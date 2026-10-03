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Franco Colapinto y una muy buena FP3 en Sepang antes de una clasificación que le valdrá de poco

El argentino hizo un un gran ensayo de clasificación y quedó como el mejor del resto, aún sabiendo que largará desde atrás en Sepang

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

3 de octubre 2026 · 02:28hs
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El Alpine de Franco Colapinto encontrando la salida de una curva en Sepang. Larga en el fondo.

BWT Alpine

El Alpine de Franco Colapinto encontrando la salida de una curva en Sepang. Larga en el fondo.

Franco colapinto volvió a hacer simulacro de carrera, enfocado en lo que pasará el domingo desde las 4 en Sepang, pero también hizo un gran intento de ensayo de clasificación que lo dejó noveno, delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. La clasificación será a las 5.

Colapinto difícilmente puede salir del 21° lugar de partida, por la penalización de 15 puestos que trajo a Sepang, 5 por la sanción de Bakú y 10 por cambios en la unidad de potencia.

Por eso, como el viernes, probó más simulacro de carrera y con gomas blandas. Pero sobre la media hora, puso gomas nuevas e hizo su primer intento en serio veloz como de clasificación, que lo dejó octavo, a menos de un segundo del mejor tiempo de Kimi Antonelli. Luego bajaría al noveno y quedaría como el mejor del resto.

Inclusive, el tiempo se lució más porque le sacó más de tres décimas a Gasly, que hizo su intento con la pista mejor.

Los Alpine volvieron a inpresionar como los mejores del resto y eso alienta la posibilidad de que el argentino pueda remontar en carrera.

>>Leer más: Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Lo que pasó en la FP3

La mayoría de los pilotos estuvieron guardados hasta bien entrada la tanda y como el viernes Colapinto fue el primero en pisar pista.

Es más, estuvo primero un buen tiempo en el único registro que sería lo más parecido a ensayar como si fuera a clasificar. Todo hasta que se lo bajó Gasly.

>>Leer más: Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Sobre la media hora dominaban los McLaren, seguido de Leclerc y el francés, hasta que se paró la sesión por una víbora que atravesó la pista.

Al rehabilitarse la pista, Colapinto puso gomas blandas nuevas y metió su primera vuelta de clasificación, superando a Gasly por 321 milésimas, y quedando a 0,996s del mejor tiempo de Antonelli.

El italiano mejoraría su tiempo en el final cuando todos tiraron con la pista más engomada, pero solo Hamilton pasó al argentino,que su mejor registro lo hizo mucho antes.

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