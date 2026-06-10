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La "inflación de los trabajadores" desaceleró al 2 % en mayo

La medición que realiza el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) señaló que las mayores subas se dieron en educación, salud y alimentos. El Indec difunde este jueves el dato oficial

10 de junio 2026 · 22:46hs
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La inflación que mide el IET fue de 2% en mayo. El Indec difunde este jueves su medición.

La inflación que mide el IET fue de 2% en mayo. El Indec difunde este jueves su medición.

A pocas horas de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, los pronósticos privados anticipan una nueva desaceleración mensual. El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) informó un alza de 2 % el mes pasada y un acumulado interanual del 32,6 %.

El informe del IET destaca que las mayores subas en mayo se dieron en educación (3,1 %), salud (2,9 %) y alimentos (2,5 %). Las menores subas fueron en prendas de vestir y calzado (0,5 %) y transporte (1 %). La llamada “inflación de los trabajadores” desaceleró cuatro décimas respecto de la medición de abril.

Dólar y subsidios

Fabián Amico, coordinador del IET, atribuyó la desaceleración a que “el gobierno continuó con su política de estabilidad cambiaria”, aunque alertó que el tipo de cambio “pareció regresar a una senda alcista hacia fines de mayo, alentada por la formación de activos externos”.

“Los subsidios impedirán transitoriamente una suba de los rubros del IPC vinculados al alza del petróleo y el gas pero, en algún momento, cuando se quiten los subsidios, la suba de tarifas deberá reconocer que en abril los segmentos del índice mayorista como petróleo y gas subieron un 23 % en el mes”, indicó. Y agregó que “esta dinámica conspira contra la mejora de los salarios reales y limita las posibilidades de recuperación del consumo y del nivel de actividad”.

El impacto por hogares

La inflación de mayo afectó más a los hogares de menores ingresos (2,1 % en los deciles 1 y 2), mientras en el acumulado de doce meses impactó más en los ingresos altos (32,9 % en el decil 10). En ramas de ocupación, sectores de bajos ingresos como "servicio doméstico" (2,08 %) y "hoteles y restaurantes" (2,04 %) enfrentaron mayores subas.

Este jueves, el Indec difundirá el IPC de mayo y la valorización de mensual de las canastas básicas alimentaria y total.

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