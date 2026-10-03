Central: otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Como en la previa de Tigre y Argentinos, el Canalla no puede fallar contra Banfield primero e Independiente Rivadavia después por la pelea en la acumulada

Central ganó un partido clave ante Argentinos Juniors y se mantuvo en la pelea por la tabla anual. Se le viene otros dos complejos.

La alegría por el título en la Supercopa Internacional sigue latente, pero en Central es sumamente necesario hacer un punto y aparte. Hay objetivos claros que todavía tiene por delante y en ellos debe centrarse. Otra vez, la exigencia golpea las puertas en Arroyito para mantener viva la ilusión de una de esas metas que tiene entre ceja y ceja. En los próximos dos partidos, el margen de error es prácticamente cero.

La referencia que se hace apunta a la lucha por el primer puesto en la tabla anual , en la que está a seis puntos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza, que igualó 1-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Para lo otro, la clasificación a las instancias finales del torneo Clausura, las urgencias no parecen tan pronunciadas.

Hoy Central (46 puntos) se mantiene en la pelea por ese primer puesto en la tabla anual que no sólo otorga el pasaje para la Copa Libertadores , sino que entrega un título, además del boleto para disputar la Supercopa Internacional. El Canalla sabe lo que es ganar la anual y por eso el deseo de repetir.

No la tiene nada fácil por supuesto, porque además de esos seis puntos que lo separan de Independiente Rivadavia tiene otros tres equipos por encima: Vélez (48), Boca (le ganó a Unión y llegó a 50) y Argentinos Juniors (47). Incluso Instituto, que con la victoria frente a Independiente alcanzó la línea del Canalla y hasta lo superó por diferencia de goles.

La necesidad de Central

Ahora, hay una explicación lógica para entender por qué esta necesidad de no fallar en los dos partidos que se le vienen. Es una situación calcada a lo que le ocurrió hace algunas semanas en la previa de los encuentros frente a Tigre y Argentinos Juniors.

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El razonamiento es sencillo. El partido del próximo lunes frente a Banfield, en condición de visitante, es crucial porque de no sumar de a tres, ya hay algunos equipos equipos que tiene por encima se le escaparían. Boca es uno de ellos. Pero Independiente Rivadavia, aún líder, perdió dos puntos en el final.

Di María festeja ante Tigre. Central fue a Victoria con la obligación de ganar y lo hizo. Fue 1 a 0 con gol de Fideo. Marcelo Bustamante / La Capital

Ganando frente a Banfield, el Canalla se asegurará achicarle dos puntos a la Lepra mendocina y, cuanto menos, mantener a raya al resto. Pero el tema es lo que le viene inmediatamente después de Banfield. En el Gigante de Arroyito recibirá a Independiente Rivadavia, por lo que tendrá la posibilidad enorme de darle alcance.

La única ecuación posible

¿Cuál sería la ecuación perfecta? Ganar en Banfield y después repetir contra los mendocinos, de quienes el Canalla recibió una buena noticia por ese empate sobre el final del Lobo platense. Podría darse que el equipo de Almirón después de esos dos encuentros alcance la línea de Independiente Rivadavia. Pero si no gana, la diferencia con el equipo de Alfredo Berti será de no menos de cinco puntos. Demasiado.

Claro, además de eso no le quedará otra que prestarle atención a lo que ocurra con Vélez, este Boca que se le fue a cuatro puntos y Argentinos Juniors (no enfrentará a ninguno de los tres), pero contra eso no hay nada que esté en las manos de Central.

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Por eso, con 18 puntos en disputa, el Canalla sabe que no tiene demasiado margen de maniobra. Es ganar casi todo lo que tiene por delante, sabiendo que hay partidos que no permiten relajación. Estos dos que se le avecinan hay que encuadrarlos en ese contexto.

Lo vivió hace poco

Una situación similar le tocó vivir hace algunas semanas, cuando tenía por delante a Tigre y Argentinos Juniors. En ese momento Central tenía 40 puntos en la anual y el líder era el Bicho de la Paternal con 46. Si Central no le ganaba a Tigre, Argentinos se le podía escapar demasiado y ese cruce directo que tenía días después de la excursión a Victoria podía resultarle estéril.

Un análisis similar que se hizo en la previa de los partidos ante Tigre y Argentinos Juniors. Ambos Central los ganó.

Pero en esa ocasión el equipo de Almirón actuó en consonancia con las obligaciones que tenía. Fue a Tigre y ganó, y después hizo lo propio frente a Argentinos Juniors. Por eso hoy al Bicho tiene a sólo un punto.

Envión en el Clausura

Está claro que ganar contra Banfield le dará un envión más que importante de cara a la clasificación a los octavos de final del torneo Clausura y si bien no tiene que relajarse, en ese aspecto tiene algo más de oxígeno.

El as en la manga que tiene Central para salir a jugar este partido en el sur bonaerense es el envión anímico que le significó la consagración en la Supercopa Internacional, pero cuando la pelota comience a rodar no lo quedará otra que demostrar que está en condiciones de pelear por el primer puesto en la anual hasta el final. Para lograrlo, el trayecto no admite ningún tipo de bifurcación. El único camino que tiene es ganar en cancha de Banfield y después hacerlo en el Gigante frente al equipo mendocino.