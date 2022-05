Andrea Ostera: "La idea de arte la pienso como una actitud frente a la vida" 

La creatividad no se restringe a la obra, es más una actitud frente a la vida”, remarca Andrea Ostera en el interior de su antigua y espectacular casa taller, y apelará a ese concepto a lo largo de la charla cada vez que se refiera a sus múltiples pasiones. “La verdad, me siento bastante artista”, bromea para explicar el modo en que concibe su vinculación con la fotografía, que no la limita ni la encuadra sino todo lo contrario, la lleva a explorar también otras disciplinas como el dibujo y el video. “En mi vida cotidiana está esta chispa de creatividad, que es parte de lo que elijo ser”.