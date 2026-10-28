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Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Si bien el agua no llegó a inundar el terreno, los productores ya retiraron más del 70 por ciento de los animales que se encuentran en el humedal

Matías Petisce

Por Matías Petisce

28 de octubre 2026 · 06:30hs
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Los baqueanos arrean el ganado hacia un sitio seguro. 

Los baqueanos arrean el ganado hacia un sitio seguro. 

La crecida del río Paraná como consecuencia del fenómeno climático de El Niño comienza modificar la actividad cotidiana de los habitantes isleños. La ganadería es una de ellas, donde los productores comenzaron desde hace días a retirar paulatinamente a las cabezas de ganado para ponerlas a salvo de una crecida que promete ser significativa, con una altura aproximada en los cinco metros.

Daniel Simó tiene 50 años y pertenece a la cuarta generación de baqueanos en la isla del Charigüé, en la segunda sección de zona de islas, donde nació y se crío en medio del bosque nativo, flora y fauna autóctona.

El Niño y el temor a inundaciones

Describe que el agua aún no llegó a poner en riesgo a la población y el ganado, pero anticipa que en poco tiempo más el agua tapara la costa. Sin embargo, le resulta llamativo que el río no haya llegado a tierra adentro.

"Es rarísimo porque ya tendría que haber estado cerca el pico, pero hay mucha tierra. Mientras más adentro te metés más tierra hay, por eso el agua no llegó", comenta en declaraciones a La Capital.

Comenzaron a retirar el ganado de las zonas costeras bajas y de las islas ante la inminente crecida del río Paraná.

Comenzaron a retirar el ganado de las zonas costeras bajas y de las islas ante la inminente crecida del río Paraná.

Explica que la parte norte del río Paraná "es un cajón", que se ensancha recién a la altura de Diamante, Entre Ríos, puesto que el Puente Rosario-Victoria hace como una barrera y luego el caudal se desparrama en diferentes bañados, arroyos y brazos del Paraná.

Cómo evacuan el ganado de las islas

No obstante, los productores de la zona de Islas ya comenzaron a evacuar animales en barcos ganaderos, similares a los camiones jaula que se desplazan por vía terrestre.

"Estamos evacuando animales, porque hubo un repunte muy temprano, pero para diciembre y enero el agua nos va a tapar. Por eso arriamos desde el campo a los corrales y desde allí a barcos ganaderos", comenta.

Dice que en esa zona hay un solo barco ganadero y por eso se manejan por turnos entre los diferentes baqueanos isleños. "En nuestra zona hay uno solo, por eso están dando turnos", afirma.

>>Leer más: Crecida del Paraná: éxodo masivo de ganado en las islas frente a Rosario por temor a una inundación

Estima que en cada barco ganadero ingresan entre 70 animales grandes y 100 medianos, algo similar a dos camiones jaula y que la mayoría del ganado se destinó a la faena.

"El 70 por ciento de ya está ubicado (vendido), pero lo que no se consigue es campo. Antiguamente llevábamos a Villa Amelia, Alvarez y zona aledañas a Rosario, pero hoy no hay espacio", señala.

Precisa que el precio de arrendamiento oscila los 5 kilos de novillo por animal, que es por lo general la tarifa que fija el mercado de Cañuelas. "De las 12 mil cabezas de ganado aproximado acá en la isla, tratamos de salvar a las madres para que continúe la producción, pero no sabemos cómo vamos a hacer con los caballos", detalla.

El gobierno de Santa Fe confirmó que el 70 % de la hacienda que estaba en las islas del Delta del Paraná fue reubicado ante el riesgo de inundaciones por El Niño.

El gobierno de Santa Fe confirmó que el 70 % de la hacienda que estaba en las islas del Delta del Paraná fue reubicado ante el riesgo de inundaciones por El Niño.

Daniel cuenta que a la hora de arriar a los animales se dan una mano entre los diferentes colegas como un gesto de camaradería.

"La gente te quiere dar una mano, sin interés, eso es recíproco acá en la isla. El trabajo se realiza todo en arreo, entre 15 y 16 personas para hacer una manga y callejón con caballos hasta la zona donde se encuentra amarrado el barco ganadero", explica.

Agrega que en esa zona de islas siempre hubo una cantidad importante de productores y hoy persiste, aunque apunta que el boom ganadero en la islas ocurrió entre 2007 y 2008. Si no hubiese habido esta crecida habría sido año récord.

Cuántas cabezas de ganado hay en la islas

El plan preventivo por el fenómeno climático de El Niño se enfocó en las zonas con riesgo de inundación dentro de la cuenca del río Paraná y otros sistemas hídricos.

De acuerdo a los últimos datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), actualmente quedan 181 mil vacas y 8.900 caballos de trabajo en estos sectores.

El gobierno provincial apuntó que hasta principios de agosto había 709.300 animales bajo amenaza en las islas santafesinas.

Frente a las alertas sobre el aumento del caudal del Paraná en la última parte del año, las autoridades decidieron redoblar esfuerzos para brindar asistencia técnica y apoyo logístico en el traslado de la hacienda hacia tierras altas.

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