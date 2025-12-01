La Capital | La Ciudad | Old Resian

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante que alarmó a los socios del club

El club del barrio Fisherton detectó cheques sin fondos y un déficit superior a 27 millones. La presidenta presentó su renuncia mientras la acusan de vaciar millonarias cuentas de consorcios de edificios

1 de diciembre 2025 · 16:47hs
Fachada del club Old Resian

Fachada del club Old Resian, un emblema de Rosario 

El Club Old Resian de Rosario atravesó en los últimos días un conflicto institucional. Su presidenta, Andrea Evelyn-Liardet, presentó la renuncia después de que se detectaran cheques sin fondos por 13,5 millones de pesos y un déficit interno que supera los 27 millones.

La dirigente quedó en el centro de la escena porque, además de presidir el club, era administradora de siete consorcios de edificios de Rosario que quedaron con sus cuentas vaciadas y cheques rechazados por 250 millones de pesos.

La situación derivó en reuniones urgentes dentro del club del barrio Fisherton, pedidos de información a la dirigencia y finalmente la salida de Liardet del cargo.

Fuentes cercanas a la institución, ligada al Colegio Inglés, le bajaron el tenor a la situación y aseguraron que el principal escándalo está vinculado a "esta señora en su actividad profesional, no con el club". Según expresaron, ya está solucionado el problema de las finanzas.

"La bomba la ha tenido con los consorcios, al club le llegan las esquirlas", resumieron. En los próximos días asumirán las nuevas autoridades de la institución. El presidente será Germán Dileo, quien fuera vice de la mujer involucrada en la estafa.

>> Leer más: Old Resian, fundado en 1942, es un club formado por ex alumnos del viejo Colegio Inglés

El impacto en Old Resian

El club detectó primero cheques sin fondos emitidos desde cuentas vinculadas a la gestión de Liardet. Luego aparecieron diferencias contables y un rojo estructural que supera los 27 millones de pesos, lo que generó preocupación entre socios, subcomisiones y exdirigentes.

Aunque el Club Old Resian no emitió aún un comunicado oficial, sí se dirigió a sus socios. "Recientemente, se detectaron movimientos irregulares en las finanzas del club, que no encuentran vinculación alguna con el flujo normal y el giro habitual de la Institución, lo cual motivó la realización de una auditoría interna inmediata. Asimismo, se están ejercitando y llevando a cabo todas aquellas medidas urgentes y necesarias en resguardo del patrimonio social, y el interés de la Institución", expresaron en el escrito.

comunicado

Liardet, según las mismas fuentes, se vio obligada a presentar su renuncia en las últimas horas.

La causa aún no tiene una denuncia penal asociada, pero los movimientos contables ya están bajo análisis, tanto dentro del club como por parte de administradores colegiados consultados por familias socias.

Quién es la dirigente que está bajo la lupa

Andrea Evelyn-Liardet es nieta de Harold Evelyn-Liardet. Su abuelo nació en 1924 y murió en 2003. Fue fundador del Old Resian junto con varios compañeros del Colegio San Bartolomé, en 1942. Jugador del primer plantel de rugby en su etapa inicial, integró el equipo campeón de División Intermedia en la Unión de Rugby de Rosario en 1949.

Además, apoyó y orientó la iniciativa de un grupo de jóvenes que en 1965 se pusieron al hombro la tarea de refundar la institución.

Fue presidente del club en varias oportunidades a partir de 1967 y pilar fundamental en su crecimiento. Luego de la donación del predio de tres hectáreas por Alejandro Grant, Harold Evelyn-Liardet fue firme impulsor de la construcción y el progreso del campo hoy denominado “Grantfield”, el que en la actualidad ha sido ampliado alrededor de 16 hectáreas.

Además, fue entrenador incansable de divisiones juveniles y planteles superiores e impulsor del hockey en la institución. También su predisposición a la docencia lo llevó a ser pionero en el rugby infantil, siendo Old Resian Club la primera institución de la ciudad en contar con esta actividad en forma organizada.

