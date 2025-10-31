La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en "MasterChef Celebrity"

El famoso conductor apareció en el reality para reemplazar a Maxi López, quien tuvo que regresar de urgencia a Suiza por un inconveniente familiar

31 de octubre 2025 · 10:32hs
Marley hizo su primera participación como concursante en un reality de cocina

Marley hizo su primera participación como concursante en un reality de cocina

El jueves por la noche se transmitió un nuevo programa de "MasterChef Celebrity" con la aparición de Marley como participante invitado. Su incorporación se debe a que Maxi López, que venía demostrando un gran desempeño en la competencia, se vio forzado a volver a su Suiza para acompañar a su pareja Daniela Christiansson en los últimos días de embarazo.

Wanda Nara fue quien le dio la bienvenida al conductor de "Por el mundo": "Les quiero comunicar que, como bien saben, Maxi debería estar cocinando junto a ustedes, pero se encuentra de viaje. Tiene a su mujer con el embarazo muy avanzado. Por eso, durante una semana, lo va a reemplazar alguien muy amigo de la casa, un amigo personal mío, a quien quiero mucho. ¡Le damos la bienvenida a Marley!”.

En medio de los aplausos por parte de los jurados y concursantes, Alejandro Wiebe se presentó en el set afirmando que "es muy parecido al exjugador de fútbol y también al papá de la conductora del reality", fiel a su humor característico.

El flamante competidor afirmó que "será la primera vez que cocine en un programa de televisión". Anteriormente, había estado como conductor en el programa "Dueños de la Cocina" con Donato De Santis pero nunca del otro lado de las hornallas.

>> Leer más: Escándalo en el set de "MasterChef Celebrity": qué dijo Valen Cervantes sobre los mensajes de Wanda Nara

Antes de poner manos en la masa, Marley llamó la atención del jurado: "Tengo información de cada uno de ustedes, así que cuidado, los conozco...". Por último, siguió con la broma y apuntó contra Damián Betular: "A Betular lo conozco de antes de que sea famoso". "Tengo un video de Damián de hace muchos años cantando Ariana Grande. Me llega a echar…”, confesó entre risas cuando tuvo una charla individual con el comensal.

Cómo fue el estreno de Marley en MasterChef Celebrity

Para su primer plato, el exitoso conductor se decidió por elaborar unas croquetas de lentejas coral con espinaca y rana a la plancha, acompañadas por un dip de queso crema y ciboulette.

Durante la preparación, Wanda Nara pasó por su estación de trabajo y el concursante aprovechó la ocasión para chicanear a la conductora con su ex pareja Mauro Icardi: "¿Era tu ex? No sabía. Pero vos no me contestaste el mensaje (para hacerle una entrevista) y él sí”. La actriz le respondió al despedirse en tono de broma: “Ojalá que se te quemen las croquetas”.

Llegó el momento de presentar el "frog fusion" a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Su estreno superó las expectativas y los especialistas se lo hicieron saber en su devolución. Martitegui comenzó: “Muy sabrosas, muy ricas. Me gusta lo del queso adentro y la idea de la rana a la provenzal. Supiste resolver con inteligencia la situación”.

Por último, Betular no perdió la oportunidad de "tomarse revancha" por los dichos de Marley al comienzo de la transmisión: “El horror es el dip, un horror de paquete”. Entre risas, el conductor se mostró sorprendido luego de los elogios del jurado: “Pensé que era un desastre... No puedo creer que les haya gustado”.

Noticias relacionadas
Walas, líder de Massacre, se suma a MasterChef Celebrity tras el abandono de Pablo Lescano

MasterChef Celebrity: se incorporó un nuevo participante en reemplazo de Pablo Lescano

Franco Colapinto fue vinculado con una cantante uruguaya

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

Sinners, de Ryan Coogler, es una de las películas de terror que se convirtió en un fenómeno de taquilla durante 2025

El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

La serie de suspenso policial que buscabas para disfrutar este fin de semana

Netflix: la miniserie danesa de seis capítulos que lidera el ranking de las más vistas

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Lo último

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en MasterChef Celebrity

Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en "MasterChef Celebrity"

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Desde el sindicalismo y el derecho laboral sostienen que los cambios que buscan implementar no generarán más empleo. Además, creen que no se toma con seriedad

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Ovación
Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Cerúndolo no tuvo chances ante Sinner, que está en cuartos del Masters de París

Policiales
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

La Ciudad
¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe
La Ciudad

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe

EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

EPE anunció trabajos programados en Rosario: cuándo y dónde habrá cortes

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Política

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
Economía

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
La Ciudad

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Por Nachi Saieg

Zoom

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
La Ciudad

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Por Álvaro Maté
Política

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
Información General

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Política

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste