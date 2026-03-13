Quiénes son los argentinos nominados en los Premios Oscar 2026

La Academia de Hollywood premiará a producciones y artistas destacados. Habrá tres representantes con raíces locales entre los candidatos a galardones

Este domingo se celebra la 98ª edición de los premios Oscar , una de las noches más importantes del año en la industria cinematrográfica internacional. La ceremonia se llevará a cabo en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, en una gala que combinará glamour y llena de sorpresas de los Oscar que se podrá seguir en vivo.

Por segundo año consecutivo, el conductor del evento será el comediante Conan O’Brien. Los candidatos en las veinticuatro categorías se dieron a conocer a través de una transmisión en vivo que en esta oportunidad estuvo conducida por Danielle Brooks y Lewis Pullman.

Los nominados a las distintas categorías se conocieron en enero, por lo que las ilusiones se vienen cosechando desde entonces. Además, las diversas premiaciones por las que la mayoría de las cintas ya pasaron, fueron determinando las favoritas. Películas como “Sinners” (que rompió el récord de nominaciones con 16 a su favor), “Una batalla tras otra” , “Marty Supremo”, “Hamnet” y “El agente secreto” en el plano internacional se posicionan con una enorme cantidad de expectativas.

Los argentinos que estarán en los Oscar 2026

Aunque la película argentina "Belén" de Dolores Fonzi no entró finalmente en la categoría de Mejor película internacional, el país cuenta con varios nominados locales a aspirar por un galardón.

Uno de los candidatos es Sebastián Fillol, el cordobés de 49 años es coguionista de "Sirat: trance en el desierto", la producción española nominada a Mejor película internacional. El productor y guionista está radicado en Barcelona desde el 2000, donde llegó por un beca universitaria. Allí, forjó su vínculo con Oliver Laxe, el director del film nominado. Además, tiene formación en Letras, hizo la carrera de Realización Cinematográfica y el doctorado en Comunicación Audiovisual.

Sumado a él está Violeta Kreimer, productora de "Deux personnes échangeant de la salive", candidato al premio de Mejor cortometraje de ficción. La joven nació en Vicente López, Buneos Aires, y a los 20 años, se trasladó a París por un intercambio universitario mientras estudiaba la carrera de Ciencias Políticas, y se terminó radicando allí.

Por último aparece Florencia Martín, diseñadora de producción que nació en Los Ángeles en 1985 pero sus padres son oriundos de Río Tercero, Córdoba. La productora está candidata por la película "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson. Se destacó en el área de la escenografía. Entre sus contribuciones más exitosas figuran "Feud: Bette and Joan" (2017), "Manchester junto al mar" (2016) y "Aves de presa" (2020)

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La gala se realizará este domingo 15 de marzo por la noche, que como todos los años es un domingo. Si bien la ceremonia se llevará a cabo en Los Ángeles, se transmitirá en vivo para que desde cualquier país el público pueda seguir la gala más emocionante de Hollywood.

En Argentina, se podrá sintonizar a partir de las 21. El evento se transmitirá en vivo para 200 territorios, incluyendo Argentina, donde se podrá ver por TNT. Esta transmisión contará con una traducción al español mientras que en TNT Series se verá en su idioma original.