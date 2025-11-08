El uno x uno de Newell's: Cocoliso González dominó la altura, habilitó en el primer gol y anotó el segundo

Carlos González se lució en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El centrodelantero fue determinante en el ataque de Newell's para una victoria imprescindible sobre Huracán por 2 a 0 que casi deja atrás la pesadilla del descenso. El paraguayo habilitó en el primer gol y cerró la victoria con el segundo.
Los puntajes de Ovación
Juan Espínola 6,5: seguro para cortar la seguidilla de centros que lanzó Huracán como único recurso.
Alejo Montero 6: no dejó que nadie penetre por su lateral. Por momentos trató de lanzarse en ataque.
Saúl Salcedo 7: rechazó varias de las pelotas que llegaron por arriba al área rojinegra. Controló a Giménez.
Víctor Cuesta 7: un despeje salvador casi sobre la línea y seguro para cerrar atrás de sus compañeros de zaga.
Luca Sosa 5: por momentos tuvo inconvenientes en la marca de Sequeira. Luego se asentó.
Martín Luciano 4,5: en la primera etapa se paró más adelante y no inquietó por afuera. Después estuvo contenido y no perdió en su sector.
Facundo Guch 4: no consiguió desnivelar con sus desplazamientos. Se esforzó por ayudar en la contención.
Luca Regiardo 6: conservó el orden al momento de retroceder y meterse entre los zagueros para defender.
Valentino Acuña 5,5: pese a que tuvo carácter para buscarla y tocar, tuvo un juego intermitente.
Carlos González 8: de arriba ganó la mayoría. Con sus intervenciones nacieron la mayoría de los ataques de la visita.
Luciano Herrera 7,5: inquietó seguido encarando con pelota al pie. Pese a fallar una gran chance, antes fue preciso para abrir el marcador.
Ingresaron en Newell's
Jherson Mosquera 5: se ubicó por delante de Montero para tratar de entorpecer los ataques por afuera y respondió.
Ever Banega 5: tuvo poco tiempo la pelota porque el equipo estaba casi ocupado en defender.
Luciano Lollo 5: ingresó para reforzar aún más el juego defensivo aéreo.
Martín Fernández -: entró para tener mayor contención, ante un equipo local desesperado.
Juan Manuel García -: le quedó una en el cierre, pero no le entró con precisión y la tapó Galíndez.
El DT Lucas Bernardi 7: armó un conjunto pragmático. Se agrupó y achicó en su campo, consiguiendo interrumpir el juego de Huracán. En ataque, fue vertical. Utilizó el pelotazo para el cabezazo de Cocoliso González, que ganó la mayoría de arriba. Y le agregó los desplazamientos de Herrera. Usufructuó los errores del fondo local y lo ganó sin objeciones.