"Yo, capitán", la película italiana que da voz a los migrantes indocumentados

El film fue proyectado en septiembre pasado en El Vaticano. “El Papa Francisco ha querido apoyar una película precisamente porque finalmente da la palabra a quien normalmente no la tiene, como él hace a menudo desde hace años, que siempre se pone de la parte de los desfavorecidos”, señala.

Yo Capitán (Io Capitano) - Trailer Oficial Subtitulado al Español

La intención de Garrone fue que el público “viviera la experiencia del viaje a través de los ojos de quien lo hace de verdad. No desde el punto de vista occidental que estamos acostumbrados a ver cuando vemos las barcas que llegan y el conteo de los muertos. Quería mostrar una parte del viaje que normalmente no se ve. He tratado de cambiar la perspectiva”, señala.

El cine, sostiene, “tiene que ofrecer emociones, dar la posibilidad al público de vivir experiencias”. En la película, Garrone sigue a dos jóvenes senegaleses en su aventura para llegar a Italia, que les llevará a atravesar el desierto, sufrir la prisión en Libia y realizar la travesía del Mediterráneo en una embarcación precaria.

El film, que obtuvo el León de Plata como mejor director en el pasado Festival de Cine de Venecia, se mantiene después de tres meses de su estreno en Italia entre los títulos más vistos.