Huyó de un control y atropelló y mató un motociclista en San Lorenzo: 5 años de cárcel

En el juicio que concluyó hoy se demostró que la persona condenada cruzó un semáforo en rojo y circuló a contramano. La víctima fue Diego Calzada

1 de diciembre 2025 · 12:59hs
El fiscal de San Lorenzo Aquiles Balbis había pedido 6 años de prisión para Mauro Díaz 

El fiscal de San Lorenzo Aquiles Balbis había pedido 6 años de prisión para Mauro Díaz 

Un automovilista que embistió y mató a un motociclista cuando huía a toda velocidad de un control policial en la ciudad de San Lorenzo fue condenado este lunes a la pena de cinco años de cárcel de cumplimiento efectivo y además fue inhabilitado para conducir cualquier tipo de vehículos por el término de diez años.

El fallo recayó sobre Mauro Díaz y fue dictado por el juez de Primera Instancia Álvaro Campos tras el juicio oral y público que concluyó hoy en los Tribunales provinciales de San Lorenzo. La parte acusatoria estuvo a cargo del fiscal Aquiles Balbis, quien le atribuyó a Díaz ser responsable del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito agravado, por lo cual había solicitado 6 años de presión efectiva para el acusado, pena que quedó establecida finalmente en 5 años.

El siniestro vial que se debatió en el juicio que acaba de concluir sucedió el 4 de junio de 2023, alrededor de las 2 de la madrugada en la zona central de San Lorenzo. De acuerdo con la acusación del fiscal, en ese momento Díaz conducía un auto Volkswagen Gol Trend por avenida San Martín.

Al llegar a la intersección con Dr. Ghío el conductor se encontró con un control policial, pero cuando le ordenaron detenerse y parar al costado, decidió escapar a toda velocidad. Así comenzó una fuga en la que el automovilista cruzó el semáforo en rojo allí emplazado. Díaz giró hacia la izquierda en dirección a Dr. Ghío, circuló en contramano a alta velocidad durante al menos 100 metros hasta llegar a la intersección de calle General López.

Cómo el choque en que murió el motociclista

En arteria giró hacia la derecha, condujo hasta Richieri, arteria por la que circuló al menos 200 metros hasta cruzar Av. Dorrego sin aminorar su marcha. En esa esquina chocó con la moto Honda Wave que era conducía por Diego Santiago Calzada.

Como consecuencia del impacto, Calzada sufrió gravísimas heridas que le causaron la muerte mientras era atendido en el Hospital Eva Perón. Durante la investigación del caso también quedó expuesto que Díaz no estaba habilitado por conducir ningún tipo de vehículo, directamente no tenía licencia habilitante.

