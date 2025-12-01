Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

La Ciudad
Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida
Información General
Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país
Política
El salto de dos diputados rosarinos del PRO a LLA desata una guerra interna
La Ciudad
Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar "dos veces" un vuelo
Información General
Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia
Ovación
Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección
Ovación
Facundo Marín: "No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"
Información General
Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale
Información General
Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones
Economía
El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"
Ovación
Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura
Ovación
Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario
Policiales
Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada
La Ciudad
Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque
La Ciudad
Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario
La Ciudad
Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre
Información General
Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto
La Ciudad
Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad
El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
Economía
Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"