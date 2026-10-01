Finalizó el ciclo del algodón en el centro norte santafesino

Las precipitaciones, registradas después de seis semanas de ausencia, condicionaron las tareas agrícolas pero aportaron agua útil para las etapas de floración e inicio de fructificación del trigo

La cosecha de algodón terminó en el centro norte santafesino con una producción de 129.405 toneladas y un rendimiento promedio de 1.700 kilos por hectárea. La campaña 2025/2026 cubrió una superficie sembrada de 83.700 hectáreas, frente a las 106.100 del ciclo anterior , según el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El relevamiento, correspondiente a la semana del 23 al 29 de septiembre, también destacó el regreso de las lluvias después de seis semanas secas. Las precipitaciones aportaron humedad al trigo en etapas de floración e inicio de fructificación, aunque limitaron el movimiento de equipos y maquinarias. La actividad agrícola se concentró en el departamento 9 de Julio.

En algodón, la superficie finalmente cosechada alcanzó las 76.100 hectáreas, sobre una intención inicial de siembra de 85.000. La recolección concluyó tanto en el este como en el oeste de la zona algodonera provincial, tras un ciclo que comenzó con buenas condiciones ambientales y disponibilidad de agua en el suelo.

Sin embargo, las altas temperaturas y las precipitaciones irregulares durante la fructificación afectaron principalmente al área oeste. Las lluvias posteriores prolongaron la cosecha y perjudicaron la calidad de la fibra, debido al mayor tiempo de exposición a la intemperie.

Lo que quede sin sembrar con trigo, pasaría a soja de primera.

Alivio para el trigo

Para el trigo, el regreso del agua representó un alivio. Si bien el cultivo mantuvo una evolución general normal y una adecuada densidad de plantas, en algunos sectores la falta de humedad había provocado un cambio de coloración, del verde intenso al amarillento, asociado a una menor absorción de nitrógeno.

Las lluvias recompusieron la humedad en la capa superficial del suelo y ayudaron a revertir esa situación, indicaron desde SEA. El aporte fue heterogéneo, según los milímetros recibidos en cada zona, por lo que su efecto sobre los futuros rendimientos continuará bajo seguimiento. Durante la semana también se realizaron aplicaciones de fertilización nitrogenada y tareas de control y evaluación de los lotes.

En paralelo, los cultivos de la campaña 2026/2027 avanzaron en sus primeras etapas. La intención de siembra de girasol se ubicó en 170.000 hectáreas dentro del área relevada. En el centro norte de General Obligado se observaron lotes con el cuarto par de hojas verdaderas, apuntaron desde la Bolsa santafesina.

Para el maíz temprano, la superficie prevista fue de 98.000 hectáreas. En el centro sur de Las Colonias, los lotes se encontraban en emergencia y crecimiento, indicó el informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.