vegetales mantiene una tendencia ascendente, tanto para uso alimenticio como industrial, incluida su aplicación en biocombustibles.

A medida que la economía india crece y se expande su clase media, el consumo interno de aceites de mayor valor agregado —como los derivados de soja y girasol— gana protagonismo, lo que incentiva una menor dependencia del aceite de palma y abre oportunidades para proveedores como la Argentina.

Una evolución que se gestó a lo largo de dos décadas

El cambio observado en 2025 adquiere mayor dimensión cuando se lo compara con la trayectoria histórica. A comienzos de los años 2000, las importaciones indias de aceites vegetales se ubicaban entre 4 y 5,5 millones de toneladas anuales y estaban fuertemente concentradas en aceite de palma.

Con el paso del tiempo, y especialmente en la última década, los aceites argentinos fueron ganando espacio de manera sostenida. Esa evolución culminó en 2025, cuando la participación de los aceites de soja y girasol de origen argentino alcanzó el 53,1% del total importado por la India.