Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

La concentración será este sábado, a las 14, en la plaza Libertad. A las 17, partirán hacia el Parque Nacional a la Bandera

Las calles de Rosario volverán a llenarse de color con la Marcha del Orgullo.

La Marcha del Orgullo en Rosario tendrá una nueva edición este sábado . Con una concentración pactada para las 14 en la plaza Libertad y un recorrido que comenzará hacia las 17 para culminar en el Parque Nacional a la Bandera, desde la Municipalidad indicaron cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos .

La convocatoria será en plaza Libertad , ubicada entre las calles Pasco, Sarmiento, Ituzaingó y Mitre, desde las 14. En ese mismo horario comenzará el desvío de tránsito en la zona. En tanto, la marcha dará inició a las 17 y tendrá el siguiente recorrido : desde Mitre y Pasco, por Mitre, avenida Pellegrini, Buenos Aires, Córdoba, hasta culminar en el Parque Nacional a la Bandera.

Agentes de la Secretaría de Control y Convivencia municipal realizarán un acompañamiento durante todo el trayecto de la movilización. Los cortes de tránsito se irán levantando a medida que la marcha vaya avanzando .

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La jornada terminará con un festival en la zona del Monumento Nacional a la Bandera, que comenzará aproximadamente a las 19.

Desvíos de colectivos por la Marcha del Orgullo en Rosario

Los desvíos en el Transporte Urbano de Pasajeros se efectuarán en dos tramos: uno durante la concentración, de 14 a 17, y otro durante la marcha, entre las 17 y las 21, aproximadamente.

Para el primer tramo, los colectivos que desviarán sus recorridos serán los siguientes:

Líneas 110 y 140 : de sus recorridos por Cochabamba, Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento sus recorridos

: de sus recorridos por Cochabamba, Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento sus recorridos Líneas 128 R/N y 141 : de sus recorridos por calle Mitre, Cerrito, Maipú, Cochabamba, Mitre a sus recorridos

: de sus recorridos por calle Mitre, Cerrito, Maipú, Cochabamba, Mitre a sus recorridos Línea 140 : de su recorrido por calle Mitre, Cerrito, Maipú a su recorrido

: de su recorrido por calle Mitre, Cerrito, Maipú a su recorrido Líneas 134 y 135: de sus recorridos por calle Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento a sus recorridos

Para el segundo tramo, la Municipalidad dispuso una serie de líneas de colectivos que tendrán que desviarse aunque con variaciones según el horario:

De 17 a 18:

Líneas 110 y 140 : de sus recorridos por Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento a sus recorridos

: de sus recorridos por Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento a sus recorridos Línea 116 : de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos a su recorrido

: de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos a su recorrido Líneas 128 R/N y 141 : de sus recorridos por calle Mitre, Riobamba, Corrientes, Montevideo, Mitre a sus recorridos

: de sus recorridos por calle Mitre, Riobamba, Corrientes, Montevideo, Mitre a sus recorridos Línea 140 : de su recorrido por Mitre, Riobamba, Corrientes, Montevideo, Laprida a su recorrido

: de su recorrido por Mitre, Riobamba, Corrientes, Montevideo, Laprida a su recorrido Líneas 134 y 135: de sus recorridos por calle Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento a sus recorridos

De 18 a 20, aproximadamente:

Línea 102 144 N: sentido oeste-este , de su recorrido por Pellegrini, Entre Ríos, Cerrito, Maipú, Pasco, 1º de Mayo, Pellegrini a su recorrido; sentido este-oeste , de su recorrido por Pellegrini, 1º de Mayo, Zeballos, Entre Ríos, Pellegrini a su recorrido

, de su recorrido por Pellegrini, Entre Ríos, Cerrito, Maipú, Pasco, 1º de Mayo, Pellegrini a su recorrido; , de su recorrido por Pellegrini, 1º de Mayo, Zeballos, Entre Ríos, Pellegrini a su recorrido Líneas 106 R/N - 112 N/R - 142 R/N - 143 136 137 R/N : de sus recorridos por Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Laprida sus recorridos

: de sus recorridos por Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Laprida sus recorridos Líneas 106 R/N – 116 - 112 N/R - 142 R/N – 110: de sus recorridos por calle Maipú, Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a sus recorridos

de sus recorridos por calle Maipú, Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a sus recorridos Líneas 138 139 : vuelta , de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Juan Manuel de Rosas a su recorrido; ida , de su recorrido por calle Buenos Aires, Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a su recorrido

: , de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Juan Manuel de Rosas a su recorrido; , de su recorrido por calle Buenos Aires, Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a su recorrido Línea 101 Negra: vuelta, de su recorrido por calle Ayacucho Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a su recorrido; ida, de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Alem a su recorrido

De 19 a 21, aproximadamente: