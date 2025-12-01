La Capital | Política | Energía

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía Verónica Geese

Por el recambio de segundas líneas y diferencias de criterio, Geese da un paso al costado. La Subsecretaría de Energías Renovables absorbe funciones

1 de diciembre 2025
Verónica Geese dejó el cargo de Secretaria de Energía

Verónica Geese dejó el cargo de Secretaria de Energía

El gobierno de Santa Fe anunció la salida de Verónica Gesse como secretaria de Energía provincial luego de casi dos años en el cargo. Así, se continúan con cambios en funcionarios de segundas líneas como ocurrió la semana pasada con Alicia Tate en la secretaría de Mujeres, Género y Diversidad Sexual de Santa Fe, que se enmarcan en la etapa complementaria del mandato de Maximiliano Pullaro.

“En el día de hoy Verónica Gesse, ha dejado el cargo de Secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe”, anunció en su cuenta de X el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Las funciones de la Secretaría de Energía serán absorbidas por la Subsecretaría de Energías Renovables, que quedará a cargo de la ingeniera Cecilia Mijich, marcando un reordenamiento institucional dentro del área. La secretaría queda vacante.

Geese ingresó en la administración pública durante el gobierno de Miguel Lifschitz luego de pertenecer a la actividad privada industrial. Pullaro la volvió a convocar al asumir para hacerse cargo de energía. En los últimos meses hubo diferencias de criterios en algunas cuestiones de gestión, y desgaste, según recogió La Capital cerca de la exfuncionaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoPuccini/status/1995463982891540862&partner=&hide_thread=false

Cambios de Pullaro

En su mensaje, Puccini destacó que durante los “casi 24 meses de trabajo” con Geese al frente del área se cumplieron objetivos clave para la provincia, entre ellos: apuntalar la producción santafesina, mejorar la capacidad energética, aprovechar nuevas oportunidades en innovación energética y posicionar a Santa Fe como referente nacional en biocombustible.

El ministro subrayó que estos avances permitieron colocar a la provincia “a la vanguardia en políticas para el desarrollo de los biocombustibles”, un sector estratégico para la matriz productiva y ambiental santafesina. Geese impulsaba la agenda de los biocombustibles desde la vicepresidencia de la Liga Bioenergética de Provincias que trabajaban en una nueva ley del régimen.

Puccini también adelantó que comienza una etapa de redefinición de proyectos y equipos vinculados a las energías renovables, con la premisa de sostener “la intensidad y el compromiso que la provincia necesita”.

El traspaso de competencias a la Subsecretaría de Energías Renovables refuerza la línea de política pública que el Ministerio de la Producción viene impulsando en torno a la transición energética y la innovación tecnológica. El ministro cerró su mensaje agradeciendo a la exfuncionaria: “Gracias Verónica por tu trabajo, tus aportes y profesionalismo”.

