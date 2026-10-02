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Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

La concentración será este sábado, a las 14, en la plaza Libertad. A las 17, partirán hacia el Parque Nacional a la Bandera

2 de octubre 2026 · 20:33hs
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Las calles de Rosario volverán a llenarse de color con la Marcha del Orgullo.

Virginia Benedetto / La Capital

Las calles de Rosario volverán a llenarse de color con la Marcha del Orgullo.

La Marcha del Orgullo en Rosario tendrá una nueva edición este sábado. Con una concentración pactada para las 14 en la plaza Libertad y un recorrido que comenzará hacia las 17 para culminar en el Parque Nacional a la Bandera, desde la Municipalidad indicaron cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos.

La convocatoria será en plaza Libertad, ubicada entre las calles Pasco, Sarmiento, Ituzaingó y Mitre, desde las 14. En ese mismo horario comenzará el desvío de tránsito en la zona. En tanto, la marcha dará inició a las 17 y tendrá el siguiente recorrido: desde Mitre y Pasco, por Mitre, avenida Pellegrini, Buenos Aires, Córdoba, hasta culminar en el Parque Nacional a la Bandera.

Agentes de la Secretaría de Control y Convivencia municipal realizarán un acompañamiento durante todo el trayecto de la movilización. Los cortes de tránsito se irán levantando a medida que la marcha vaya avanzando.

>> Leer más: Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario

La jornada terminará con un festival en la zona del Monumento Nacional a la Bandera, que comenzará aproximadamente a las 19.

Desvíos de colectivos por la Marcha del Orgullo en Rosario

Los desvíos en el Transporte Urbano de Pasajeros se efectuarán en dos tramos: uno durante la concentración, de 14 a 17, y otro durante la marcha, entre las 17 y las 21, aproximadamente.

Para el primer tramo, los colectivos que desviarán sus recorridos serán los siguientes:

  • Líneas 110 y 140: de sus recorridos por Cochabamba, Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento sus recorridos
  • Líneas 128 R/N y 141: de sus recorridos por calle Mitre, Cerrito, Maipú, Cochabamba, Mitre a sus recorridos
  • Línea 140: de su recorrido por calle Mitre, Cerrito, Maipú a su recorrido
  • Líneas 134 y 135: de sus recorridos por calle Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento a sus recorridos

Para el segundo tramo, la Municipalidad dispuso una serie de líneas de colectivos que tendrán que desviarse aunque con variaciones según el horario:

De 17 a 18:

  • Líneas 110 y 140: de sus recorridos por Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento a sus recorridos
  • Línea 116: de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos a su recorrido
  • Líneas 128 R/N y 141: de sus recorridos por calle Mitre, Riobamba, Corrientes, Montevideo, Mitre a sus recorridos
  • Línea 140: de su recorrido por Mitre, Riobamba, Corrientes, Montevideo, Laprida a su recorrido
  • Líneas 134 y 135: de sus recorridos por calle Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento a sus recorridos

De 18 a 20, aproximadamente:

  • Línea 102 144 N: sentido oeste-este, de su recorrido por Pellegrini, Entre Ríos, Cerrito, Maipú, Pasco, 1º de Mayo, Pellegrini a su recorrido; sentido este-oeste, de su recorrido por Pellegrini, 1º de Mayo, Zeballos, Entre Ríos, Pellegrini a su recorrido
  • Líneas 106 R/N - 112 N/R - 142 R/N - 143 136 137 R/N: de sus recorridos por Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Laprida sus recorridos
  • Líneas 106 R/N – 116 - 112 N/R - 142 R/N – 110: de sus recorridos por calle Maipú, Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a sus recorridos
  • Líneas 138 139: vuelta, de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Juan Manuel de Rosas a su recorrido; ida, de su recorrido por calle Buenos Aires, Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a su recorrido
  • Línea 101 Negra: vuelta, de su recorrido por calle Ayacucho Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a su recorrido; ida, de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Alem a su recorrido

De 19 a 21, aproximadamente:

  • Línea 143 136 137 R/N: de su recorrido por Buenos Aires, Ituzaingó, Mitre, Montevideo, Maipú, San Juan a su recorrido
  • Línea 121: de su recorrido por calle Mendoza, Maipú, Santa Fe a su recorrido
  • Línea 123: de su recorrido por calle Mendoza, Maipú, San Juan a su recorrido
  • Líneas 102 R y 145 133 Cabin 9 / Soldini: de sus recorridos por calle 3 de febrero, Juan Manuel de Rosas, Ituzaingó, Maipú, Santa Fe a sus recorridos
  • Líneas 115, 115 A, 122 R/V: de sus recorridos por calle Zeballos, Juan Manuel de Rosas, Ituzaingó, Maipú a sus recorridos
  • Línea 102 R, 115 y 115 A: de su recorrido por San Luis, Laprida, Montevideo a sus recorridos
  • Línea 122 R/V: de sus recorridos por calle Laprida, Zeballos, Sarmiento, Pasco, 1º de mayo, 9 de Julio a su recorrido
  • Línea 146 R/N: ida, de su recorrido por calle 3 de febrero, Juan Manuel de Rosas, Ituzaingó, Maipú a sus recorridos; vuelta, de su recorrido por San Luis, Laprida, Montevideo a sus recorridos
  • Líneas 131 y 132: vuelta: de su recorrido por calle Necochea, 3 de Febrero, Juan Manuel de Rosas, Ituzaingó, Mitre, San Juan a sus recorridos; ida, de su recorrido por San Luis, Laprida, Montevideo, 1º de Mayo, 9 de Julio a sus recorridos

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