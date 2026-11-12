Congreso ganadero: "El mundo demanda infinito"

El presidente del Rosgan, Raúl Milano, destacó el buen momento por el que atraviesa el sector al inaugurar el encuentro que reunió en Rosario a los distintos actores de la cadena. El gobierno de Santa Fe presentó resultados de su plataforma gratuita de certificación de producción sustentable

La ganadería argentina atraviesa un momento de oportunidades, con un mercado internacional que demanda carne y un escenario que invita a pensar cómo producir más y mejor. Pero aprovechar ese contexto exige revisar algunas prácticas históricas, discutir el tipo de animal que necesita el mercado y construir una estrategia de largo plazo. Ese fue el desafío que planteó el presidente de Rosgan, Raúl Milano, durante la apertura del 5º Congreso Federal Ganadero, que se desarrolla en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"El mundo demanda infinito", sintetizó Milano al poner sobre la mesa uno de los grandes interrogantes que atraviesan a la actividad: cómo aumentar la producción de carne para responder a los nuevos requerimientos internacionales sin perder las fortalezas de la ganadería argentina.

"¿Cómo hacemos más kilos? ¿Debemos cambiar el frame del animal? ¿Debemos tener más estructura? ¿Hacer lo que hace Estados Unidos, que va a 700 kilos? A lo mejor no tanto", planteó el titular del mercado ganadero, al abrir una discusión que involucra a productores, cabañeros, especialistas en genética y a toda la cadena de valor.

Milano destacó el desarrollo genético alcanzado por la Argentina y la calidad de sus rodeos, aunque advirtió que buena parte de ese trabajo estuvo históricamente orientado a satisfacer las necesidades del mercado interno. Frente a una demanda internacional que incorpora nuevas exigencias de calidad, peso y marmoreo de la carne, consideró necesario revisar si ese modelo sigue siendo suficiente.

"Estamos enamorados porque tiene una calidad excepcional, las asociaciones, los cabañeros, todo perfecto lo que hacen, pero lo hacían para el mercado local", reflexionó Milano y dejó planteada una pregunta que busca atravesar las distintas exposiciones del encuentro: ¿Es posible mantener los mismos criterios productivos cuando el mundo está demandando otras características?

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El presidente de Rosgan explicó que la propuesta del congreso es ir más allá de la coyuntura favorable que atraviesa el negocio ganadero y abrir una discusión estratégica sobre el futuro de la actividad. En ese sentido, remarcó que la mirada debe proyectarse a los próximos 10, 15 o 20 años. "En la ganadería siempre, como dice el navegante, cuando uno no sabe adónde va, no hay viento que lo lleve. ¿Adónde tenemos que ir?", se preguntó Milano, quien anticipó que el encuentro pondrá en discusión distintos temas que servirán para construir una agenda de trabajo durante todo el año.

La convocatoria reúne a especialistas nacionales e internacionales para analizar los cambios en los mercados, las nuevas exigencias de los consumidores y los desafíos productivos de una actividad que busca consolidar su crecimiento.

Mercados, transparencia y financiamiento

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, destacó el crecimiento que alcanzó el Congreso Federal Ganadero en sus cinco ediciones y puso en valor el papel de Rosgan dentro de la institución. "Para nosotros como Bolsa de Comercio, la palabra mercado es sagrada", señaló, al destacar que uno de los objetivos centrales de la entidad es promover, fortalecer y acompañar el desarrollo de mercados transparentes y sólidos.

Bortolato sostuvo que Rosgan, pese a ser uno de los mercados más jóvenes que funcionan en la Bolsa, representa un ejemplo de ese trabajo institucional. También reconoció el esfuerzo de los consignatarios, quienes a través de sus clientes productores acercan la oferta y la demanda y contribuyen a darle volumen a las operaciones.

En ese marco, explicó que la importancia de un mercado no se limita a la formación de precios. "Es algo mucho más profundo, un mercado otorga un precio de referencia a partir del cual se pueden desarrollar derivados, herramientas de financiamiento y contratos", afirmó.

Para el titular de la BCR, contar con referencias de precios confiables permite construir instrumentos que aportan previsibilidad y mejores condiciones para el desarrollo de los negocios.

También destacó la apuesta de la institución por la incorporación de tecnología. En particular, mencionó el trabajo de su laboratorio, que amplía sus servicios más allá de los granos, las semillas y sus derivados para avanzar sobre nuevas áreas vinculadas a la cadena de carnes.

Rosario y la ruralidad

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, destacó el papel de la Bolsa de Comercio como institución de referencia para la actividad económica y productiva, pero también su creciente integración con la vida de la ciudad.

En ese contexto, señaló que el agro y la ganadería tienen un papel central por su capacidad para integrar distintas actividades económicas, generar movimiento en los pueblos y articular la producción rural con los servicios urbanos. "Rosario, de alguna manera, es la ciudad que mejor integra la ruralidad con una propuesta de vida urbana", sostuvo.

Santa Fe más sustentable

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, coincidió en señalar que la ganadería atraviesa una oportunidad que no debería desaprovecharse. Destacó el papel de Rosgan como referencia del interior productivo y defendió la necesidad de sostener políticas de largo plazo para acompañar las inversiones del sector.

El ministro planteó además que la Argentina tiene condiciones para aumentar sus exportaciones sin descuidar el abastecimiento interno. "Es falsa esa dicotomía de que no se puede exportar y atender el mercado local al mismo tiempo, es totalmente posible si producimos más y mejor", aseguró.

Puccini también hizo hincapié en las nuevas exigencias del comercio global. Señaló que ya no alcanza con ofrecer volumen, sino que resulta indispensable acreditar condiciones de sustentabilidad, trazabilidad y sanidad animal. Como ejemplo, mencionó la plataforma digital y gratuita Santa Fe Sustentable, desarrollada por el gobierno provincial para facilitar la certificación de la producción. Según explicó, la provincia produce prácticamente el 99% en tierras libres de deforestación y cuenta con herramientas para respaldar esa condición ante los compradores internacionales.

El funcionario indicó que las herramientas provinciales de certificación ya alcanzan a más de 330 establecimientos y 400.000 hectáreas, en articulación con entidades, frigoríficos y organismos vinculados al comercio exterior.