El uno x uno de Newell's: Cocoliso González dominó la altura, habilitó en el primer gol y anotó el segundo

El centrodelantero paraguayo fue determinante en el ataque rojinegro, que lo buscó seguido con el recurso del pelotazo. Clave en una victoria imprescindible

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

8 de noviembre 2025 · 19:33hs
Los once que Bernardi puso en cancha y que hicieron un gran partido ante Huracán.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los once que Bernardi puso en cancha y que hicieron un gran partido ante Huracán.

Carlos González se lució en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El centrodelantero fue determinante en el ataque de Newell's para una victoria imprescindible sobre Huracán por 2 a 0 que casi deja atrás la pesadilla del descenso. El paraguayo habilitó en el primer gol y cerró la victoria con el segundo.

Los puntajes de Ovación

Juan Espínola 6,5: seguro para cortar la seguidilla de centros que lanzó Huracán como único recurso.

Alejo Montero 6: no dejó que nadie penetre por su lateral. Por momentos trató de lanzarse en ataque.

Saúl Salcedo 7: rechazó varias de las pelotas que llegaron por arriba al área rojinegra. Controló a Giménez.

Víctor Cuesta 7: un despeje salvador casi sobre la línea y seguro para cerrar atrás de sus compañeros de zaga.

Luca Sosa 5: por momentos tuvo inconvenientes en la marca de Sequeira. Luego se asentó.

Martín Luciano 4,5: en la primera etapa se paró más adelante y no inquietó por afuera. Después estuvo contenido y no perdió en su sector.

Facundo Guch 4: no consiguió desnivelar con sus desplazamientos. Se esforzó por ayudar en la contención.

Luca Regiardo 6: conservó el orden al momento de retroceder y meterse entre los zagueros para defender.

Valentino Acuña 5,5: pese a que tuvo carácter para buscarla y tocar, tuvo un juego intermitente.

Carlos González 8: de arriba ganó la mayoría. Con sus intervenciones nacieron la mayoría de los ataques de la visita.

Luciano Herrera 7,5: inquietó seguido encarando con pelota al pie. Pese a fallar una gran chance, antes fue preciso para abrir el marcador.

Ingresaron en Newell's

Jherson Mosquera 5: se ubicó por delante de Montero para tratar de entorpecer los ataques por afuera y respondió.

Ever Banega 5: tuvo poco tiempo la pelota porque el equipo estaba casi ocupado en defender.

Luciano Lollo 5: ingresó para reforzar aún más el juego defensivo aéreo.

Martín Fernández -: entró para tener mayor contención, ante un equipo local desesperado.

Juan Manuel García -: le quedó una en el cierre, pero no le entró con precisión y la tapó Galíndez.

El DT Lucas Bernardi 7: armó un conjunto pragmático. Se agrupó y achicó en su campo, consiguiendo interrumpir el juego de Huracán. En ataque, fue vertical. Utilizó el pelotazo para el cabezazo de Cocoliso González, que ganó la mayoría de arriba. Y le agregó los desplazamientos de Herrera. Usufructuó los errores del fondo local y lo ganó sin objeciones.

