El tiempo en Rosario: sábado con tormentas y un cielo que se va a despejar al final del día La inestabilidad será la protagonista durante casi toda la jornada, aunque se esperan mejoras en las condiciones hacia la noche 2 de octubre 2026 · 22:34hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Se espera que el tiempo de este sábado comience inestable y termine despejado.

Las lluvias y tormentas volverán a marcar el pulso de las condiciones meteorológicas en Rosario durante este sábado. El tiempo será inestable durante buena parte de la jornada, que finalizará con cielo despejado. La temperatura será templada, con una mínima de 13º y una máxima que llegará a 23º.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una madrugada con tormentas fuertes, vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) y alerta amarillo incluido. Luego, hacia la mañana, el pronóstico marca que habrá una probabilidad de entre 40 y 70 por ciento de ocurrencia de tormentas, sin ráfagas de viento.

La inestabilidad comenzará a perder fuerza durante la tarde. Para ese tramo, el SMN anticipa una probabilidad de ocurrencia de lluvias aisladas de entre 10 y 40 por ciento, con viento de hasta 22 km/h.

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Para la noche, el organismo nacional pronostica cielo despejado, con un viento que también perderá intensidad y soplará a menos de 12 km/h.