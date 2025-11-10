Llega "A la luz de la pregunta", ciclo que une música, periodismo y tarot
Sandra Corizzo y Damián Schwarzstein protagonizan una propuesta que combina arte y reflexión. Cómo nació el proyecto
10 de noviembre 2025·13:44hs
“Cuestionar ilumina. Acaso más que responder”. Esa idea atraviesa y da sentido a"A la luz de la pregunta", el nuevo proyecto de la compositora Sandra Corizzo y el periodista Damián Schwarzstein, un experimento que fusiona música, periodismo y tarot en un formato televisivo original e innovador.
La presentación oficial del proyecto se realizó en la Feria Internacional del Libro de Rosario, donde Schwarzstein compartió detalles sobre el origen y la esencia de la propuesta. Finalmente, este 13 de noviembre, el ciclo llega a su estreno televisivo.
El programa podrá verse los jueves a las 22, con repetición los sábados a las 21, por la pantalla de RTS (Radio y Televisión Santafesina). También estará disponible en el canal de YouTube de la emisora.
“La idea era hacer una entrevista en la que el tarot abriera preguntas nuevas, que no suelen estar en las entrevistas, y que la música ayudara a dar dimensión, profundidad y a construir identificación con las respuestas”, resumió Schwarzstein en diálogo con La Capital.
Esta primera temporada contará con cuatro capítulos, que tendrán como invitados a la escritora Melina Torres, el cantante Pablo Pino (Cielo Razzo) y los periodistas Analía Bocassi y Juan Junco. Cada episodio propone un viaje íntimo por las experiencias, vivencias y deseos de los invitados, guiado por las preguntas que inspiran los arcanos mayores del Tarot de Marsella y por la música, que acompaña y amplifica las emociones.
“Hace exactamente un año empezamos a trabajar juntos con Sandra”, relató Damián Schwarzstein en diálogo con este medio al recordar cómo nació A la luz de la pregunta. Todo comenzó cuando la compositora lo invitó a realizar una intervención con tarot durante la presentación de su tema Futuro potencial.
“Ella había visto que yo hacía análisis político con las cartas y ahí se le ocurrió que podíamos hacer un diálogo entre el tarot y las canciones”, explicó.
A partir de esas primeras experiencias compartidas en recitales, donde el tarot se convertía en un juego con el público durante el cierre de los shows, el periodista y la artista comenzaron a explorar la conexión entre el “maridaje del tarot y las canciones”.
Con el tiempo, y tras varios encuentros, surgió la idea de trasladar esa dinámica al terreno de la entrevista. Así, ambos comenzaron a experimentar con ese formato de diálogo, sin tener todavía claro hacia dónde los llevaría. “Hasta que un día se lo comentamos a Horacio Ríos, que es amigo de los dos, y él enseguida vio que podía tener un formato televisivo”, detalló Damián.
