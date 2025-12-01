La Capital | Ovación | Messi

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

El incidente ocurrió este domingo por la madrugada en un contexto de tensión por las polémicas decisiones adoptadas por los dirigentes de la AFA

1 de diciembre 2025 · 10:04hs
Así quedó la estatua de Messi en Mar del Plata

Así quedó la estatua de Messi en Mar del Plata

Se vivió un lamentable episodio este domingo por la madrugada luego de que la estatua en honor a Lionel Messi, ubicada frente a la cafetería "El Nuevo Mundial", fuera encontrada totalmente destruida. La figura del argentino apareció con las piernas cortadas y con golpes en el rostro.

Este es el segundo ataque que sufre la escultura tras ser decapitada hace poco más de un año. El busto fue creado en 2018, como un gesto de apoyo para el "Diez" en un contexto adverso para la selección nacional, y posteriormente reconstruida en julio de 2024 tras las cuatro consagraciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Hasta el momento no se identificaron a los responsables del incidente y el restaurante del centro de la ciudad bonaerense está considerando posibles medidas de cara al futuro y si se restaurará el tributo al delantero del Inter Miami.

image - 2025-12-01T091020.689

>> Leer más: Rosarinos en llamas: Messi y Silvetti campeones de la Conferencia Este y van por la gloria en la MLS

El ataque ocurrió en medio de un clima adverso para la AFA

El ataque ocurrió en medio de la disputa entre el gobierno nacional y los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por las últimas implementaciones dispuestas por la entidad del deporte nacional. En estos últimos días, se llevaron adelante diferentes manifestaciones, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, en contra de Claudio "Chiqui" Tapia tras el sorpresivo título otorgado a Central, la actuación de los árbitros y el pasillo impuesto a Estudiantes de La Plata en medio del conflicto con su presidente Juan Sebastián Verón.

Sin embargo, este hecho no tiene comprobado una relación directa con el enfrentamiento institucional. La vandalización ocurrió luego de la publicación de Valentina Martín, esposa del presidente del club platense, en la cual incluía a Messi en su protesta contra los mandatarios de la AFA.

Además, ya es la segunda agresión que ocurre en este último tiempo a homenajes para los campeones del mundo en Qatar. Anteriormente, un mural de Ángel Di María en la entrada al club "El Torito" en Rosario fue vandalizado y grafitteado con la frase "Ladrón mercenario".

Noticias relacionadas
El argentino Franco Mastantuono con la camiseta más vendida del mundo este año: la del Real Madrid. La de Boca aparece en el sexto lugar del ranking.

Un club argentino está en el top 10 del ranking de venta de camisetas de fútbol, que encabeza Real Madrid

ibai llanos visito rosario: del circuito messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Messi recordó su largo vínculo con un directivo de AFA que falleció este domingo.

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"

Valentín Lemos define para anotar el 1 a 0 para Leones.

Leones FC, el equipo de los Messi, le ganó a Argentino en amistoso preparatorio para la Primera C

Ver comentarios

Las más leídas

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Lo último

Polémico final de la Fórmula 1 en Qatar: las acusaciones de Red Bull y un pedido de disculpas

Polémico final de la Fórmula 1 en Qatar: las acusaciones de Red Bull y un pedido de disculpas

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

El escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: dichos, reproches y ruptura inesperada

El escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: dichos, reproches y ruptura inesperada

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

El operativo conjunto entre la provincia y Nación se mantiene. Juran que no habrá cambios tras la partida de una mentora del exitoso programa. ¿Qué viene?
Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Por Facundo Borrego
Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes
La Ciudad

Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía
Política

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano
LA CIUDAD

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Ovación
Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Esgrima: Covani, un touch lo dejó sin el oro y con sed de revancha

Esgrima: Covani, un touch lo dejó sin el oro y con sed de revancha

Policiales
Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana
Policiales

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

La Ciudad
Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes
La Ciudad

Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Apuestas online: jugadores de Newells y Central se suman a la campaña #No Garpa

Apuestas online: jugadores de Newell's y Central se suman a la campaña #No Garpa

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida
La Ciudad

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país
Información General

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país

El salto de dos diputados rosarinos del PRO a LLA desata una guerra interna
Política

El salto de dos diputados rosarinos del PRO a LLA desata una guerra interna

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar dos veces un vuelo
La Ciudad

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar "dos veces" un vuelo

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia
Información General

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección
Ovación

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Facundo Marín: No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Por Juan Iturrez
Ovación

Facundo Marín: "No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones
Información General

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: En diciembre el dólar baja
Economía

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura
Ovación

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Por Leandro Garbossa
Ovación

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada
Policiales

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque
La Ciudad

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario
La Ciudad

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre
La Ciudad

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto
Información General

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Beccani: La industria es trabajo calificado y movilidad social
Economía

Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"