Proponen un impuesto a la emisión de gases de las vacas por su contribución al calentamiento global

El proyecto es de la legisladora bonaerense Lucia Klug, de UxP. La medida generó polémica entre los productores ganaderos

1 de diciembre 2025 · 19:46hs
Un proyecto de ley para gravar el metano que producen las vacas generó polémica entre los productores ganadores

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Un proyecto de ley para gravar el metano que producen las vacas generó polémica entre los productores ganadores

Un proyecto de ley desató la polémica entre los productores ganaderos. Se trata de una iniciativa de la legisladora bonaerense Lucía Klug que busca gravar el metano, un gas que generan las vacas, en la provincia de Buenos Aires. Por las particularidades del texto legislativo, la propuesta generó controversia. La diputada provincial pertenece al bloque de UXP y es cercana al dirigente social Juan Grabois.

En particular, el proyecto de Klug propone crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), con el fin de gravar las emisiones de la ganadería. Con más detalle, se crearía un fondo fiduciario a partir de los impuestos a la emisión de metano, atribuible a las flatulencias y los eructos vacunos, que se dedicaría a la gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos.

Entonces, según el texto de la diputada bonaerense, el metano producido por las vacas del sector ganadero se compensaría con una mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos, a partir de la aplicación de la TAMBA.

De esta manera, los productores de la provincia de Buenos Aires deberían pagar por el metano generado por las vacas, gas que se produce de manera natural cuando este tipo de animales eructan o tienen flatulencias. Por este motivo, una buena parte del sector ganadero rechazó el proyecto de ley.

El rechazo de los productores ganaderos

Tras conocerse el proyecto de ley que busca gravar los gases que generan las vacas, el texto fue rechazado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). A través de un posteo en redes sociales, la entidad de empresarios agrícolas expresó su “absoluto rechazo” a “un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”.

“El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”, señaló en un posteo de X Carbap, ironinazando en torno al proyecto de ley.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”, siguieron desde la organización ganadera.

“La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país”, remarcaron, y agregaron: “Sumar una tasa al “metano de las vacas” no reduce emisiones reduce producción, competitividad y empleo”.

“Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento”, continuó la organización, y cerraron: “No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

