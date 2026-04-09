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La suba de la nafta consolida el regreso de la "época dorada" del GNC: las claves del fenómeno

La explotación del yacimiento de Vaca Muerta abre otro panorama para este combustible en automóviles. En cuánto tiempo se amortiza el costo del equipo

Matías Petisce

Por Matías Petisce

9 de abril 2026 · 06:05hs
Dale gas. La colocación de equipos GNC sube en Rosario en paralelo al aumento de los combustibles

Dale gas. La colocación de equipos GNC sube en Rosario en paralelo al aumento de los combustibles

La constante suba de la nafta consolidó un fenómeno que parecía perdido en el túnel del tiempo: "la época de oro" del GNC, que coincide con los incrementos que había experimentado la nafta en los albores de 2015 en adelante respecto a este fluido gaseoso. La explotación del yacimiento en Vaca Muerta abrió otro panorama y en las casas de instalación de equipos ya hablan de un incremento de la demanda en torno al 30 por ciento. La explicación de los instaladores es clara: el litro de nafta ya se cotiza a 2.100 pesos y con el magro poder adquisitivo de la clase media trabajadora no hay bolsillo que aguante. Por eso el regreso de un combustible amable y ecológico.

Desde los talleres de instalación de GNC aseguran que mucha gente se acercó a consultar en las últimas semanas y afirman que el ahorro de combustible mensual oscila entre un 60 y 70 por ciento. "En seis o siete meses, recuperan el costo de la instalación del equipo". Especialistas explican cuál es el factor que impulsa la nueva ola del GNC y por qué es importante la conversión de combustible con perspectivas a futuro.

La época de oro del GNC

"Venimos de muchos años de caída por muchas cuestiones y cambios en el mercado. Después hubo períodos de distorsiones con las naftas y sólo quedó reservado a quien sabía apreciar las bondades que tenía este combustible y lo sostenía. Hoy por hoy, creemos que se están dando las condiciones, a partir de la desregulación y valores accesibles respecto a la nafta", planteó en declaraciones a La Capital Juan Manuel Rumín, de la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario (Cesgar).

"Estamos con la posibilidad de volver a la época de oro del gas, no sólo para el rubro automotor sino para el consumidor domiciliario también, con un combustible abundante, ecológico y económico, que cuenta con un desarrollo tecnológico de más de 40 años. Y la diferencia es que ya no tenés que parar en Río Tala, por ejemplo, para ir a Buenos Aires como ocurría en otras épocas porque ahora la oferta es abundante", destacó.

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El uso de GNC aún representa un ahorro del 70 por ciento respecto de la nafta, dicen los talleristas.

El uso de GNC aún representa un ahorro del 70 por ciento respecto de la nafta, dicen los talleristas.

Rumín reseñó que el GNC en el país comenzó a impulsarse en el año 1982, cuando se comenzó a producir yacimientos petrolíferos con mucho gas asociado. De esa forma, para poder extraer el petróleo se tenía que comercializar el fluido gaseoso para no desperdiciarlo y por eso se buscó consumo inmediato.

"En el yacimiento de Vaca Muerta comenzaron a extraer ese gas asociado y por eso tenemos esa oferta importante en el país, puesto que aún no hay alternativas de exportación ni almacenaje tal como existe en otras partes del mundo, pese a no ser algo muy común", abundó el encargado del área de GNC de Cesgar.

Colocaciones a ritmo sostenido

"Particularmente venimos con trabajo sostenido, analizando exclusivamente mucha más gente se acercó a consultar y tratar de ver cómo es el mundo del GNC. Ocurre que la coyuntura hace que se incrementen las colocaciones a partir del crecimiento del parque automotor y el aumento de la nafta", evaluó en declaraciones a La Capital Pablo Attme, desde Ecocentro, que cuenta con promociones para quienes poseen la tarjeta de Beneficios del diario.

En ese marco de incrementos del combustible tradicional, Attme admitió que "el aumento siempre es beneficioso para este tipo de negocios, ya que las consultas e instalaciones aumentaron en un 20 por ciento promedio y hasta un 30 por ciento, ya sea en forma presencial, WhatsApp o por internet".

El instalador aseguró que si se trata de una inversión inicial, el ahorro es constante al momento de cargar nafta. "Estamos hablando de entre un 60 y 70 por ciento de ahorro", precisó respecto a la diferencia entre un combustible y otro, puesto que el metro cúbico de GNC, que equivale a un litro de nafta, oscila entre los 650 y 790 pesos contra los casi 2.100 pesos que cuesta en la actualidad la nafta, producto también del conflicto en el estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e Irán.

>> Leer más: Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Por otra parte, Attme comentó que "el aumento de la nafta se dio cuando se liberaron los precios y se quitaron los subsidios, también porque mucha gente quedó sin laburo, entonces tenía su auto y terminaba haciendo Uber y no le quedó más remedio que convertir su auto a GNC".

La mayoría de los autos que salen de concesionaria cuentan con inyección directa o doble inyección, según comentó el instalador. Para ese tipo de tecnología comenzaron a instalarse equipos de sexta generación, aunque habitualmente se utilizan los de quinta generación para autos tales como Fiat Cronos, Chevrolet Prisma o Peugeot Partner, que suelen ser vehículos de uso familiar o de trabajo diario y el ahorro es palmario.

A cuánto equivale un tubo de GNC

Para un tubo de 60 litros, equivalente a una carga de 14 metros cúbicos de GNC (cuya autonomía oscila los 150 kilómetros) la instalación cuesta 1.400.000 pesos en promedio. Una vez instalado, la renovación de la oblea de Enargas tiene un costo de 50 mil pesos.

En tanto, cada cinco años se realiza una prueba hidráulica, que consiste en revisión y prueba del cilindro, cambio de válvula, revisión de instalación y la correspondiente renovación de oblea. Allí el valor trepa a 250 mil pesos.

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En declaraciones al programa "Todos en La Ocho", de LT8, Fernán Bacelli, de Gas Equipment Group, señaló: "Lo que estamos viviendo sucedió cuando el GNC salía un tercio de lo que costaba la nafta; ahora, vuelve a ser similar a aquella época dorada. El precio oscila 700 pesos y la nafta súper está 2.100 pesos. Es muchísimo el ahorro, por eso la gente se anima a convertir su auto de nafta a GNC".

El técnico precisó que para convertir un auto de uso familiar frecuente o un taxi, el equipo ronda los mil dólares, 1.450.000 o 1.500.000 pesos con la colocación incluida. "Un litro de nafta es equivalente a un metro cúbico de GNC, de modo que en seis o siete meses se recupera el costo de la colocación del equipo", razonó.

No obstante, aclaró que hay clientes tales como los repartidores que utilizan vehículos utilitarios nunca abandonaron el rubro GNC, pero destacó que "el cliente que regresa hoy en día es el del de consumo familiar".

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