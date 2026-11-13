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Clima y agro: la crecida del río Paraná avanza sobre campos bajos y preocupa su duración

En el norte santafesino, en la zona de Villa Ocampo, los campos bajos comenzaron a inundarse y los productores debieron retirar hacienda hacia tierras más elevadas. Preocupación por las alertas de tormentas este fin de semana

Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista

Por Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista

13 de noviembre 2026 · 16:55hs
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Los productores retiraron hacienda de las zonas costeras bajas y de las islas ante la crecida del río Paraná.

Los productores retiraron hacienda de las zonas costeras bajas y de las islas ante la crecida del río Paraná.
Mapa de alertas para este fin de semana

Mapa de alertas para este fin de semana, donde se observa que la zona sureste no está en alerta, pero sí todo lo que es el Paraná medio.
Clima y agro: la crecida del río Paraná avanza sobre campos bajos y preocupa su duración

El río Paraná continúa experimentando una importante crecida, originada principalmente por las abundantes precipitaciones registradas durante octubre en las cuencas superiores de Brasil y del río Iguazú. El ingreso de grandes volúmenes de agua, sumado a las descargas reguladas de Itaipú y Yacyretá, generó una onda de creciente que alcanzó las localidades ribereñas de Santa Fe.

Este viernes 13 de noviembre, la altura del río en Reconquista registró 5,72 metros, San Javier alcanzó los 7,98 metros en su brazo fluvial, Santa Fe llegó a los 5,50 metros y en Rosario llegó a los 4,53 metros.

Mientras que en los puertos del norte comenzó a descender, Santa Fe ya superó su nivel de alerta de 5,30 metros y Rosario continúa acercándose a sus 5 metros de referencia.

La ganadería de islas, entre las actividades más afectadas

En el norte santafesino, sobre todo en la zona de Villa Ocampo y el humedal Jaaukanigás, los campos bajos comenzaron a inundarse y los productores debieron retirar hacienda hacia tierras más elevadas.

Una situación similar se produjo en Reconquista, San Javier y el departamento Garay, donde se realizaron importantes movimientos de ganado mediante arreos, camiones y barcazas. Según información provincial difundida a fines de octubre, más del 70% de la hacienda de las islas ya había sido trasladada preventivamente a tierra firme.

>> Leer más: Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El problema no termina con el traslado de los animales. La pérdida temporaria de pasturas, los gastos de alimentación, las dificultades de transporte y la necesidad de adelantar ventas representan costos adicionales para los establecimientos ganaderos.

En sectores de la costa central, desde San Javier y Helvecia hacia Santa Fe, el avance del agua también compromete caminos rurales, accesos y áreas utilizadas para el pastoreo.

Las tormentas del fin de semana y el riesgo de que la situación se agrave

Durante este viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de noviembre se prevé el desarrollo de tormentas sobre sectores de Santa Fe, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados de 20 a 50 milímetros y valores puntualmente superiores.

La situación merece especial atención en localidades del norte y centro provincial donde los campos bajos ya presentan exceso de agua.

Es importante diferenciar dos procesos. Las lluvias abundantes en Brasil y las cuencas del Alto Paraná e Iguazú pueden generar nuevas ondas de crecida que demoran días en propagarse aguas abajo.

En cambio, las tormentas sobre localidades santafesinas pueden producir anegamientos locales en pocas horas, incluso sin un aumento inmediato importante de la altura del Paraná.

El Instituto Nacional del Agua mantiene una perspectiva de ascenso para el tramo Santa Fe–Rosario. Su pronóstico del 10 de noviembre proyecta, como valores centrales para el 24 de noviembre, 5,78 metros en Santa Fe y 5,20 metros en Rosario. Son proyecciones sujetas a revisión, no máximos definitivos.

La mayor preocupación para el sector agropecuario no es solamente cuánto puede crecer el río, sino durante cuánto tiempo permanecerá alto, ya que una crecida prolongada aumenta las chances de complicaciones productivas durante el final de la primavera y el comienzo del verano.

El antecedente de 2015-2016, bajo un intenso fenómeno de El Niño, recuerda que las crecidas persistentes pueden provocar efectos productivos y ambientales que se extienden más allá del momento en que el río alcanza su altura máxima.

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