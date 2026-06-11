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Mundial 2026: Gianni Infantino habló sobre el escándalo del árbitro somalí y la participación de Irán

El presidente de la Fifa se refirió a la deportación del colegiado Omar Artan y las dificultades de la selección asiática para ingresar a Estados Unidos

11 de junio 2026 · 11:15hs
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El presidente de la Fifa se refirió a las polémicas del Mundial 2026

El presidente de la Fifa se refirió a las polémicas del Mundial 2026

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, inauguró oficialmente el Mundial 2026 durante una conferencia de prensa realizada en el estadio Azteca de Ciudad de México, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

En ese marco, el dirigente abordó dos de los temas que generaron mayor atención en la previa del torneo: la deportación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan por parte de Estados Unidos y la situación de la selección de Irán en medio de las tensiones geopolíticas que atraviesa entre países.

Infantino se refirió al caso de Omar Abdulkadir Artan, el árbitro de Somalia que no pudo ingresar al país norteamericano luego de que las autoridades migratorias de Estados Unidos le negaran la entrada por supuestos inconvenientes en la verificación de antecedentes.

El titular de la entidad lamentó lo ocurrido y aseguró que la entidad intentó colaborar para resolver la situación: "Es lamentable lo que le pasó a Omar. Pero no controlamos todo. Lo intentamos, discutimos y buscamos soluciones".

Durante la conferencia, el dirigente insistió en que la Fifa no tiene facultades para intervenir en las políticas de ingreso de los Estados: "No es normal que la Fifa le indique a un gobierno quién debe entrar o no a su país. En todas las naciones existen requisitos migratorios y procesos de aprobación que muchas veces son complejos".

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"No somos los reyes del mundo", señaló.

Artan, de 33 años, arribó el 6 de junio al Aeropuerto Internacional de Miami para incorporarse a la actividad del Mundial 2026. Sin embargo, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lo declararon inadmisible y le impidieron ingresar al país.

El árbitro afirmó que contaba con toda la documentación requerida y con la visa correspondiente. Tras varias horas de interrogatorio y retención, las autoridades estadounidenses lo enviaron de regreso a Estambul, ciudad desde la que había iniciado su viaje.

Infantino celebró la presencia de Irán en el Mundial 2026

Otro de los temas abordados por el presidente de la Fifa fue la participación de Irán en la cita mundialista, en un contexto marcado por las tensiones diplomáticas y militares entre Teherán y Washington.

Infantino expresó su satisfacción por la presencia de la selección asiática y manifestó su deseo de que el torneo se desarrolle en un clima de convivencia. "Estoy feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo", afirmó.

El dirigente destacó además la colaboración de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para garantizar la participación de todas las selecciones clasificadas. Según explicó, la FIFA trabaja junto a las autoridades de los tres países organizadores para resolver cuestiones vinculadas a la logística, la movilidad y los permisos de ingreso de las delegaciones.

Durante la conferencia, Infantino valoró la participación del presidente Donald Trump en la organización de la Copa del Mundo: "Tengo una gran relación con el presidente Trump. Sin su compromiso hubiera sido imposible organizar este Mundial".

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