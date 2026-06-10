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El ilustre apellido del arquero de Argelia que estaría en el debut ante Argentina

El actual guardavalla de Granada (España) y de la selección argelina, Luca Zidane, logró la nacionalización y se convirtió en uno de los nombres importantes del combinado africano

Luis Castro

Por Luis Castro

10 de junio 2026 · 06:30hs
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Luca Zidane sufrió una fractura de mandíbula y mentón en abril y ataja con una máscara.

Luca Zidane sufrió una fractura de mandíbula y mentón en abril y ataja con una máscara.
Argelia. Luca Zidane está transitando su propio camino dentro del fútbol.

Argelia. Luca Zidane está transitando su propio camino dentro del fútbol.

La selección argentina tendrá su debut mundialista el martes próximo y lo hará ante Argelia, un equipo que tiene un nombre resonante en su formación e ilustre dentro del plantea fútbol: Luca Zidane. El apellido enseguida lleva a pensar en Zinedine, aquel talentoso "10" de la selección de Francia y de otros tantos equipos por donde dejó su magia. Su hijo se diferenció de su padre y no sólo que es arquero, sino que optó por defender los colores del país africano.

La historia de Luca es digna de relatarse. No sólo porque eligió un puesto muy diferente en el que se destacó su padre en Real Madrid y Juventus, entre otros equipos, sino por la elección de defender los colores de la selección de Argelia. Desde que se sumó al combinado fue tenido en cuenta e incluso atajó con una máscara después de que sufriera una fractura de mandíbula y mentón. El golpe ocurrió a finales de abril de 2026 durante un partido con su club, Granada, y tras chocar contra un delantero de Almería.

Zidane hijo nació hace 28 años en Marsella (Francia) y cuando tenía 17 años representaba a la selección francesa en la sub-17. Su nombre resonaba por el apellido que portaba. Con el paso del tiempo y sin chances de tener alguna posibilidad en la selección mayor, el joven arquero decidió cambiar de federación para competir con el conjunto africano.

>>Leer más: Mundial 2026: la insólita estrategia de Argelia antes de enfrentar a Argentina

Embed - Luca Zidane vs Netherlands - International Friendly - 03/04/2026

Con raíces de abuelos paternos

Gracias a las raíces de abuelos paternos logró la autorización en 2025, el arquero se ganó un lugar en la selección y pasó a formar parte de la estructura del seleccionado africano, una incorporación que generó expectativa por su rendimiento en Granada (España), más allá de que juega en la segunda división.

“Cuando juego soy Luca, no Zidane”, sostuvo públicamente en diversas ocasiones cansado de las comparaciones que surgen al mencionar el apellido y recordar la marca que dejó su padre en el fútbol. Claro que así como el apellido le abrió puertas también le generó mayores presiones. Algo así vivió en Real Madrid Castilla entre 2016 y 2019, donde era observado con otros ojos exigentes.

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El peso del apellido

Luca sintió que sostenerse iba a ser difícil por su apellido y optó por hacer su camino en equipos del ascenso como Racing de Santander, Rayo Vallecano, Eibar y, finalmente Granada, donde encontró la estabilidad pretendida.

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Ahora todo indica que estará ocupando el arco de Argelia frente a Argentina en la presentación en la Copa del Mundo, un sueño cumplido después de observar que le iba a ser difícil conseguirlo en Francia como lo hizo su padre. "Él tuvo su propio camino, su propia carrera. Yo tengo mi camino, mi carrera", sentenció el arquero.

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