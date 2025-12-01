Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5%

Distintas consultoras prevén que la inflación de noviembre se movió por encima del 2%, promediando el 2,5%. El aumento en el indicador mensual del costo de vida se vería marcado por la suba en alimentos.
Por caso, EcoGo estima una inflación en torno al 2,5%, aunque advierten que “todavía es preliminar y está sujeto a modificaciones”. Analytica estima que la suba de las últimas cuatro semanas fue del 2,3%.
La primera señala que el aumento en el transporte público y la suba de los combustibles tuvieron un impacto “limitado” sobre el nivel general, en parte por ”tratarse de la tercera semana del mes y compensando también aumentos menores a los esperados en otros rubros”.
Con respecto al rubro de alimentos, la consultora a cargo de Sebastián Menescaldi proyectó un índice general del 3,1% en alimentos consumidos dentro del hogar, con una suba del 0,4% y marcando una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a lo registrado la semana previa.
C&T Asesores Económicos proyecta un IPC del 2,4% para noviembre en la zona del Gran Buenos Aires (GBA). Se destaca que la variación anual se redujo y pasó a estar 29,1%.
La dinámica de los precios durante el anteúltimo mes del año se vio influenciada por tres factores: suba de la carne vacuna, que venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún. Cyber Monday, el evento condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo particular impacto en equipamiento del hogar. Además, transporte público, electricidad y gas mostraron alzas superiores a las de meses previos.
El dato oficial se publicará el próximo jueves 11 de diciembre.