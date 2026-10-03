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Retirarán los "nidos" del cableado aéreo en desuso

Se trata de un plan de reordenamiento y retiro de los tendidos en desuso en el centro, Pichincha y Pellegrini; a lo largo de un año.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

3 de octubre 2026 · 06:50hs
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El cableado aéreo es un problema de contaminación visual y además de seguridad. 

El cableado aéreo es un problema de contaminación visual y además de seguridad. 

La Municipalidad pondrá en marcha un ambicioso plan de reordenamiento, saneamiento y retiro del cableado aéreo en desuso en lugares de la ciudad donde abundan los "nidos" amarrados de postes como el casco céntrico, y los corredores gastronómicos de Pichincha y avenida Pellegrini.

Para ello, lanzó una licitación que abrirá los sobres con las ofertas con una inversión de mil millones de pesos y un plazo de ejecución de un año.

El proyecto contempla tareas de identificación, reordenamiento, mimetización, tensado y retiro definitivo de cables aéreos en desuso o fuera de la norma en el ejido urbano de la ciudad.

Estas intervenciones tienen el objetivo de mitigar la contaminación visual, garantizar la seguridad pública y proteger el patrimonio urbano.

El plan

De esta forma, se dispuso la ejecución del plan de intervención contemplará las siguientes tareas: por un lado, el desmantelamiento físico de cables cortados, en desuso o peligrosos pertenecientes a empresas prestatarias de telecomunicaciones, y por otra parte el tensado, fijación y empaquetado en aquellos tendidos activos para reducir la sección transversal ocupada en el espacio aéreo.

A su vez, contempla el retiro absoluto de tendidos aéreos en fachadas y migración de redes.

El plan de reordenamiento se estructurará en forma progresiva en todo el casco histórico y el microcentro en un área delimitada por bulevar Oroño, Pellegrini y el río. Otro sector donde se hará el retiro del cableado será en los corredores gastronómicos, comerciales y que atraen el turismo receptivo como avenida Pellegrini y la zona de Pichincha. Y por último, lo que se denominan "entornos institucionales", como la zona de hospitales, escuelas y reparticiones públicas.

>>Leer más: Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Otros sitios serán los frentes de edificios de alto valor patrimonial. Quedará un remanente para el resto de la ciudad donde se puedan identificar "nidos" de cables en desuso que serán removidos.

Contaminación y seguridad

Al respecto, el subsecretario de Obras Públicas del municipio, Juan Manuel Ferrer, afirmó que "no solamente se retirarán cables, sino también se podrá hacer lo propio con ménsulas y columnas que están en lugares incorrectos o que están en una condición que no corresponde, así que vamos a tener seguramente gran cantidad de ese material que se analizará punto por punto con la empresa que sea la adjudicataria. Es muy importante poder resolver esto porque representa no solo contaminación visual, sino también un tema de seguridad para todos los transeúntes de la ciudad y hace también a que el espacio que todos transitamos esté más lindo y en condiciones; seguramente eso, en conjunto con tantas obras que tiene la ciudad, ponga justamente el espacio público en el lugar que merece", se explayó el funcionario.

La licitación prevé por su localización que determinadas áreas de lugares del centro se trabajarán los sábados, domingos, y feriado, y en algunos horarios que no serán comerciales. También las cuadrillas harán la remoción por las noches.

Para establecer con exactitud cuáles son los cables a retirar se convocará a las empresas que hayan hecho tendidos para que determinen la pertenencia de cada línea aérea. Lo que no resulte reclamable o propiedad de las empresas será quitado de los postes. También se sacarán partes rotas o en mal estado. "Cable que no se reclama o se identifica como propio se retira", marcaron desde el municipio.

Por ordenanza, cada cable y columna que esté puesto en la vía pública tiene que estar presentado.

Hasta el momento de esta convocatoria nunca se había retirado esta remoción del espacio aéreo. Previamente se habían quitado tendidos con cooperativas.

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