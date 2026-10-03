Aeropuertos Argentina extiende la concesión y compromete US$600 millones en inversiones

El acuerdo alcanzado extiende la concesión hasta 2049 y contempla la posibilidad de ampliarlo otros siete años, si se cumplen las condiciones previstas

Aeropuertos Argentina y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) acordaron una renegociación del contrato de concesión que pone fin al proceso iniciado a partir de los desequilibrios económicos acumulados durante la pandemia.

El nuevo esquema extiende por 11 años el plazo de la concesión, que llegará hasta febrero de 2049 . A ese período podrá sumarse una extensión adicional de siete años, hasta 2056, condicionada al cumplimiento de las pautas de inversión establecidas en el acuerdo.

Como parte de la renegociación, Aeropuertos Argentina asumió nuevas metas de inversión y un compromiso de inversión adicional directa de US$600 millones . Al mismo tiempo, aceptó reducir en más de dos puntos la tasa interna de retorno de equilibrio, que pasa del 16,45% establecida en el contrato vigente al 14,30% .

El acuerdo contempla un plan de infraestructura para los 35 aeropuertos que administra la compañía, con obras destinadas a ampliar su capacidad, modernizar las instalaciones, incorporar tecnología y mejorar los servicios, en un escenario de crecimiento sostenido de la actividad aerocomercial.

La expansión del número de pasajeros, la aparición de nuevas rutas y el aumento de las frecuencias de las compañías aéreas generan nuevas necesidades de infraestructura. Según el acuerdo, los requerimientos actuales superan los compromisos de inversión previstos originalmente en el contrato de concesión.

Una extensión condicionada

La nueva estructura contractual establece dos etapas. La primera extiende la concesión hasta febrero de 2049. La segunda contempla otros siete años, pero no se trata de una prórroga automática: su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa.

Entre las condiciones previstas se encuentra la acreditación de los recursos necesarios para afrontar las inversiones comprometidas y la ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos. El cumplimiento de esas pautas será supervisado por el Orsna.

La renegociación busca recomponer el equilibrio económico-financiero de la concesión, afectado por el impacto que tuvo la pandemia sobre el tráfico aéreo y, en consecuencia, sobre los ingresos y costos de la actividad aeroportuaria.

El proceso de renegociación comenzó formalmente en diciembre de 2024 y se extendió durante 2025 y 2026. El acuerdo fue suscripto entre Aeropuertos Argentina y el Orsna y aprobado por el Gobierno nacional mediante la Decisión Administrativa 27/2026, publicada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre.

Más infraestructura

El nuevo contrato se establece en un contexto de crecimiento del transporte aéreo, con una mayor cantidad de pasajeros, nuevas rutas y más frecuencias. Ese escenario plantea la necesidad de ampliar la capacidad de las terminales y actualizar infraestructura y tecnología.

Aeropuertos Argentina prevé recurrir a financiamiento adicional en los mercados de capitales para afrontar los compromisos de inversión y acelerar la ejecución de las obras proyectadas.

La compañía forma parte de Corporación América Airports, grupo que opera concesiones aeroportuarias en distintos países. En Argentina administra una red de 35 aeropuertos.

La renegociación modifica así las condiciones bajo las cuales continuará la concesión durante las próximas décadas: un plazo extendido hasta 2049, una eventual prórroga hasta 2056 y nuevos compromisos de inversión, dentro de un escenario de crecimiento de la actividad aerocomercial.