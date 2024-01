Wanda Nara cambió su look y grabó su nuevo videoclip en una favela brasileña

"Llegamos a Brasil, cambio de look. Videoclip y muchas caipirinhas para mí… no entienden lo que se viene, necesito que la escuchen ya. Perdón Bad Bitch pero acá la subimos a otro nivel", anunció Wanda Nara, nuevamente con cabello rubio para la grabación de su nuevo videoclip. La modelo debutó en el mundo de la música hace apenas unas semanas y ya prepara su segundo material en una locación muy particular.