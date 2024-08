Yuyito González sobre Javier Milei: "Estamos casados, es para toda la vida"

En "Empezar la mañana", ciclo de TV de Ciudad Magazine que González conduce, la exesposa de Guillermo Coppola dio más detalles sobre el estado del vínculo. “Les quiero decir algo, no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis, ya estamos casados" , comenzó Yuyito, mirando a cámara.

"Nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros. Es para toda la vida", continuó Amalia "Yuyito" González. "Así que, por favor, no se malgasten en tirar mala onda porque no nos entran las balas" , le dijo la exvedette a la audiencia.

- "Ya estamos casados ya, Javier y yo..." pic.twitter.com/1jQnHor4Jm — Doctor House (@Bobmacoy) August 29, 2024

El comienzo del romance y la primera cita en el Teatro Colón

Aunque las primeras imágenes de Yuyito González y Javier Milei que se volvieron virales fueron las de su primera cita en el Teatro Colón, ese no fue el primer encuentro de la exvedette y el presidente.

A finales del año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei fue entrevistado en el ciclo televisivo de la exvedette. El 3 de noviembre de 2023, en “Empezar el día”, programa de Ciudad Magazine, el libertario tuvo un cara a cara con Yuyito. Toda la charla entre la mediática y el libertario fue en un tono distendido, y hasta hubo acusaciones de "coqueteo al aire". El mano a mano puede verse completo en YouTube.

Luego, en el mes de mayo, Gonzaléz dio el presente en la presentación del nuevo libro de Javier Milei, “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, que tuvo lugar en el Luna Park. Allí, la ex vedette tomó asiento al lado de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.

Finalmente, el martes 24 de junio la exvedette y el presidente tuvieron su primera cita oficial. Esa noche, Milei fue al Teatro Colón para disfrutar de una función de “Carmen”. Durante el espectáculo se lo vio acompañado por Amelia Yuyito González, quien se le unió en el palco, más no ingresó por la misma puerta que el mandatario.

No trascendieron fotos oficiales, pero sí se viralizaron en redes sociales videos caseros grabados por el público del espectáculo, sorprendido de ver al presidente con la mediática.

En medio de la función, el presidente recibió una mezcla de ovaciones y abucheos. Una vez finalizado el show, ya a las 23, Milei salió solo del teatro y se subió a un auto que lo llevó hasta Olivos.

Horas después, la expareja de Guillermo Coppola rompió el silencio y se refirió a la primera cita con el libertario. "Me parece un hombre inteligente, interesante y extravagante. Me parece que hacer una primera invitación al Colón te habla de que es una persona bastante particular. Es un hombre distinto a todos", dijo González, en conversación con "Mañanísima", ciclo de TV de El Trece."Fue un 11 sobre 10", sintetizó.

El primer "pico" en público y el "blanqueo" de la relación

El pasado 14 de agosto, Javier Milei y Yuyito González se dieron su primer "pico" en público en el edificio que fuera el CCK -ahora llamado "Palacio Libertad"-. Al día siguiente, la exvedette se expresó sobre el inicipiente romance y volvió a "blanquear" la relación amorosa. "Estamos enamorándonos", confió.

Milei y González asistieron a un acto de presentación de la ley de juicio por jurados, a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que incluía la puesta en escena de la obra teatral "La Noche del 16 de enero". Allí presentes, el presidente se acercó a la conductora de televisión y le dio un beso en la boca que fue capturado por todas las cámaras. Este miércoles, ella reafirmó su compromiso y dio detalles sobre el vínculo.

En "Empezar la mañana", ciclo de TV de Ciudad Magazine que Amalia "Yuyito" González conduce, la exvedette respondió a las consultas de sus compañeros de panel y expresó: "Confirmamos el romance", y agregó, sobre su vínculo con el presidente de la Nación: "Es una cosa sana, pura, linda, inocente".

Embed Amalia "Yuyito" González confirmó su romance con el presidente Javier Milei: "Somos novios.



La vedette aseguró que se están enamorando y señaló que es algo "sano" e "inocente".pic.twitter.com/7moQcsLSLl — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 14, 2024

"Estamos enamorándonos, mucho", agregó, la exesposa de Guillermo Coppola.

Luego, a la exvedette le preguntaron si "había exclusividad" en la pareja, a lo que respondió sin dudar: "Somos novios", aseguró y sumó: "No es una exclusividad de 'vamos viendo'. No, somos personas adultas, con experiencia, si la hacemos, la vamos a hacer de manera seria".