Wanda Nara fulminó a la China Suárez por un bolso exclusivo: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La conductora de "MasterChef Celebrity" dijo que la novia de Mauro Icardi compite con las hijas del futbolista por una cartera de Louis Vuitton

1 de noviembre 2025 · 13:07hs
Wanda Nara se quejó de la actitud de la actriz en Instagram.

El último regalo que le hizo Mauro Icardi a la China Suárez en Europa no cayó nada bien del otro lado del charco. El futbolista compró un bolso Louis Vuitton que estaba agotado y Wanda Nara disparó este viernes: "¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el abandono de su papá a una nena en el día del cumple?".

La conductora de "MasterChef Celebrity" se enojó por una serie de publicaciones en Instagram, donde la actriz exhibió un obsequio especial en la misma semana de una fiesta familiar. Luego advirtió que el delantero de Galatasaray "no le regaló nada" a su hija menor, que actualmente está viviendo en Argentina con el resto de sus hermanos y su madre.

"Queres refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo", dijo la presentadora televisiva respecto de la actitud de la pareja actual de su exmarido. Por si quedaba alguna duda sobre su fastidio con la cantante tras la celebración con Isabella Icardi, acotó: "Mierda de persona".

El enojo de Wanda Nara con la China Suárez

Wanda Nara consideró que Eugenia Suárez fue cómplice en el maltrato del jugador a su segunda hija al publicar las fotos del bolso de viaje que adquirió en la ciudad italiana. "Sabés muy bien que a Isi no le regalo nada, sólo buscó arruinarle su cumpleaños", aseveró en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

La expareja de Icardi menospreció el obsequio que recibió la protagonista de la película "Abzurdah" en una tienda exclusiva: "Tengo tres de esos, la única limitada que compite con nenas sos vos". A continuación se quejó de las "abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a una mamá".

>> Leer más: La hermana de Mauro Icardi respaldó a la China Suárez y apuntó contra Wanda Nara: "No estaba muy equivocada"

Finalmente, la conductora de Telefe sostuvo que su exesposo viajó a Milán con la China "a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá". El mensaje publicado este viernes en la red social no tuvo ninguna sutileza a la hora de criticarlos. "¿Qué clase de sorete podés ser?", preguntó.

Después del anuncio del regalo romántico en Europa, Wanda no se guardó nada a la hora de dar su opinión. En el final de la historia le recomendó a Suárez: "Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden".

¿Cuánto cuesta el bolso Louis Vuitton de la China Suárez?

La tienda oficial de Louis Vuitton en España ofrece la nueva cartera de la novia de Mauro Icardi a más de 10.700 dólares. Cabe aclarar que actualmente no tienen stock disponibe, pero eso no impidió que el exjugador de Inter de Milán y París Saint-Germain (PSG) lo consiguiera.

El último regalo del futbolista es la bolsa de viaje Speedy P9 40 con bandolera. A través de Instagram, la cantante explicó. "Era una edición limitada y no había más".

Wanda Nara

Según indicó la China, el rosarino "mandó a fabricar" un artículo de la marca francesa para obsequiarle a su pareja. "Llegué a casa y estaba ahí en el sillón", detalló.

Como paso final para dar la sorpresa, el delantero escribió una breve carta: "Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo". Después de abrir el paquete, su novia se mostró feliz porque había obtenido "la cartera más linda del mundo".

