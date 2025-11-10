La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe asistió al centenario del Tribunal Superior cordobés.

En las jornadas se eligieron las nuevas autoridades de la Región Litoral Centro de la Jufejus y el juez santafesino Rafael Gutiérrez quedó como presidente

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe estuvo presente en el acto por el centenario del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ). En una de las jornadas se eligieron las nuevas autoridades de la Región Litoral Centro de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, en la que el magistrado santafesino Rafael Gutiérrez quedó como presidente.

Entre el 6 y el 8 de noviembre ministros de cortes de todo el país se reunieron en Córdoba para celebrar los 100 años del TSJ de esa provincia. Entre los presentes estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco.

Por la provincia de Santa Fe también estuvieron presentes los jueces Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder. Gutiérrez, en tanto, fue designado como presidente de la Región Litoral Centro de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales.

El acto central del centenario de la TSJ estuvo encabezado por su presidente, Luis Angulo y contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora. "Sin la Justicia, la libertad se convierte en privilegio y la ley en una mera herramienta de poder", sostuvo Angulo en el acto.

“Estamos llamados a profundizar el camino hacia una justicia más comprometida con los valores democráticos de la sociedad de nuestro tiempo", enfatizó el presidente del TSJ de Córdoba.