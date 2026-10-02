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Caputo y Santilli, entre la necesidad de sostener el rumbo y los dardos contra Kicillof

Desde Francia, y antes del final de Argentina Week, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete expusieron durante el cierre del Coloquio de Idea

2 de octubre 2026 · 19:16hs
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Luis Caputo dijo que el país “está mejor preparado que en octubre del año pasado” para enfrentar una turbulencia electoral en 2027.

Luis Caputo dijo que el país “está mejor preparado que en octubre del año pasado” para enfrentar una turbulencia electoral en 2027.

Desde París, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, cerró este viernes el 62º Coloquio de Idea en Mar del Plata, marco en el cual dijo que el gobierno avanzará con nuevas reformas y la reducción de impuestos y regulaciones, entre otras medidas.

Asimismo, Caputo atribuyó la suba del riesgo país a una mezcla de “shock externo” y al “temor político interno de volver al pasado, que es regresar al infierno”.

Si bien reconoció que la economía enfrenta turbulencias a partir del encarecimiento de la tasa de interés y la inflación mundial, aclaró: “Por nuestra política, ese brutal shock externo no tiene el impacto que hubiera tenido hace tres años”.

El ministro dijo que parte del sacudón se explica por la incertidumbre electoral. “No es nuestro escenario base, pero hay temor entre los inversores de que vuelva el pasado”, indicó. Y enfatizó que el gobierno “se está preparando para enfrentar” esa situación.

En esa línea, sostuvo que la economía “está mejor preparada que en octubre del año pasado” para enfrentar una turbulencia electoral en 2027.

El mensaje de Santilli

A su turno, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también participó del cierre del Coloquio de Idea mediante una entrevista grabada previamente en Francia.

El funcionario proyectó el escenario político y electoral del año próximo, al tiempo que contrapuso el rumbo económico del gobierno con la alternativa opositora que encarna el kirchnerismo y la gestión del gobernador bonaerense, Áxel Kicillof.

“¿Qué es lo que se pone en juego en 2027? Si vamos para atrás o avanzamos, qué Argentina queremos: la de la libertad, la del progreso, la de la inversión y las exportaciones, o volver a una economía cerrada y oscurantista que nos llevó a la destrucción de valor y a la pobreza extrema”, contrapuso.

El mensaje de Diego Santilli en el Coloquio de Idea.

El mensaje de Diego Santilli en el Coloquio de Idea.

Santilli trazó un balance del cambio de rumbo del país en los últimos tres años y resaltó la figura del jefe del Estado. Javier Milei será recordado en los libros de historia como el presidente que nos sacó del ostracismo y nos liberó del caos a los argentinos”, aseveró.

Fue entonces cuando planteó: “¿Cuál es la clave hoy? Sostener este rumbo. Lo digo porque estamos en récord de exportación de diferentes productos. El otro día, atento a la presencia del presidente en Estados Unidos, veo al gobernador de Buenos Aires que dice que va a eliminar y a dar vuelta el proceso que estamos llevando adelante con el esfuerzo de todos los argentinos ¿Será que Kicillof es el mejor jefe de campaña de Milei?”.

En esa línea, ponderó las reformas legislativas impulsadas por la Casa Rosada, como la modernización laboral y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), entre otras.

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