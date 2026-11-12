La Capital | Agro | Congreso

Congreso ganadero: "El mundo demanda infinito"

El presidente del Rosgan, Raúl Milano, destacó el buen momento por el que atraviesa el sector al inaugurar el encuentro que reunió en Rosario a los distintos actores de la cadena. El gobierno de Santa Fe presentó resultados de su plataforma gratuita de certificación de producción sustentable

12 de noviembre 2026 · 19:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Raúl Milano

Raúl Milano, presidente del Rosgan, en la apertura del Congreso Federal Ganadero.

La ganadería argentina atraviesa un momento de oportunidades, con un mercado internacional que demanda carne y un escenario que invita a pensar cómo producir más y mejor. Pero aprovechar ese contexto exige revisar algunas prácticas históricas, discutir el tipo de animal que necesita el mercado y construir una estrategia de largo plazo. Ese fue el desafío que planteó el presidente de Rosgan, Raúl Milano, durante la apertura del 5º Congreso Federal Ganadero, que se desarrolla en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"El mundo demanda infinito", sintetizó Milano al poner sobre la mesa uno de los grandes interrogantes que atraviesan a la actividad: cómo aumentar la producción de carne para responder a los nuevos requerimientos internacionales sin perder las fortalezas de la ganadería argentina.

"¿Cómo hacemos más kilos? ¿Debemos cambiar el frame del animal? ¿Debemos tener más estructura? ¿Hacer lo que hace Estados Unidos, que va a 700 kilos? A lo mejor no tanto", planteó el titular del mercado ganadero, al abrir una discusión que involucra a productores, cabañeros, especialistas en genética y a toda la cadena de valor.

Cambio de cliente

Milano destacó el desarrollo genético alcanzado por la Argentina y la calidad de sus rodeos, aunque advirtió que buena parte de ese trabajo estuvo históricamente orientado a satisfacer las necesidades del mercado interno. Frente a una demanda internacional que incorpora nuevas exigencias de calidad, peso y marmoreo de la carne, consideró necesario revisar si ese modelo sigue siendo suficiente.

"Estamos enamorados porque tiene una calidad excepcional, las asociaciones, los cabañeros, todo perfecto lo que hacen, pero lo hacían para el mercado local", reflexionó Milano y dejó planteada una pregunta que busca atravesar las distintas exposiciones del encuentro: ¿Es posible mantener los mismos criterios productivos cuando el mundo está demandando otras características?

>> Leer más: Víctor Tonelli: "El mundo está en una fase de retención y eso asegura precios firmes"

El presidente de Rosgan explicó que la propuesta del congreso es ir más allá de la coyuntura favorable que atraviesa el negocio ganadero y abrir una discusión estratégica sobre el futuro de la actividad. En ese sentido, remarcó que la mirada debe proyectarse a los próximos 10, 15 o 20 años. "En la ganadería siempre, como dice el navegante, cuando uno no sabe adónde va, no hay viento que lo lleve. ¿Adónde tenemos que ir?", se preguntó Milano, quien anticipó que el encuentro pondrá en discusión distintos temas que servirán para construir una agenda de trabajo durante todo el año.

La convocatoria reúne a especialistas nacionales e internacionales para analizar los cambios en los mercados, las nuevas exigencias de los consumidores y los desafíos productivos de una actividad que busca consolidar su crecimiento.

Mercados, transparencia y financiamiento

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, destacó el crecimiento que alcanzó el Congreso Federal Ganadero en sus cinco ediciones y puso en valor el papel de Rosgan dentro de la institución. "Para nosotros como Bolsa de Comercio, la palabra mercado es sagrada", señaló, al destacar que uno de los objetivos centrales de la entidad es promover, fortalecer y acompañar el desarrollo de mercados transparentes y sólidos.

Bortolato sostuvo que Rosgan, pese a ser uno de los mercados más jóvenes que funcionan en la Bolsa, representa un ejemplo de ese trabajo institucional. También reconoció el esfuerzo de los consignatarios, quienes a través de sus clientes productores acercan la oferta y la demanda y contribuyen a darle volumen a las operaciones.

En ese marco, explicó que la importancia de un mercado no se limita a la formación de precios. "Es algo mucho más profundo, un mercado otorga un precio de referencia a partir del cual se pueden desarrollar derivados, herramientas de financiamiento y contratos", afirmó.

Para el titular de la BCR, contar con referencias de precios confiables permite construir instrumentos que aportan previsibilidad y mejores condiciones para el desarrollo de los negocios.

También destacó la apuesta de la institución por la incorporación de tecnología. En particular, mencionó el trabajo de su laboratorio, que amplía sus servicios más allá de los granos, las semillas y sus derivados para avanzar sobre nuevas áreas vinculadas a la cadena de carnes.

Rosario y la ruralidad

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, destacó el papel de la Bolsa de Comercio como institución de referencia para la actividad económica y productiva, pero también su creciente integración con la vida de la ciudad.

En ese contexto, señaló que el agro y la ganadería tienen un papel central por su capacidad para integrar distintas actividades económicas, generar movimiento en los pueblos y articular la producción rural con los servicios urbanos. "Rosario, de alguna manera, es la ciudad que mejor integra la ruralidad con una propuesta de vida urbana", sostuvo.

Santa Fe más sustentable

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, coincidió en señalar que la ganadería atraviesa una oportunidad que no debería desaprovecharse. Destacó el papel de Rosgan como referencia del interior productivo y defendió la necesidad de sostener políticas de largo plazo para acompañar las inversiones del sector.

El ministro planteó además que la Argentina tiene condiciones para aumentar sus exportaciones sin descuidar el abastecimiento interno. "Es falsa esa dicotomía de que no se puede exportar y atender el mercado local al mismo tiempo, es totalmente posible si producimos más y mejor", aseguró.

Puccini también hizo hincapié en las nuevas exigencias del comercio global. Señaló que ya no alcanza con ofrecer volumen, sino que resulta indispensable acreditar condiciones de sustentabilidad, trazabilidad y sanidad animal. Como ejemplo, mencionó la plataforma digital y gratuita Santa Fe Sustentable, desarrollada por el gobierno provincial para facilitar la certificación de la producción. Según explicó, la provincia produce prácticamente el 99% en tierras libres de deforestación y cuenta con herramientas para respaldar esa condición ante los compradores internacionales.

El funcionario indicó que las herramientas provinciales de certificación ya alcanzan a más de 330 establecimientos y 400.000 hectáreas, en articulación con entidades, frigoríficos y organismos vinculados al comercio exterior.

Noticias relacionadas
Pullaro y Sain, enfrentados.

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso

La republicana Ashley Hinson perdió las elecciones para el Senado en Iowa.

Trump perdió en el supermartes: los demócratas controlarán el Congreso

El intendente Javkin alzó la voz por los subsidios al transporte

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

El consultor Víctor Tonelli, una de las figuras centrales del Congreso Federal Ganadero que se realiza en Rosario.

Víctor Tonelli: "El mundo está en una fase de retención y eso asegura precios firmes"

Las más leídas

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Lo último

Rosario tendrá el Paseo de los Campeones del Mundo, para homenajear a los que levantaron la Copa

Rosario tendrá el Paseo de los Campeones del Mundo, para homenajear a los que levantaron la Copa

La reserva de Central no aguantó el triunfo ante River y se complicó para clasificar en la última fecha

La reserva de Central no aguantó el triunfo ante River y se complicó para clasificar en la última fecha

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prisión preventiva para la banda de los tucumanos por una ola de salideras bancarias en Rosario

La Justicia dictó dos años de prisión preventiva para siete acusados de integrar una organización que operaba en el centro y macrocentro. Entre los golpes investigados figura una salidera de $28 millones y una serie de robos a automovilistas

Prisión preventiva para la banda de los tucumanos por una ola de salideras bancarias en Rosario
La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Por Martín Stoianovich
Policiales

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Rosario despide a una histórica luchadora por los derechos humanos: murió Alicia Lesgart a los 76 años
La Ciudad

Rosario despide a una histórica luchadora por los derechos humanos: murió Alicia Lesgart a los 76 años

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo
La Ciudad

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

La inflación se aceleró fuerte en octubre y volvió a superar el 2%
Economía

La inflación se aceleró fuerte en octubre y volvió a superar el 2%

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Las más leídas
Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

Ovación
Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Una dato de cuidado para Newells: su rival en los playoffs tiene la ilusión de ir a la Libertadores

Una dato de cuidado para Newell's: su rival en los playoffs tiene la ilusión de ir a la Libertadores

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Policiales
Prisión preventiva para la banda de los tucumanos por una ola de salideras bancarias en Rosario
Policiales

Prisión preventiva para la banda de los tucumanos por una ola de salideras bancarias en Rosario

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

La Ciudad
Rosario tendrá el Paseo de los Campeones del Mundo, para homenajear a los que levantaron la Copa
La Ciudad

Rosario tendrá el Paseo de los Campeones del Mundo, para homenajear a los que levantaron la Copa

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Rosario despide a una histórica luchadora por los derechos humanos: murió Alicia Lesgart a los 76 años

Rosario despide a una histórica luchadora por los derechos humanos: murió Alicia Lesgart a los 76 años

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Cuidacoches en Rosario: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú tras su paso por Argentina: Regreso a mi patria
El Mundo

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú tras su paso por Argentina: "Regreso a mi patria"

Santa Fe: casi la mitad de los alumnos termina la secundaria con 15 faltas o más

Por Carina Bazzoni
La ciudad

Santa Fe: casi la mitad de los alumnos termina la secundaria con 15 faltas o más

Detuvieron al delincuente que protagonizó una turbia fuga de una comisaría en enero pasado
Policiales

Detuvieron al delincuente que protagonizó una turbia fuga de una comisaría en enero pasado

Pami lleva adelante un plan integral de reformas en los policlínicos I y II de Rosario
La Ciudad

Pami lleva adelante un plan integral de reformas en los policlínicos I y II de Rosario

Abuso de armas: dos jóvenes detenidos por amenazas con disparos al aire
Policiales

Abuso de armas: dos jóvenes detenidos por amenazas con disparos al aire

El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel
Policiales

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores
Información general

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico
Policiales

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini
Policilales

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista
La Región

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales
La Ciudad

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro
Ovación

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La F1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente
Ovación

La F1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente

Joaquín Blanco: Rosario está entre los perdedores del modelo de Milei
Economía

Joaquín Blanco: "Rosario está entre los perdedores del modelo de Milei"

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo
Policiales

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: Somos la antípoda
Política

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: "Somos la antípoda"

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín
Policiales

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín