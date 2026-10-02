Central: Almirón gestiona una previa en la que el mal de ausencias se potencia

A las bajas que tuvo contra Estudiantes, se le suman dos futbolistas más que no estarán para el choque con Banfield.

Jorge Almirón tiene un panorama que no es del todo complicado, pero que no es el ideal.

En medio de la alegría que generó la obtención de la Supercopa Internacional , en Central está la obligación de cambiar el chip y pensar en el partido ante Banfield, por el torneo Clausura, para el que Jorge Almirón tendrá un par de bajas más, las de Axel Werner y Agustín Sández .

La información que se conoció este jueves sobre la distensión ligamentaria en la rodilla derecha que sufrió el arquero en el encuentro frente a Estudiantes fue una mala noticia para el jugador, por supuesto, pero también para el entrenador.

Frente a la baja de quien fue titular en los dos últimos partidos (Argentinos Juniors y Estudiantes) , la alternativa es Jeremías Ledesma , el arquero titular desde que regresó al club, pese a algunos cambios en el arco que se dieron a lo largo del año en algunos encuentros puntuales, pero que no fueron muchos.

Esto es, la alternativa de Ledesma es un remedio sumamente eficaz frente a este contratiempo. Lo que sí, esa baja de Werner se suma a otras tantas que el técnico ya sufrió en Santiago del Estero y que se harán extensivas ahora frente a Banfield.

Axel Werner sufrió una lesión en la rodilla ante Estudiantes y se perderá varios partidos.

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Imposible no hacer referencia también a la suspensión de manera provisoria del lateral izquierdo Agustín Sández, quien fue informado por el árbitro Darío Herrera por haber sido uno de los que generó los tumultos del final en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Pero lo dicho, para este encuentro en el sur bonaerense, Almirón no podrá contar con seis futbolistas, cinco de ellos titulares en un contexto normal y lógico. El Canalla ya había ido a Santiago del Estero con un equipo disminuido en cuanto a los nombres y ahora eso se potenciará.

Sández fue suspendido de manera provisoria por los tumultos en el final del triunfo de Central ante Estudiantes. Leonardo Vincenti / La Capital

Todas las bajas del Canalla

Axel Werner: esguince de rodilla con distensión ligamentaria. La sufrió en el partido contra Estudiantes, en el que fue titular.

Agustín Sández: en los incidentes que se produjeron en el final del partido ante Estudiantes, el árbitro Darío Herrera lo informó como uno de los generadores del tumulto. Fue suspendido de manera provisoria.

Jaminton Campaz: fue convocado para los partidos amistosos de Colombia. Se perdió la final en el Santiago del Estero y tampoco estará frente a Banfield.

Vicente Pizarro: la misma situación que Campaz, pero por su participación con la selección chilena. Ausente frente a Estudiantes y se pierde el choque del lunes por el Clausura.

Alan Rodríguez: fue titular ante Argentinos Juniors, pero no pudo completar ni siquiera el primer tiempo. Fue baja ante el Pincha y tampoco lo tendrá Almirón para este próximo encuentro.

Guillermo Fernández: no venía siendo titular, pero sí una alternativa de recambio desde el banco de relevos. Viene de un par de partidos ausente por una lesión muscular.