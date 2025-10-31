Amenazas, bromas y elogios: el debut de Marley en "MasterChef Celebrity"

El famoso conductor apareció en el reality para reemplazar a Maxi López, quien tuvo que regresar de urgencia a Suiza por un inconveniente familiar

El jueves por la noche se transmitió un nuevo programa de " MasterChef Celebrity" con la aparición de Marley como participante invitado . Su incorporación se debe a que Maxi López, que venía demostrando un gran desempeño en la competencia, se vio forzado a volver a su Suiza para acompañar a su pareja Daniela Christiansson en los últimos días de embarazo.

Wanda Nara fue quien le dio la bienvenida al conductor de "Por el mundo": "Les quiero comunicar que, como bien saben, Maxi debería estar cocinando junto a ustedes, pero se encuentra de viaje. Tiene a su mujer con el embarazo muy avanzado . Por eso, durante una semana, lo va a reemplazar alguien muy amigo de la casa, un amigo personal mío, a quien quiero mucho. ¡Le damos la bienvenida a Marley!”.

En medio de los aplausos por parte de los jurados y concursantes, Alejandro Wiebe se presentó en el set afirmando que "es muy parecido al exjugador de fútbol y también al papá de la conductora del reality", fiel a su humor característico.

El flamante competidor afirmó que "será la primera vez que cocine en un programa de televisión" . Anteriormente, había estado como conductor en el programa "Dueños de la Cocina" con Donato De Santis pero nunca del otro lado de las hornallas.

Antes de poner manos en la masa, Marley llamó la atención del jurado: "Tengo información de cada uno de ustedes, así que cuidado, los conozco...". Por último, siguió con la broma y apuntó contra Damián Betular: "A Betular lo conozco de antes de que sea famoso". "Tengo un video de Damián de hace muchos años cantando Ariana Grande. Me llega a echar…”, confesó entre risas cuando tuvo una charla individual con el comensal.

Cómo fue el estreno de Marley en MasterChef Celebrity

Para su primer plato, el exitoso conductor se decidió por elaborar unas croquetas de lentejas coral con espinaca y rana a la plancha, acompañadas por un dip de queso crema y ciboulette.

Durante la preparación, Wanda Nara pasó por su estación de trabajo y el concursante aprovechó la ocasión para chicanear a la conductora con su ex pareja Mauro Icardi: "¿Era tu ex? No sabía. Pero vos no me contestaste el mensaje (para hacerle una entrevista) y él sí”. La actriz le respondió al despedirse en tono de broma: “Ojalá que se te quemen las croquetas”.

Llegó el momento de presentar el "frog fusion" a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Su estreno superó las expectativas y los especialistas se lo hicieron saber en su devolución. Martitegui comenzó: “Muy sabrosas, muy ricas. Me gusta lo del queso adentro y la idea de la rana a la provenzal. Supiste resolver con inteligencia la situación”.

Por último, Betular no perdió la oportunidad de "tomarse revancha" por los dichos de Marley al comienzo de la transmisión: “El horror es el dip, un horror de paquete”. Entre risas, el conductor se mostró sorprendido luego de los elogios del jurado: “Pensé que era un desastre... No puedo creer que les haya gustado”.