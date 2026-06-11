La Capital | La Ciudad | humedad

La humedad se va de Rosario: cuándo se renueva la atmósfera y por qué fue tan prolongado el fenómeno

Después de casi dos semanas, el sol volverá a hacerse presente en el cielo de la ciudad junto a un marcado descenso en las temperaturas

11 de junio 2026 · 10:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un bloque atmosférico

Virginia Benedetto / La Capital

Un bloque atmosférico, que está llegando a su fin, fue el causante de la humedad persistente en Rosario.

Buena parte de la zona central de Argentina, en donde se encuentra Rosario, está bajo un bloqueo atmosférico que impide el cambio de la masa de aire y, con ello, se produce una persistencia de alta humedad en el ambiente. Después de casi dos semanas bajo este fenómeno, las condiciones comenzarán a cambiar en las próximas horas.

No sólo la humedad se instaló en el ambiente: las nubes también formaron parte del paisaje rosarino durante varios días consecutivos. Este jueves, después de varias jornadas, vuelve el sol. "Finalmente, el bloqueo comienza a debilitarse", explicó a La Capital la meteoróloga Vanessa Balchunas, en referencia al fenómeno que se prolongó por casi dos semanas en la zona central del país.

La razón de esto es el ingreso de aire seco y un poco más frío, que deriva en un descenso gradual de la humedad junto a un rompimiento inicial de las nubes bajas. De esta manera, el cielo se despejará "entre hoy y mañana", precisó Balchunas, que sumó: "Las temperaturas mínimas bajarán más. Por eso, muchas personas sentirán más frío durante la mañana, pero el ambiente será mucho más agradable porque habrá sol y menos humedad".

>> Leer más: La humedad disparó el trabajo en las lavanderías de Rosario: "Hacía falta"

"Lo que vivimos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y gran parte del centro-este del país durante casi dos semanas no fue un fenómeno extraño sino una situación meteorológica bastante conocida: un bloqueo atmosférico acompañado por una masa de aire muy húmeda, estable y fría en niveles bajos", explicó.

Vuelve el sol y también el frío

Respecto a la ausencia del sol durante un período tan prolongado, algo que fue sorpresivo para la ciudad, Balchunas detalló: "Normalmente, los sistemas meteorológicos avanzan de oeste a este y van renovando el aire. En este caso ocurrió algo distinto: se instaló un área de alta presión (anticiclón) muy persistente sobre parte del centro y este de Argentina".

"Esa alta presión actuó como un «tapón atmosférico», impidiendo el avance de frentes más activos. Los vientos del este y sudeste trajeron humedad desde el río Paraná y el (océano) Atlántico. Como las noches fueron largas y frías, el aire cercano al suelo se enfrió mucho. Esa humedad quedó atrapada en las capas bajas de la atmósfera formando estratos, nieblas y nubosidad baja. Por eso el sol estuvo arriba de las nubes todos los días, pero desde la superficie apenas llegaba una luz gris y difusa", explicó.

Esta modificación en las condiciones hará que las temperaturas mínimas desciendan y pasen de los 10 o 12 grados usuales en los últimos días a 5º este viernes. La cifra seguirá bajando y el cambio más brusco se dará el domingo, cuando ese registro llegue a 3º, día en el que habrá una máxima de apenas 14º.

Humedad por todas partes

La meteoróloga contó que esta situación provocó que la humedad se sintiera en cualquier lugar y hasta en la ropa o en las sábanas.

>> Leer más: Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica "arco iris" de los japoneses

"La sensación térmica resulta más desagradable que con frío seco. Es una situación muy común en inviernos húmedos de la región pampeana", indicó, para sumar: "Las nubes bajas, nieblas y estratos que nos afectaron se desarrollan generalmente entre la superficie y unos pocos cientos de metros o, a lo sumo, algunos kilómetros de altura. Ocurre en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Europa y otras regiones. Los mapas satelitales muestran perfectamente la circulación atmosférica responsable y los modelos meteorológicos veníamos pronosticando este escenario desde días antes".

Noticias relacionadas
La humedad provocará la llegada de lluvias y luego dará paso al ingreso de un nuevo frente frío.

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones medicas por abortos

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Familias alteradas frente al jardín de Empalme Graneros donde hubo una denuncia por abuso. 

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Convocan a jóvenes y adultos a realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Ver comentarios

Las más leídas

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Lo último

Gol gana en el aula, una propuesta de la provincia para favorecer la comprensión lectora

"Gol gana en el aula", una propuesta de la provincia para favorecer la comprensión lectora

Mundial 2026: Gianni Infantino habló sobre el escándalo del árbitro somalí y la participación de Irán

Mundial 2026: Gianni Infantino habló sobre el escándalo del árbitro somalí y la participación de Irán

Colapinto sale a la pista en Barcelona: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Colapinto sale a la pista en Barcelona: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución por falta de ventas

Referentes de la UOM advirtieron que el mercado local "está cada vez más deprimido" y el ingreso del acero chino perjudica a las empresas argentinas

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución por falta de ventas
La humedad se va: cuándo se renueva la atmósfera y por qué fue tan prolongado el fenómeno
La Ciudad

La humedad se va: cuándo se renueva la atmósfera y por qué fue tan prolongado el fenómeno

La humedad disparó el trabajo en las lavanderías de Rosario: Hacía falta
La Ciudad

La humedad disparó el trabajo en las lavanderías de Rosario: "Hacía falta"

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela
La Ciudad

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

Ovación
Colapinto sale a la pista en Barcelona: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana
Ovación

Colapinto sale a la pista en Barcelona: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Colapinto sale a la pista en Barcelona: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Colapinto sale a la pista en Barcelona: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este jueves 11 de junio

Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este jueves 11 de junio

Lionel Scaloni tiene buenas noticias a pocos días del debut de la selección argentina

Lionel Scaloni tiene buenas noticias a pocos días del debut de la selección argentina

Policiales
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

La Ciudad
Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos
La Ciudad

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

La humedad se va: cuándo se renueva la atmósfera y por qué fue tan prolongado el fenómeno

La humedad se va: cuándo se renueva la atmósfera y por qué fue tan prolongado el fenómeno

La humedad disparó el trabajo en las lavanderías de Rosario: Hacía falta

La humedad disparó el trabajo en las lavanderías de Rosario: "Hacía falta"

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Por Hernán Cabrera
Ovación

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

La inflación de los trabajadores desaceleró al 2 por ciento en mayo
Economía

La "inflación de los trabajadores" desaceleró al 2 por ciento en mayo

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación
La Ciudad

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain
Politica

El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain

Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara

Por Facundo Borrego
Economía

Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges
La Ciudad

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia
Información General

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual
El Mundo

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques
Policiales

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa
Política

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias
Política

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

Operativo por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta
La Región

Operativo por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

Pullaro: No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador
Política

Pullaro: "No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador"

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción
Economía

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción

En tres años, bajaron 36 % las muertes por siniestros viales en Rosario
La Ciudad

En tres años, bajaron 36 % las muertes por siniestros viales en Rosario

Donación de ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado
La Ciudad

Donación de ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado