La Capital | Mar del Plata

Mar del Plata más allá del verano: bienestar, gastronomía y descanso en pleno centro

Hotel Spa República propone descubrir la ciudad durante los doce meses con una estadía que combina un spa distribuido en cinco pisos, gastronomía, habitaciones amplias y alternativas para familias, en una ubicación estratégica del centro marplatense

3 de octubre 2026 · 07:00hs
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El spa de cinco pisos ofrece piscina climatizada

El spa de cinco pisos ofrece piscina climatizada, gimnasio y servicios de relax, disponibles fuera de temporada.

Mar del Plata tiene una relación histórica con el verano y la playa, pero la ciudad hace tiempo que amplió su calendario turístico. La gastronomía, el teatro, la cultura, las compras, los paseos y una agenda de actividades que se extiende durante buena parte del año sumaron nuevos motivos para visitarla también en otoño, invierno y primavera.

En ese escenario, Hotel Spa República plantea una experiencia que combina alojamiento, descanso y bienestar, con una ubicación que permite recorrer buena parte de la ciudad sin alejarse del centro.

Uno de sus principales diferenciales está en Open Spa, un espacio de bienestar que se desarrolla a lo largo de cinco pisos y cuyo acceso está incluido para los huéspedes.

Cinco pisos dedicados al bienestar

El circuito reúne piscina cubierta climatizada, hidromasaje, baños de vapor, sauna seco, húmedo y finlandés, gimnasio y diferentes espacios de relax. La posibilidad de utilizar instalaciones climatizadas durante todo el año permite incorporar el bienestar a la estadía incluso cuando el clima no acompaña los planes al aire libre.

La propuesta se completa con servicios de masajes, reflexología y tratamientos corporales y faciales, que pueden contratarse de manera adicional. Estas alternativas están disponibles tanto para huéspedes como para público externo.

El spa adquiere así un papel central dentro de la experiencia del establecimiento y ofrece una forma diferente de disfrutar Mar del Plata fuera de la temporada tradicional de playa. Una tarde de piscina cubierta, un circuito de sauna o un tratamiento pueden convertirse en parte del programa de una escapada de invierno, un fin de semana largo o unos días de descanso en primavera.

Una cocina que también mira hacia la ciudad

La gastronomía ocupa otro lugar destacado. Raíz Restó propone una cocina contemporánea basada en una carta que reúne carnes, pescados y productos de mar, pastas, ensaladas y diferentes platos de cocina argentina.

El restaurante funciona durante todo el año y está abierto también al público externo. La propuesta busca que la experiencia gastronómica no quede limitada a quienes se alojan, sino que forme parte de la oferta que el establecimiento pone a disposición de la ciudad.

El Hotel Spa República propone una estadía en Mar del Plata que combina spa, gastronomía y habitaciones amplias.

El Hotel Spa República propone una estadía en Mar del Plata que combina spa, gastronomía y habitaciones amplias.

Cada mañana, además, el desayuno buffet ofrece alternativas dulces y saladas, panificados, frutas, infusiones y distintas opciones para comenzar el día.

De esta manera, alojamiento, gastronomía y bienestar funcionan como tres ejes de una misma propuesta, con una cocina que incorpora productos y sabores asociados a la identidad de Mar del Plata.

Habitaciones para descansar y compartir

La estadía se completa con habitaciones amplias, modernas y confortables. La distribución y el espacio disponible resultan especialmente funcionales para quienes viajan en pareja, pero también para familias que buscan una base cómoda para pasar varios días en la ciudad.

La amplitud cobra todavía más importancia en las estadías familiares, donde contar con un espacio confortable permite disfrutar del hotel más allá de las horas destinadas al descanso.

Durante los fines de semana largos, además, el establecimiento incorpora propuestas de recreación infantil, un recurso pensado para acompañar las escapadas familiares y sumar alternativas dentro del propio hotel.

En el centro de Mar del Plata

La ubicación es otro de los atributos que atraviesan la propuesta. En pleno centro de Mar del Plata, el establecimiento permite acceder con facilidad a restaurantes, comercios, espacios culturales y propuestas de entretenimiento, además de distintos paseos y atractivos urbanos.

La cercanía adquiere especial valor en las escapadas cortas. En un fin de semana o durante un feriado largo, contar con buena parte de la oferta de la ciudad a pocos minutos permite combinar recorridos, gastronomía, actividades y momentos de descanso sin convertir cada salida en un viaje.

Así, la experiencia no depende de una única estación. En verano, el mar mantiene su protagonismo; durante el resto del año, la ciudad ofrece otras posibilidades. Y una estadía que suma spa, gastronomía, habitaciones confortables, propuestas para familias y una ubicación central permite recorrer esa Mar del Plata que continúa activa cuando termina la temporada de playa.

Más info:

Web: https://hotelsparepublica.com.ar

WhatsApp: +54 9 11 7137 0100

Mail: [email protected]

Instagram: @hotelsparepublica

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