Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

La Marcha del Orgullo en Rosario tendrá una nueva edición este sábado. Con una concentración pactada para las 14 en la plaza Libertad y un recorrido que comenzará hacia las 17 para culminar en el Parque Nacional a la Bandera, desde la Municipalidad indicaron cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos.
La convocatoria será en plaza Libertad, ubicada entre las calles Pasco, Sarmiento, Ituzaingó y Mitre, desde las 14. En ese mismo horario comenzará el desvío de tránsito en la zona. En tanto, la marcha dará inició a las 17 y tendrá el siguiente recorrido: desde Mitre y Pasco, por Mitre, avenida Pellegrini, Buenos Aires, Córdoba, hasta culminar en el Parque Nacional a la Bandera.
Agentes de la Secretaría de Control y Convivencia municipal realizarán un acompañamiento durante todo el trayecto de la movilización. Los cortes de tránsito se irán levantando a medida que la marcha vaya avanzando.
La jornada terminará con un festival en la zona del Monumento Nacional a la Bandera, que comenzará aproximadamente a las 19.
Desvíos de colectivos por la Marcha del Orgullo en Rosario
Los desvíos en el Transporte Urbano de Pasajeros se efectuarán en dos tramos: uno durante la concentración, de 14 a 17, y otro durante la marcha, entre las 17 y las 21, aproximadamente.
Para el primer tramo, los colectivos que desviarán sus recorridos serán los siguientes:
- Líneas 110 y 140: de sus recorridos por Cochabamba, Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento sus recorridos
- Líneas 128 R/N y 141: de sus recorridos por calle Mitre, Cerrito, Maipú, Cochabamba, Mitre a sus recorridos
- Línea 140: de su recorrido por calle Mitre, Cerrito, Maipú a su recorrido
- Líneas 134 y 135: de sus recorridos por calle Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento a sus recorridos
Para el segundo tramo, la Municipalidad dispuso una serie de líneas de colectivos que tendrán que desviarse aunque con variaciones según el horario:
De 17 a 18:
- Líneas 110 y 140: de sus recorridos por Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento a sus recorridos
- Línea 116: de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos a su recorrido
- Líneas 128 R/N y 141: de sus recorridos por calle Mitre, Riobamba, Corrientes, Montevideo, Mitre a sus recorridos
- Línea 140: de su recorrido por Mitre, Riobamba, Corrientes, Montevideo, Laprida a su recorrido
- Líneas 134 y 135: de sus recorridos por calle Entre Ríos, Cerrito, Sarmiento a sus recorridos
De 18 a 20, aproximadamente:
- Línea 102 144 N: sentido oeste-este, de su recorrido por Pellegrini, Entre Ríos, Cerrito, Maipú, Pasco, 1º de Mayo, Pellegrini a su recorrido; sentido este-oeste, de su recorrido por Pellegrini, 1º de Mayo, Zeballos, Entre Ríos, Pellegrini a su recorrido
- Líneas 106 R/N - 112 N/R - 142 R/N - 143 136 137 R/N: de sus recorridos por Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Laprida sus recorridos
- Líneas 106 R/N – 116 - 112 N/R - 142 R/N – 110: de sus recorridos por calle Maipú, Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a sus recorridos
- Líneas 138 139: vuelta, de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Juan Manuel de Rosas a su recorrido; ida, de su recorrido por calle Buenos Aires, Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a su recorrido
- Línea 101 Negra: vuelta, de su recorrido por calle Ayacucho Ituzaingó, Corrientes, Montevideo, Maipú a su recorrido; ida, de su recorrido por calle Laprida, Zeballos, Entre Ríos, Cerrito, Alem a su recorrido
De 19 a 21, aproximadamente:
- Línea 143 136 137 R/N: de su recorrido por Buenos Aires, Ituzaingó, Mitre, Montevideo, Maipú, San Juan a su recorrido
- Línea 121: de su recorrido por calle Mendoza, Maipú, Santa Fe a su recorrido
- Línea 123: de su recorrido por calle Mendoza, Maipú, San Juan a su recorrido
- Líneas 102 R y 145 133 Cabin 9 / Soldini: de sus recorridos por calle 3 de febrero, Juan Manuel de Rosas, Ituzaingó, Maipú, Santa Fe a sus recorridos
- Líneas 115, 115 A, 122 R/V: de sus recorridos por calle Zeballos, Juan Manuel de Rosas, Ituzaingó, Maipú a sus recorridos
- Línea 102 R, 115 y 115 A: de su recorrido por San Luis, Laprida, Montevideo a sus recorridos
- Línea 122 R/V: de sus recorridos por calle Laprida, Zeballos, Sarmiento, Pasco, 1º de mayo, 9 de Julio a su recorrido
- Línea 146 R/N: ida, de su recorrido por calle 3 de febrero, Juan Manuel de Rosas, Ituzaingó, Maipú a sus recorridos; vuelta, de su recorrido por San Luis, Laprida, Montevideo a sus recorridos
- Líneas 131 y 132: vuelta: de su recorrido por calle Necochea, 3 de Febrero, Juan Manuel de Rosas, Ituzaingó, Mitre, San Juan a sus recorridos; ida, de su recorrido por San Luis, Laprida, Montevideo, 1º de Mayo, 9 de Julio a sus recorridos