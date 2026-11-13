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José Lizzi: "No alcanza con tener un buen negocio ganadero, hay que saber gestionarlo"

El consultor ganadero planteó en el Congreso de Rosgan que las oportunidades del sector exigen planificación, financiamiento y eficiencia empresarial. Y advirtió que no todas las empresas logran aprovechar el buen momento del sector

13 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Lizzi planteó que el desafío ya no es solo aprovechar el contexto favorable del negocio ganadero

Lizzi planteó que el desafío ya no es solo aprovechar el contexto favorable del negocio ganadero, sino saber cómo gestionarlo

En el marco del 5º Congreso Ganadero de Rosgan, el especialista en sistemas ganaderos y agronegocios, José Lizzi, destacó la apertura de los mercados internacionales, la mejora de las condiciones para exportar y el creciente interés por la actividad. Sin embargo, advirtió que el financiamiento, la planificación y la eficiencia productiva siguen siendo desafíos centrales.

La ganadería argentina atraviesa uno de los contextos más favorables de las últimas décadas, con mercados internacionales abiertos, mejores condiciones para desarrollar negocios de exportación. Pero aprovechar este escenario requiere mucho más que buenos precios.

“Estamos en un contexto en el que hay muchas oportunidades, pero el primer punto es entender el conjunto de empresas que tenemos y, fundamentalmente, saber hacia dónde queremos llegar. Ese es uno de los principales problemas: muchas veces no tenemos claro cuál es nuestro objetivo”, sostuvo.

Para Lizzi, el escenario actual obliga a redefinir las estrategias empresariales y cambiar la manera de pensar la actividad. En ese sentido, utilizó una comparación deportiva para explicar la transformación que atraviesa el sector: “Pasamos de jugar un partido con los amigos del barrio a jugar una final del Mundial. Empezamos a incorporarnos a la dinámica de lo que hace la ganadería en el mundo”.

"Hay más oportunidades, pero no a todos les está yendo bien"

Al evaluar la coyuntura del negocio ganadero, Lizzi reconoció que existen condiciones excepcionales para la actividad. La apertura de mercados, la eliminación de restricciones a las exportaciones y la reducción de los derechos de exportación configuran un escenario diferente al de años anteriores.

“Es uno de los mejores contextos ganaderos de la historia, de las últimas décadas o incluso de los últimos siglos. Tenemos mercados abiertos y es la primera vez que no tenemos límites para las exportaciones. Se eliminaron barreras para participar de los negocios internacionales”, señaló.

>> Leer más: Víctor Tonelli: "El mundo está en una fase de retención y eso asegura precios firmes"

En ese marco, consideró que existe un boom de interés por la ganadería y que el negocio presenta oportunidades concretas. No obstante, advirtió que ese escenario favorable no garantiza resultados positivos para todas las empresas. "Hay un buen negocio, pero la pregunta es si es suficiente para todos. Hay más oportunidades, pero no a todos les está yendo bien”, planteó.

Uno de los problemas históricos que identificó es la falta de financiamiento. Según explicó, sin herramientas financieras adecuadas resulta muy difícil proyectar inversiones, ampliar la producción y sostener el crecimiento de una empresa ganadera. “No hay posibilidad de que el negocio crezca si no hay financiamiento”, cerró.

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