Lionel Scaloni tiene buenas noticias a pocos días del debut de la selección argentina

Argentina sigue entrenando de cara a la presentación en el Mundial 2026 del martes próximo ante Argelia. El entrenador va recuperando algunos soldados que arrastraban molestias

Julián Álvarez, quien se recupera de una molestia en el tobillo que le había generado inflamación, empezó a entrenar con normalidad.

La selección argentina se entrenó este miércoles en Kansas, a menos de una semana del debut ante Argelia por el Mundial 2026 , luego del triunfo 3-0 sobre Islandia en Alabama, con Julián Álvarez trabajando a la par del grupo y Leandro Paredes todavía bajo seguimiento físico.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni regresó a la base de concentración después del último amistoso preparatorio, que dejó buenas conclusiones futbolísticas, minutos para jugadores que venían tocados y la tranquilidad de no haber sumado nuevos lesionados.

La principal novedad de la jornada fue la evolución de Julián, quien se recupera de una molestia en el tobillo que le había generado inflamación y lo había privado de entrenarse con normalidad durante varios días de la estadía argentina en Estados Unidos.

El delantero de Atlético de Madrid pudo completar todos los trabajos con sus compañeros y dio una señal positiva para el cuerpo técnico, que lo considera una pieza clave dentro de la estructura ofensiva de la selección.

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La situación de Paredes, en cambio, todavía requiere más prudencia: el mediocampista de Boca participó de un tramo de la práctica, pero luego continuó con tareas diferenciadas mientras termina de recuperarse del desgarro que sufrió en su último partido con el “Xeneize”.

Scaloni ya había anticipado que el volante podría estar a disposición hacia el final de la semana, aunque en el cuerpo técnico no quieren acelerar los tiempos y evaluarán su respuesta física antes de definir si será titular o alternativa frente a Argelia.

También trabajó Nahuel Molina, quien ya recibió el alta médica y no tendría en riesgo su presencia en la Copa del Mundo, mientras que Gonzalo Montiel volvió a sumar minutos ante Islandia y busca llegar con ritmo al estreno mundialista.

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El amistoso dejó además otra lectura alentadora: Lionel Messi, Nico Paz, Nicolás González y Montiel, todos con distintas molestias en la previa, tuvieron acción en la goleada y respondieron sin inconvenientes.

El Dibu es una de las incógnitas

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez continúa con el dedo anular de la mano derecha vendado, aunque la expectativa es que entre el viernes y el fin de semana pueda volver a entrenarse con guantes para apuntar directamente al debut.

Argentina volverá a practicar este jueves con una carga más intensa que la jornada regenerativa, en un entrenamiento programado para las 20 de nuestro país, con los primeros 15 minutos abiertos para la prensa.

El equipo de Scaloni debutará el próximo martes, a las 22, frente a Argelia, en Kansas, en el inicio de la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.