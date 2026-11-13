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La Estanciera y el Baqueano, dos utilitarios que dejaron su huella en la pampa húmeda

A fines de los 50, la difusión del automóvil en el campo transformó el trabajo diario y la vida de las familias rurales. Un recorrido por dos modelos emblemáticos fabricados en Argentina

Patricio de Mayo, para La Capital

Por Patricio de Mayo, para La Capital

13 de noviembre 2026 · 06:15hs
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La Baqueano 500

La Baqueano 500, de Antonio y Esteban Buncuga, en su campo de Peyrano, departamento Constitución, sobre la ruta 18. Foto: gentileza Rosario Buncuga
Publicidad gráfica de Industrias Kaiser Argentina (IKA) para el lanzamiento del nuevo modelo de la Estanciera

Crédito: Revista Parabrisas

Publicidad gráfica de Industrias Kaiser Argentina (IKA) para el lanzamiento del nuevo modelo de la Estanciera, 1957.
Los productores rurales la elegían por su robusta tracción todoterreno

Crédito: Revista Parabrisas

Los productores rurales la elegían por su robusta tracción todoterreno, su gran capacidad de carga y su mecánica nacional confiable para dominar los difíciles caminos rurales.
Publicidad gráfica oficial de Industrias Kaiser Argentina (IKA) para el lanzamiento de la camioneta Baqueano 1000

Crédito: Archivo Coche Argentino

Publicidad gráfica oficial de Industrias Kaiser Argentina (IKA) para el lanzamiento de la camioneta Baqueano 1000, 1959. Dos años después, saldría a la venta el Baqueano 500. 

En un campo de Peyrano, sobre la ruta 18, Antonio y Esteban Buncuga dejaron atrás su viejo Chevrolet 38 para comprar una pick-up Baqueano 500, fabricada por Industrias Kaiser Argentina (IKA) en Córdoba. Era una camioneta naftera, sencilla por dentro, con un tablero simple y una caja de tres velocidades con la palanca en el volante.

La usaban para cargas livianas y para ir y venir entre el campo y el pueblo. La habían comprado posiblemente en 1964. “Una verdadera innovación para ellos”, recuerda Rosario, hija de Antonio, quien además aprendió a manejar en esa camioneta. La historia de los Buncuga es una de las tantas que protagonizaron los utilitarios en el campo argentino.

El mundo rural pampeano también guarda sus historias en sus objetos. Las herramientas del taller, las marcas en los alambres, los viejos galpones y los utilitarios que recorrieron sus caminos de tierra son testimonio material de cómo se transformó el trabajo en el campo.

El Baqueano y la Estanciera son buenos ejemplos y resumen la modernización industrial del agro argentino a fines de los 50. Claro que no fueron los únicos. La Ford F-100, el Rastrojero, el Chevrolet 400 y otras chatas también forman parte de la memoria del campo. Su historia vive en el recuerdo de las familias que trabajaron con ellos y en la pasión de los coleccionistas que hoy se juntan a restaurarlos y se ocupan de que sigan recorriendo caminos.

La modernización del paisaje rural argentino

A fines de los años 50, el gobierno de Arturo Frondizi impulsó un plan para producir en el país lo que antes se compraba afuera, como petróleo y acero. La idea era que Argentina dejara de depender solo de lo que generaba el agro y pudiera producir su propia energía para sostener otras industrias capaces de aportar divisas.

El proyecto contemplaba que el campo incrementara su rendimiento mediante la modernización de sus medios de producción y de la logística para el traslado de la cosecha. Se promovió entonces la fabricación de tractores y cosechadoras, y el INTA ayudó a difundir semillas mejoradas.

En Santa Fe, el cambio se reflejó rápidamente en localidades rurales como Firmat, San Vicente, Armstrong y Las Parejas, que en pocos años se convirtieron en polos agroindustriales, impulsados por talleres familiares que escalaron hacia la producción de maquinaria agrícola.

La industria automotriz fue otro motor. El Estado reorientó fondos del ferrocarril hacia la red vial, y en Santa Fe la Dirección Provincial de Vialidad pavimentó rutas claves que conectaron el norte, el oeste lechero y el eje Rosario-Córdoba con los puertos. El camión pasó a ser el principal medio para mover la producción agrícola.

>> Leer más: Las dos estatuas que coronan un rascacielos rosarino y esconden una historia ligada al campo

En marzo de 1957 salió la primera Estanciera al mercado argentino de la planta IKA de Santa Isabel, Córdoba.

En marzo de 1957 salió la primera Estanciera al mercado argentino de la planta IKA de Santa Isabel, Córdoba.

La Estanciera y el Baqueano, utilitarios que dejaron huella en la pampa húmeda

El trabajo rural a mediados del siglo XX atravesó la transición entre la tracción animal y la mecanización. Las camionetas utilitarias rompieron el aislamiento de las zonas de cultivo y la mayor velocidad aceleró la entrega de insumos en momentos críticos de la campaña.

En 1955 se dio una alianza entre el Estado nacional justicialista y la estadounidense Kaiser Motors Corp., que dio origen a Industrias Kaiser Argentina (IKA) en el polo industrial cordobés (epicentro histórico de la metalmecánica y la manufactura automotriz). En aquella planta de Santa Isabel nació en 1957 la Estanciera. Con el impulso desarrollista llegaron después la pick-up Baqueano 1000, en 1959, y dos años después la Baqueano 500.

Según los registros de IKA, la fábrica produjo más de 80 mil Estancieras y cerca de 50 mil Baqueanos. Si bien no hay datos precisos sobre los destinos de esas unidades, los historiadores de la industria automotriz coinciden en que Santa Fe fue uno de sus mercados principales por su perfil agrícola, ganadero e industrial.

Los productores la elegían por su tracción todoterreno, su gran capacidad de carga y su mecánica confiable para transitar los caminos rurales.

Los productores la elegían por su tracción todoterreno, su gran capacidad de carga y su mecánica confiable para transitar los caminos rurales.

La Estanciera se volvió indispensable en el campo porque era alta y no se encajaba, tenía repuestos nacionales y rendía en el barro. Venía en dos versiones: la rural, para siete pasajeros, que las familias usaban para ir al pueblo los fines de semana, hacer compras y llevar a los chicos a la escuela; y la utilitaria, sin ventanas traseras, pensada para las tareas en el campo.

El Baqueano, en sus versiones 1000 y 500, fue concebido para el trabajo en el campo. Compartía la mecánica con casi toda la línea IKA, lo que abarataba los costos y permitía ofrecerla a un precio accesible. Fue la herramienta del productor para recorrer los lotes y trasladar insumos agrícolas o bolsas de semillas.

Publicidad gráfica oficial de Industrias Kaiser Argentina (IKA) para el lanzamiento de la camioneta Baqueano 1000 (1959). Dos años después, saldría a la venta el Baqueano 500.

Publicidad gráfica oficial de Industrias Kaiser Argentina (IKA) para el lanzamiento de la camioneta Baqueano 1000 (1959). Dos años después, saldría a la venta el Baqueano 500.

Para el historiador francés Roger Chartier, el presente está hecho de capas de tiempo acumuladas. Los nombres de las calles, las plazas, los monumentos o las viejas fotos activan recuerdos y guardan transformaciones que los años suelen ayudar a olvidar.

Hoy, la memoria de estos utilitarios sigue resonando en muchas familias rurales y en los coleccionistas que se encargan de preservarlos. Son, en el sentido de Chartier, huellas materiales que moldearon el paisaje y la identidad de la pampa húmeda.

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