A Central se le abre el telón en el escenario más luminoso: inicia otra vez el camino hacia la gloria eterna

Después de aquel gran 2025, el Canalla comienza a transitar el duro camino de la Copa Libertadores. Debuta en el Gigante ante Independiente del Valle

Alejo Veliz, la carta de gol que tiene Central, en uno de los festejos ante Atlético Tucumán. Fue la previa de a Copa Libertadores.

El 24 de octubre de 2025 Central lograba uno de los tantos triunfos que obtuvo a lo largo de ese año . Pero no fue uno más, sino el que le puso el moño a esa búsqueda del Canalla a la clasificación a la Copa Libertadores de América . En esa victoria ante Sarmiento de Junín por 1 a 0 (gol de Ángel Di María de penal), el equipo entonces dirigido por Ariel Holan sellaba el pasaporte a la máxima competencia continental a nivel de clubes . Pocos más de cinco meses después, llegó el día del debut, en medio de una expectativa pronunciada por el equipo y por un tal Ángel Di María . Arriba el telón, en el Gigante de Arroyito , frente a Independiente del Valle en el inicio de un nuevo sueño.

Será la primera estación para Central en el Grupo H, del que también forman parte Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela . Entre todos ellos habrá una lucha titánica en busca de los dos primeros puestos, que serán los que den acceso a los octavos de final.

Si de desafíos se trata, la Copa Libertadores está en lo más alto en la consideración. Por parte de todos, de los jugadores, del cuerpo técnico, de los hinchas. Y se potencia mucho más en clubes que buscan ansiosos su primera coronación en un torneo de tanto prestigio.

Central y la "gloria eterna"

Esa “gloria eterna” que la Conmebol tiene como eslogan es lo que en Central saldrán a buscar con convencimiento, a sabiendas de que el camino no sólo es largo, sino también difícil de transitar, con distancias enormes por recorrer, con rivales de mucho relieve.

Cen2MB Ángel Di María convirtió de penal ante Sarmiento, en 2005. Ese día Central selló el pasaporte a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Marcelo Bustamante / La Capital

Puede sonar a grandilocuente que Central tenga el sueño de conquistar la Copa Libertadores este año, pero es lo que desde el club dejaron en claro con lo que fue la decisión de la salida de Ariel Holan y el arribo de Jorge Almirón.

Cuando todos suponían que el Profesor Holan iba a renovar su contrato después del gran año que había tenido el equipo, la dirigencia optó por no hacerlo y fue en busca de un entrenador que, si de algo no carecía, es de experiencia en el tema. Almirón fue el elegido, entre otras cosas, por haber sido el técnico que llevó a dos equipos a la final: en 2023 la jugó dirigiendo a Boca y la anterior a Lanús, en 2017.

Una historia diferente

Lo que el Canalla comienza a jugar no tiene nada que ver con lo que viene haciendo. Es cierto, hay un buen andar del equipo en el torneo local, donde está muy cerca de lograr el pasaje a los playoffs, pero los secretos de la Copa Libertadores son otros.

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Pese a ello, para lograr cierto protagonismo no hay otra receta que no sea tener un equipo competitivo, que sea confiable y regular. En definitiva, que esté a la altura de las circunstancias.

HolanSSM Ariel Holan fue el entrenador que moldó aquel equipo de Central que logró la clasificación a la Libertadores 2026. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El correr de los partidos irá determinando si Central cuenta con todos esos requisitos, pero eso no invalida en absoluto la confianza que hoy reina en Arroyito.

La presencia de Di María

Hay mucho de ello que radica en la presencia de un Di María que volvió a Central para pelear cosas importantes y vaya si esto que tiene enfrente lo es. Pero no es sólo la figura de Fideo. Hay un técnico con experiencia y varios jugadores con cierta dosis de jerarquía. Y el resto debe empujar de manera pareja y con la fuerza apropiada.

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Esto que comienza hoy es el fruto de aquella gran campaña 2025 del equipo de Holan, en la que ese medio partido (los primeros 45' se habían jugado bajo la lluvia y Merlos lo suspendió) contra Sarmiento abrochó la clasificación. Después también lograría el primer puesto en la tabla anual, lo que le valió el título de la Liga 2025.

Almiron La dirigencia de Central puso los ojos en Almirón por aquellas finales que jugó con Boca y Lanús. Celina Mutti Lovera / La Capital

La base, más algo más

Y esa gran base de aquel equipo es la que se mantuvo en el club, en busca de nuevos desafíos. Con el agregado, se insiste, de esa gran apuesta que hubo por parte de quienes manejan el fútbol de Central de alterar la calma que se vivía con un inesperado cambio de entrenador.

Por delante hay una misión súper difícil, pero que jamás en Central será catalogada como imposible, y el momento que todos esperaban en Arroyito finalmente llegó. La pelota volverá a rodar, pero en otro escenario. Será en ese escenario de luminarias mucho más pronunciadas, en el que todos intentan combinar los mejores pasos. En ese escenario hay un telón que se abre para que Central salga a escena, en busca de la gloria eterna.