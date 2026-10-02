La Capital | Ovación | Central

Central: Almirón gestiona una previa en la que el mal de ausencias se potencia

A las bajas que tuvo contra Estudiantes, se le suman dos futbolistas más que no estarán para el choque con Banfield.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

2 de octubre 2026 · 14:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jorge Almirón tiene un panorama que no es del todo complicado

Calina Mutti Lovera / La Capital

Jorge Almirón tiene un panorama que no es del todo complicado, pero que no es el ideal.

En medio de la alegría que generó la obtención de la Supercopa Internacional, en Central está la obligación de cambiar el chip y pensar en el partido ante Banfield, por el torneo Clausura, para el que Jorge Almirón tendrá un par de bajas más, las de Axel Werner y Agustín Sández.

La información que se conoció este jueves sobre la distensión ligamentaria en la rodilla derecha que sufrió el arquero en el encuentro frente a Estudiantes fue una mala noticia para el jugador, por supuesto, pero también para el entrenador.

Frente a la baja de quien fue titular en los dos últimos partidos (Argentinos Juniors y Estudiantes), la alternativa es Jeremías Ledesma, el arquero titular desde que regresó al club, pese a algunos cambios en el arco que se dieron a lo largo del año en algunos encuentros puntuales, pero que no fueron muchos.

Axel Werner sufrió una lesión en la rodilla ante Estudiantes y se perderá varios partidos.

Axel Werner sufrió una lesión en la rodilla ante Estudiantes y se perderá varios partidos.

Ledesma, la alternativa

Esto es, la alternativa de Ledesma es un remedio sumamente eficaz frente a este contratiempo. Lo que sí, esa baja de Werner se suma a otras tantas que el técnico ya sufrió en Santiago del Estero y que se harán extensivas ahora frente a Banfield.

>>Leer más: Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Imposible no hacer referencia también a la suspensión de manera provisoria del lateral izquierdo Agustín Sández, quien fue informado por el árbitro Darío Herrera por haber sido uno de los que generó los tumultos del final en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Pero lo dicho, para este encuentro en el sur bonaerense, Almirón no podrá contar con seis futbolistas, cinco de ellos titulares en un contexto normal y lógico. El Canalla ya había ido a Santiago del Estero con un equipo disminuido en cuanto a los nombres y ahora eso se potenciará.

Sández fue suspendido de manera provisoria por los tumultos en el final del triunfo de Central ante Estudiantes.

Sández fue suspendido de manera provisoria por los tumultos en el final del triunfo de Central ante Estudiantes.

Todas las bajas del Canalla

Axel Werner: esguince de rodilla con distensión ligamentaria. La sufrió en el partido contra Estudiantes, en el que fue titular.

Agustín Sández: en los incidentes que se produjeron en el final del partido ante Estudiantes, el árbitro Darío Herrera lo informó como uno de los generadores del tumulto. Fue suspendido de manera provisoria.

Jaminton Campaz: fue convocado para los partidos amistosos de Colombia. Se perdió la final en el Santiago del Estero y tampoco estará frente a Banfield.

Vicente Pizarro: la misma situación que Campaz, pero por su participación con la selección chilena. Ausente frente a Estudiantes y se pierde el choque del lunes por el Clausura.

Alan Rodríguez: fue titular ante Argentinos Juniors, pero no pudo completar ni siquiera el primer tiempo. Fue baja ante el Pincha y tampoco lo tendrá Almirón para este próximo encuentro.

Guillermo Fernández: no venía siendo titular, pero sí una alternativa de recambio desde el banco de relevos. Viene de un par de partidos ausente por una lesión muscular.

Noticias relacionadas
carolina cristinziano cuenta como fue renunciar a la elite europea por su amor por rosario central

Carolina Cristinziano cuenta cómo fue renunciar a la élite europea por su amor por Rosario Central

Tras más de diez años se vuelve a dar el clásico rosarino en la Copa Santa Fe

Central y Newell's tienen definido cuándo se enfrentarán por las semifinales de la Copa Santa Fe

La lesión de Werner se produjo en una de las últimas jugadas del partido del sábado pasado ante el Pincha. 

Central: Axel Werner se perderá el próximo partido ante Banfield por una lesión

Los pibes de Central celebran uno de los tantos en le triunfo frente a Unión, en el predio de Arroyo Seco.

La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Lo último

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la Supercopa Internacional

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la Supercopa Internacional

Mal se ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Mal se ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Rosario será sede de un foro sobre agricultura regenerativa y producción sustentable

Rosario será sede de un foro sobre agricultura regenerativa y producción sustentable

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas

Tres laboratorios analizaron muestras y detectaron elementos químicos, metales y microplásticos. Los resultados son preliminares y no se sabe aún su origen

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas
Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton
Policiales

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

Feria del Libro de Rosario: Marcela Ternavasio dará el discurso de apertura
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: Marcela Ternavasio dará el discurso de apertura

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación
La ciudad

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012
La Región

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Ovación
Mal se ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Mal se ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Mal se ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Mal se ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Newells vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newells y Lanús en el Coloso

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús en el Coloso

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: tres hombres detenidos por intentar usurpar una casa a los tiros
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: tres hombres detenidos por intentar usurpar una casa a los tiros

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

La Ciudad
Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

Feria del Libro de Rosario: Marcela Ternavasio dará el discurso de apertura

Feria del Libro de Rosario: Marcela Ternavasio dará el discurso de apertura

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Santa Fe reclamó una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor
Agro

Santa Fe reclamó una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro
La Ciudad

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná
La Ciudad

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres
Ovación

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres

El tiempo en Rosario: viernes con 21° y fuertes ráfagas para cerrar con chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con 21° y fuertes ráfagas para cerrar con chaparrones

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido
Ovación

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido

Una persona asesinada declaró con un video de IA y la Justicia anuló la condena
Información General

Una persona asesinada "declaró" con un video de IA y la Justicia anuló la condena

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada
Información General

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad
La Ciudad

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad

Llega a Rosario Danzar por la paz, la gala solidaria a beneficio de Unicef
La Ciudad

Llega a Rosario "Danzar por la paz", la gala solidaria a beneficio de Unicef

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme
Policiales

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

El gas sube 1 % en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor
Economía

El gas sube 1 % en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Maxi Rodríguez pidió respeto tras los disturbios en Newells
Ovación

Maxi Rodríguez pidió "respeto" tras los disturbios en Newell's

Arca reglamentó el fondo para indemnizaciones: regirá desde noviembre
Economía

Arca reglamentó el fondo para indemnizaciones: regirá desde noviembre

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste
La Ciudad

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Comienza a tomar forma el calendario electoral de Santa Fe para 2027
Política

Comienza a tomar forma el calendario electoral de Santa Fe para 2027

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio
Policiales

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio