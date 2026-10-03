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Aruba, una isla para elegir cómo disfrutarla

Playas extensas, clima cálido, hotelería y una propuesta que combina descanso, gastronomía, compras y paseos. La posibilidad de comenzar el viaje desde Rosario

3 de octubre 2026 · 07:00hs
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Aruba, una isla para elegir cómo disfrutarla

Hay destinos que se explican rápidamente con una imagen. En Aruba, esa imagen probablemente sea la de una playa extensa, arena clara y agua turquesa. Eagle Beach y Palm Beach justifican buena parte de esa fama. Sin embargo, la llamada “Isla Feliz” empieza a mostrar su verdadera dimensión cuando se abandona por unas horas la reposera y se recorre la isla.

Ese equilibrio entre descanso y movimiento es uno de los atractivos que más destaca Aitana Fernández, de Turismo Carey, agencia rosarina con más de 60 años de trayectoria. “Cuando hablamos de Aruba, la primera imagen que aparece es la de sus playas, y por supuesto que son espectaculares. Pero cuando uno conoce realmente la isla descubre que hay muchísimo más. Nuestra tarea como agencia es poder transmitir esa experiencia y ayudar al pasajero a elegir no solamente el destino, sino la mejor forma de vivirlo”, explica.

Un destino para todo el año

Aruba está ubicada al sur del Caribe, cerca de las costas de Venezuela y fuera de la principal zona de huracanes. Sus temperaturas cálidas durante buena parte del año y un régimen de lluvias menos frecuente que en otras islas de la región contribuyen a que las vacaciones de playa no dependan de una temporada tan acotada.

También aparece un tema que en los últimos años ganó espacio entre las consultas de quienes eligen el Caribe: el sargazo. A diferencia de otros destinos de la región que pueden verse afectados estacionalmente, Aruba no suele registrar acumulaciones significativas en sus principales playas turísticas. Para el viajero que imagina buena parte de sus vacaciones junto al mar, es un dato que aporta previsibilidad.

Pero la isla tiene otro paisaje para mostrar. El Parque Nacional Arikok despliega una geografía árida, con cactus, formaciones rocosas y sectores salvajes que contrastan con el Caribe de las postales. En Oranjestad, la capital, aparece la influencia neerlandesa en la arquitectura y en la identidad de la ciudad, mientras las compras y la gastronomía permiten sumar otros planes al itinerario.

Las distancias también juegan a favor. Aruba puede recorrerse con relativa facilidad y permite armar jornadas diferentes: una mañana de playa, un paseo por el interior de la isla, una cena o una salida por Palm Beach. No hace falta elegir entre descanso y actividades: la gracia está justamente en combinarlos.

La importancia de elegir bien

Para Turismo Carey, ese abanico de posibilidades hace que el asesoramiento sea una parte importante del viaje. “Podemos contarle al pasajero qué playa elegir, dónde conviene alojarse según su tipo de viaje, qué zona tiene más movimiento o cuál es más tranquila. Aruba tiene una hotelería excelente, pero no todos los hoteles ofrecen lo mismo ni son ideales para todos”, señala Fernández.

La diferencia puede estar en detalles que no siempre aparecen cuando se mira un hotel en una pantalla: la playa que tiene enfrente, la distancia hasta los restaurantes, el ambiente de la propiedad, los servicios incluidos o el tipo de huésped al que apunta.

Aitana Fernández, jefa de operaciones de Turismo Carey.

Aitana Fernández, jefa de operaciones de Turismo Carey.

La paradoja es que el viajero actual llega a la agencia con mucha más información que antes. Redes sociales, videos, plataformas de reservas y sitios de opiniones permiten comparar destinos y hoteles en cuestión de minutos. Pero esa abundancia también vuelve más compleja la elección.

“Hoy nuestro trabajo es diferente. Ya no se trata solamente de brindar información, porque el pasajero tiene muchísima a su alcance. El desafío es poder interpretarla, seleccionar lo que realmente le sirve y transformar todo eso en un viaje pensado especialmente para esa persona”, explica Fernández.

Por eso, la capacitación y el conocimiento directo de los destinos forman parte de la propuesta de la agencia. Turismo Carey participa regularmente de viajes de familiarización en los que sus profesionales recorren hoteles, conocen servicios y experimentan las alternativas que luego recomendarán. Aruba fue uno de los destinos visitados recientemente, con la posibilidad de conocer distintas propiedades y las particularidades de cada zona.

“Internet puede mostrarte una habitación y cientos de comentarios, pero hay cosas que solamente se entienden estando en el lugar: cómo es realmente la playa frente al hotel, qué distancia hay hasta una zona con restaurantes, qué ambiente tiene una propiedad o para qué tipo de pasajero la recomendaríamos.

También desde Rosario

Para los viajeros de la región, Aruba suma un elemento práctico: existen opciones aéreas que permiten comenzar el viaje desde Rosario, evitando el traslado hasta Buenos Aires. En un viaje familiar o para quienes buscan reducir conexiones y movimientos previos a las vacaciones, ese punto puede pesar tanto como la elección del hotel.

La propuesta, en definitiva, es amplia: un gran resort frente al mar para quienes buscan descanso, una propiedad que facilite combinar playa y salidas, alternativas pensadas para parejas o espacios adecuados para familias. La clave está en elegir de acuerdo con el viaje que cada uno imagina.

Después de más de seis décadas acompañando a distintas generaciones de viajeros, Turismo Carey también fue testigo de cómo cambió la manera de planificar unas vacaciones. Hoy hay más información, más opciones y más herramientas para decidir. Pero permanece una necesidad básica: entender quién viaja para poder recomendar cómo hacerlo.

Aruba encaja bien en esa nueva forma de pensar el Caribe. Tiene playas extraordinarias y clima cálido, pero también naturaleza, gastronomía, movimiento y una hotelería diversa. Y para los rosarinos, la posibilidad de empezar el viaje en casa suma una ventaja antes de que aparezca la primera palmera.

Consultas: [email protected]

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