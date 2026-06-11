Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este jueves 11 de junio

La Copa del Mundo tendrá su inicio esta tarde con los dos primeros partidos del grupo A y la participación de México, uno de los tres anfitriones

Heung-Min Son es el referente y capitán de Corea del Sur en este Mundial 2026.

El Mundial 2026 tendrá su puntapié inicial este jueves por la tarde con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca . Previo al encuentro, tendrá lugar la primera ceremonia inaugural de las tres que anunció la Fifa , ya que también habrá espectáculos el viernes con los debuts de Canadá y Estados Unidos.

La pelota comenzará a rodar en el mítico estadio mexicano, donde leyendas como Diego Armando Maradona y Pelé escribieron algunas de las páginas más doradas de la historia de la Copa del Mundo.

A su vez, unas horas más tarde, continuará la actividad con el otro partido correspondiente al grupo A , el cual también será clave para comenzar a visualizar quiénes serán los seleccionados que obtengan su pasaje a los 16avos de final, con el novedoso formato de 48 equipos participantes.

El estadio Azteca será el escenario del partido inaugural del Mundial 2026.

A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial hoy

La primera jornada de la Copa del Mundo 2026 contará con dos partidos que darán comienzo al torneo más importante del fútbol. No obstante, la actividad comenzará 90 minutos antes, con la ceremonia inaugural que se llevará a cabo desde las 14.30 (horario en Argentina) en el estadio Azteca, con transmisión de DSports, Telefe y TyC Sports.

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Luego, será el turno de los siguientes encuentros:

16:00 - México vs. Sudáfrica - DSports, Telefe y Disney+ Premium.

23:00 - Corea del Sur vs. República Checa - DSports y TyC Sports.

Los jugadores a seguir

Por el lado de la selección anfitriona, México, hay algunos jugadores a seguir. Guillermo “Memo” Ochoa (AEL Limassol FC de Chipre), emblemático arquero de la Tricolor, fue convocado a su sexto Mundial al igual que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero el guardameta no disputó ningún minuto en las ediciones de Alemania 2006 ni Sudáfrica 2010, por lo que será su cuarta participación.

Memo Ochoa Mexico (1) Memo Ochoa disputará su sexto Mundial con la selección de México. AP

En tanto, los delanteros Raúl Jiménez (Wolverhampton de Inglaterra) y Santiago Giménez (A.C. Milan), este último nacido en Argentina e hijo de Christian “Chaco” Giménez, serán las apuestas del ataque mexicano, mientras que Gilberto Mora (Tijuana), de apenas 17 años, es la máxima promesa del equipo.

En el segundo partido, el delantero Patrik Schick (Bayer Leverkusen) y el volante Tomas Soucek (West Ham) aparecen como las máximas figuras de República Checa, que disputará un Mundial tras 20 años. Por su parte, Corea del sur cuenta con Min-jae Kim (Bayern Munich), Kang-in Lee (PSG) y el emblemático Heung-min Son (Los Angeles FC) como máximas estrellas.

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