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Colapinto sale a la pista en Barcelona: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

El argentino buscará cambiar la cara con Alpine en el circuito catalán, luego del mal trago en Mónaco. En esta nota, todos los detalles de la carrera

11 de junio 2026 · 11:13hs
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Franco Colapinto junto a Pierre Gasly

Foto: @AlpineF1Team

Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, en la previa del GP de Barcelona de la Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo un complicado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y cortó su racha de puntos con Alpine, pero rápidamente tendrá revancha y este fin de semana correrá el GP de Barcelona, la segunda carrera de la habitual gira por Europa del calendario.

A pesar del mal trago del pasado domingo, el pilarense ya está enfocado en revertir la situación en Cataluña y volver a las actuaciones que dejó previamente en Norteamérica, con su 7º lugar en Miami y su 6º puesto en Canadá.

A su vez, Alpine estará obligado a sumar importantes puntos para el Campeonato de Constructores, debido a que Racing Bulls cortó considerablemente la distancia y se encuentra a solamente dos unidades de arrebatarle su 5º puesto. Las sanciones a Pierre Gasly y Colapinto en Mónaco le pesaron al equipo, más aún con el podio que había logrado el francés de no ser por las penalizaciones.

Por otro lado, tanto Gasly como Colapinto podrán correr en condiciones más favorables. El monoplaza A526 de la escudería francesa demostró tener mejor ritmo de carrera que sus rivales, ventaja que poco podía pesar en un circuito angosto y callejero como Mónaco, con gran dificultad para realizar sobrepasos.

Colapinto Alpine (2)
Con su habitual carisma, se espera que Colapinto corra en Barcelona con gran cantidad de público argentino.

Con su habitual carisma, se espera que Colapinto corra en Barcelona con gran cantidad de público argentino.

Cuándo se disputa el GP de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona se disputará desde el viernes 12 al domingo 14 de junio en el circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, 20 kilómetros al norte de la ciudad.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Barcelona.

>> Leer más: La explicación de la FIA ante el pedido de Alpine por las penalizaciones a Gasly y Colapinto

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Barcelona será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Barcelona

Viernes 12 de junio

Práctica Libre 1: 8.30

Práctica Libre 2: 12

Sábado 13 de junio

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 14 de junio

Carrera: 10

* Horario en Argentina

Cómo es el circuito de Barcelona-Cataluña

El circuito de Barcelona-Cataluña, ubicado en Montmeló, a pocos kilómetros de Barcelona, fue inaugurado en 1991 como parte del programa de desarrollo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Esta pista de alta exigencia técnica combina curvas rápidas con lentas, además de una importante carga aerodinámica para los monoplazas. En tanto, es uno de los circuitos más utilizados para pruebas durante los recesos, por lo que es bien conocido por los pilotos.

El circuito catalán cuenta con una extensión de 4,6 kilómetros y tiene un total de 16 curvas, por lo que la carrera contará con un total de 66 vueltas y una distancia de carrera apenas superior a los 307 km. El récord histórico de vuelta en esta pista lo registró Daniel Ricciardo en 2018, con un tiempo de 1:18.441.

Circuito barcelona f1 2026

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