Wes Anderson está harto de los retos virales de TikTok con su cine

"Soy muy bueno protegiéndome de ver todas esas cosas. Si alguien me envía algo así, inmediatamente lo borro. Por favor, lo siento, pero no me envien cosas de personas que me versionan ", dijo Wes en diálogo con The Times.

Lo que molestó al director fue cierta simplificación de su identidad como autor en una serie de convenciones aplicables a cualquier cosa cual filtro de Instagram. "No quiero verlo. Me hace pensar: '¿Es eso lo que hago? ¿Es eso lo que quiero decir?'. No quiero ver a alguien más pensando en lo que trato de hacer porque, Dios sabe, entonces podría comenzar a hacerlo", añadió.

This is my favorite trend all year #wesanderson @kyle_rothwell This is my favorite trend all year #wesanderson Obituary - Alexandre Desplat

With a good imagination, everything is symmetrical. Let a girl day dream! #wesanderson @avawillyums With a good imagination, everything is symmetrical. Let a girl day dream! #wesanderson Obituary - Alexandre Desplat

Replying to @TikTok UK only because you asked, here’s another video inspired by Wes Anderson’s films @keithafadi Replying to @TikTok UK only because you asked, here’s another video inspired by Wes Anderson’s films Obituary - Alexandre Desplat

A la tendencia en TikTok, se sumaron las intervenciones con Inteligencia Artificial. Desde la difusión de herramientas como ChatGPT o Midjourney (especializada en crear imágenes), muchas personas empezaron a experimentar, dando lugar a algunas obras sorprendentes. Algo muy común es pedirle a la IA que genere imágenes de una película muy conocida, pero con el estilo de otro director.

Lord of the Rings by Wes Anderson Trailer | The Whimsical Fellowship

Como la marca autoral de Anderson es muy clara, se replicaron ejercicios donde se recrean fragmentos de “El señor de los anillos”, “Avatar” o “Harry Potter”, como si hubiesen sido dirigidas por Wes. El usuario de YouTube Curious Refuge se destacó al generar notables trailers de estas ficciones, con el estilo del director.

Para contrarrestar tanto contenido versionado, el director estrenará “Asteroid City”, su nueva película, que se podrá ver en cines desde el 10 de agosto. El filme, seteado en 1955 en una ficticia ciudad en medio del desierto, contará con las actuaciones de Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Willem Dafoe y Bryan Cranston, entre otros.