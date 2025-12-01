Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

El incidente ocurrió este domingo por la madrugada en un contexto de tensión por las polémicas decisiones adoptadas por los dirigentes de la AFA

Se vivió un lamentable episodio este domingo por la madrugada luego de que la estatua en honor a Lionel Messi , ubicada frente a la cafetería "El Nuevo Mundial", fuera encontrada totalmente destruida. La figura del argentino apareció con las piernas cortadas y con golpes en el rostro .

Este es el segundo ataque que sufre la escultura tras ser decapitada hace poco más de un año. El busto fue creado en 2018, como un gesto de apoyo para el "Diez" en un contexto adverso para la selección nacional, y posteriormente reconstruida en julio de 2024 tras las cuatro consagraciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Hasta el momento no se identificaron a los responsables del incidente y el restaurante del centro de la ciudad bonaerense está considerando posibles medidas de cara al futuro y si se restaurará el tributo al delantero del Inter Miami.

El ataque ocurrió en medio de un clima adverso para la AFA

El ataque ocurrió en medio de la disputa entre el gobierno nacional y los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por las últimas implementaciones dispuestas por la entidad del deporte nacional. En estos últimos días, se llevaron adelante diferentes manifestaciones, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, en contra de Claudio "Chiqui" Tapia tras el sorpresivo título otorgado a Central, la actuación de los árbitros y el pasillo impuesto a Estudiantes de La Plata en medio del conflicto con su presidente Juan Sebastián Verón.

Sin embargo, este hecho no tiene comprobado una relación directa con el enfrentamiento institucional. La vandalización ocurrió luego de la publicación de Valentina Martín, esposa del presidente del club platense, en la cual incluía a Messi en su protesta contra los mandatarios de la AFA.

Además, ya es la segunda agresión que ocurre en este último tiempo a homenajes para los campeones del mundo en Qatar. Anteriormente, un mural de Ángel Di María en la entrada al club "El Torito" en Rosario fue vandalizado y grafitteado con la frase "Ladrón mercenario".