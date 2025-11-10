La Capital | La Ciudad | alcoholemia

Alcoholemia positiva: chocó a un taxi, huyó e intentó coimear a policía

Todo comenzó con una colisión en barrio Martín y terminó con un procedimiento policial en Pellegrini al 900. El hombre trabajaría para apps de viajes

10 de noviembre 2025 · 11:33hs
Alcoholemia positiva. El automovilista que trabajaría con la aplicación Didi al ser detenido por conducir en estado de ebriedad

Foto: Policía de Santa Fe.

Alcoholemia positiva. El automovilista que trabajaría con la aplicación Didi al ser detenido por conducir en estado de ebriedad
Alcoholemia positiva. El taxi que fue chocado por el conductor d Didi en barrio Martin

Alcoholemia positiva. El taxi que fue chocado por el conductor d Didi en barrio Martin

Un hombre de 45 años, que trabajaría como chofer con la aplicación DiDi, protagonizó este fin de semana un grave caso de conducción peligrosa en estado de ebriedad del que intentó zafar con un intento de soborno a policías. La secuencia se inició con un choque en barrio Martin, siguió con la fuga del responsable por distintas calles del macrocentro y terminó con la aprehensión del hombre por parte de la Policía y la ratificación de que no estaba en condiciones de manejar: el test alcoholemia marcó1,96 gramos de alcohol en sangre. En el medio, según señalaron fuentes oficiales, el automovilista intentó coimear a los policías que lo habían apresado con entregarles 100 mil pesos con la condición de que lo dejen ir.

Todo sucedió el sábado a la mañana con un siniestro vial en Colón y 3 de Febrero, que en principio pareció un hecho más dentro de lo que es el tránsito en la ciudad. Un Renault Sandero embistió a un taxi Fiat Cronos que estaba estacionado correctamente. Según el testimonio del taxista, cuando bajó del auto para solicitar la documentación y así iniciar los trámites del seguro, notó que el conductor del Renault tenía un fuerte olor a alcohol etílico y que le costaba mantener el equilibrio.

De acuerdo con esa versión, no hubo tiempo de intercambiar ningún dato porque el hombre que conducía el Renault decidió subirse otra vez al auto y marcharse de lugar. El taxista salió a perseguirlo. Según las fuentes, el contraventor se desplazó por 3 de Febrero, dobló por Alem hacia el sur, siguió hasta Cochabamba, después giró en Buenos Aires y empalmó por avenida Pellegrini hacia el oeste.

Alcoholemia positiva y ofrecimiento de coimas

El taxista logró darle alcance en Pellegrini entre San Martín y Maipú. En forma casi paralela, la Policía ya estaba informada del incidente y agentes de la Brigada Motorizada se presentaron en el lugar. Cuando los policías intentaron identificar al infractor, éste volvió a darse a la fuga, pero en este caso corriendo y manifestando a los gritos que no contaba con documentación.

>> Leer más: Dormido al volante: un taxista se quedó a pie por un test de alcoholemia en el centro

Según las fuentes corrió por Pellegrini y dobló por Maipú hacia el norte hasta que fue aprehendido a la altura de Maipú1670. Al momento de ser alcanzado y aprehendido, el infractor le ofreció a uno de los policías la suma de 100 mil pesos para que lo dejaran ir. Posteriormente, intervino personal de Tránsito de la Municipalidad que realizó el test de alcoholemia, revelando 1,96 gramos de alcohol en sangre. El conductor del Renault quedó demorado en la seccional 2ª por conducción peligrosa, daño, desobediencia e intento de cohecho.

Noticias relacionadas
La Justicia de San Lorenzo condenó a un padre por la falta de pago de la manutención a su hija menor de edad

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Virginia Ferreyra fue baleada en 2022 y falleció dos meses después.

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Esta semana el tiempo en Rosario estará marcado por el calor 

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

La purga de cañerías de agua comenzó este lunes en la zona de sur de Rosario. Assa anunció que el procedimiento se hará en toda la red de la ciudad

Purga de cañerías de agua:  qué deben tener en cuenta los usuarios

Ver comentarios

Las más leídas

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Lo último

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

La inflación de los trabajadores llegó a 2,1% en octubre

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Cámaras y gremios del sector apuntaron contra las aplicaciones ilegales como Uber y Didi por sus tarifas “irrisorias y fuera de lo que es un servicio público”. Además, advierten falta de choferes en el turno noche

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%
Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria
La Ciudad

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias
La Ciudad

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol
Ovación

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni espera por su silla de ruedas, diseñada especialmente para él

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newells: seguirá en primera

Con suspenso, se terminó el sufrimiento de Newell's: seguirá en primera

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

Falleció Bruno, el hijo del Trinche Carlovich, leyenda del fútbol

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Los bares del parque España se preparan para cortar cintas este verano

Ovación
Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo y hoy la rompen en Central y Boca
Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes les iba a costar muchísimo y hoy la rompen en Central y Boca

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Con Newells ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Con Newell's ya salvado, la apasionante definición de los descensos en primera división

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 

Policiales
El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario
Policiales

El gobierno de Santa Fe anunció a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Policía de Rosario

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Se le cayó la pelota en otra casa y la fue a buscar: denunció que su vecino amenazó con disparar

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Reabren la causa por un femicidio de hace 20 años y ofrecen recompensa millonaria

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

La Ciudad
Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades
La Ciudad

Se eligieron los nuevos embajadores culturales de la Fiesta de Colectividades

Taxistas y remiseros advierten una situación caótica del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Taxistas y remiseros advierten una situación "caótica" del sector y exigen subir las tarifas un 25%

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Sin celular ni carreras de autos:  sancionaron a un padre por no cumplir con la cuota alimentaria

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pone en juego esta semana

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad
La Ciudad

Dicen que la prohibición de exportar pescado  garantiza el futuro de la actividad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778
La Ciudad

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el edificio de Sarmiento 778

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa
Información General

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en octubre: la lista completa

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central puntero: ¿qué tiene que pasar para que gane su grupo en la penúltima fecha?

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a barones del conurbano
Política

Contra las retenciones: Pullaro afirma que ayudan a "barones del conurbano"

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi
Ovación

Argentina llenó la canasta en el Mundial sub-17 y le metió siete goles a Fiyi

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario
Policiales

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental
Zoom

Un regalo superclásico: Dua Lipa se llevó la camiseta de River del Monumental

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad
Información General

La Nochebuena está a un paso: el Rockefeller Center ya tiene su árbol de Navidad

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente elegante
Información General

No era un detective del robo del Louvre, apenas un adolescente "elegante"

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado
Información General

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación