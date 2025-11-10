La Capital | Información General | Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe asistió al centenario del Tribunal Superior cordobés

En las jornadas se eligieron las nuevas autoridades de la Región Litoral Centro de la Jufejus y el juez santafesino Rafael Gutiérrez quedó como presidente

10 de noviembre 2025 · 14:08hs
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe asistió al centenario del Tribunal Superior cordobés.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe asistió al centenario del Tribunal Superior cordobés.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe estuvo presente en el acto por el centenario del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ). En una de las jornadas se eligieron las nuevas autoridades de la Región Litoral Centro de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, en la que el magistrado santafesino Rafael Gutiérrez quedó como presidente.

Entre el 6 y el 8 de noviembre ministros de cortes de todo el país se reunieron en Córdoba para celebrar los 100 años del TSJ de esa provincia. Entre los presentes estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco.

>> Leer más: Los ministros de la Corte Suprema juraron la nueva Constitución de Santa Fe

Por la provincia de Santa Fe también estuvieron presentes los jueces Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder. Gutiérrez, en tanto, fue designado como presidente de la Región Litoral Centro de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales.

El acto central del centenario de la TSJ estuvo encabezado por su presidente, Luis Angulo y contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora. "Sin la Justicia, la libertad se convierte en privilegio y la ley en una mera herramienta de poder", sostuvo Angulo en el acto.

“Estamos llamados a profundizar el camino hacia una justicia más comprometida con los valores democráticos de la sociedad de nuestro tiempo", enfatizó el presidente del TSJ de Córdoba.

Noticias relacionadas
A continuación, el método de inscripción y los dispositivos detallados que se pondrán a la venta

Arca rematará productos electrónicos desde $15.000: cómo participar de la subasta

La Assal prohibió una avena instantánea por falso rotulado y falta de registros

Prohiben una avena instantánea que se vende "sin gluten" pero no está en regla

Los jubilados y pensionados de Anses recibirán un reintegro por sus compras en supermercados

Buena noticia para jubilados: Anses activa reintegros de hasta $120.000 por mes

Por primer avez en la historia, el pozo acumulado superó la barrera de los $10.000 millones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Lo último

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Cámaras y gremios del sector apuntaron contra las aplicaciones ilegales como Uber y Didi por sus tarifas “irrisorias y fuera de lo que es un servicio público”. Además, advierten falta de choferes en el turno noche

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%
Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria
La Ciudad

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
La Ciudad

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Ovación
Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo y hoy la rompen en Central y Boca
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo y hoy la rompen en Central y Boca

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Con Newells ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Policiales
El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Policiales

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

La Ciudad
Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional

Por Mariano D'Arrigo
Politica

"La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional"

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente elegante
Información General

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Información General

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios