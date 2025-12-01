La Capital | Economía | inflación

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5%

El aumento de los precios durante noviembre estuvo impulsado por una marcado por la suba en alimentos. La carne a la cabeza

1 de diciembre 2025 · 19:45hs
El precio de la carne vacuna se aceleró durante octubre

El precio de la carne vacuna se aceleró durante octubre, más aún en noviembre.

Distintas consultoras prevén que la inflación de noviembre se movió por encima del 2%, promediando el 2,5%. El aumento en el indicador mensual del costo de vida se vería marcado por la suba en alimentos.

Por caso, EcoGo estima una inflación en torno al 2,5%, aunque advierten que “todavía es preliminar y está sujeto a modificaciones”. Analytica estima que la suba de las últimas cuatro semanas fue del 2,3%.

La primera señala que el aumento en el transporte público y la suba de los combustibles tuvieron un impacto “limitado” sobre el nivel general, en parte por ”tratarse de la tercera semana del mes y compensando también aumentos menores a los esperados en otros rubros”.

Con respecto al rubro de alimentos, la consultora a cargo de Sebastián Menescaldi proyectó un índice general del 3,1% en alimentos consumidos dentro del hogar, con una suba del 0,4% y marcando una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a lo registrado la semana previa.

C&T Asesores Económicos proyecta un IPC del 2,4% para noviembre en la zona del Gran Buenos Aires (GBA). Se destaca que la variación anual se redujo y pasó a estar 29,1%.

Los precios

La dinámica de los precios durante el anteúltimo mes del año se vio influenciada por tres factores: suba de la carne vacuna, que venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún. Cyber Monday, el evento condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo particular impacto en equipamiento del hogar. Además, transporte público, electricidad y gas mostraron alzas superiores a las de meses previos.

El dato oficial se publicará el próximo jueves 11 de diciembre.

Fisfe destacó el trabajo conjunto y sostenido que se viene realizando para lograr el reconocimiento pleno de los servicios industriales como parte integral del entramado productivo.

Industriales santafesinos respaldan las nuevas medidas fiscales para fortalecer al sector fabril

El gurú del dólar Salvador Di Stéfano dijo que el dólar bajará en diciembre.

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Se termina la segmentación de subsidios

Subsidios a la luz y el gas 2026: las respuestas a las dudas más frecuentes

El secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani.

Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"

