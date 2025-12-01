Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Atalaya y Sportsmen Unidos se midieron por el cuadrangular final de la Superliga y uno de ellos ganó por casi 20 puntos.

El clásico entre Atalaya y Sportsmen Unidos tuvo su capítulo en el cuadrangular final de la Superliga del básque rosarino.

El segundo partido del cuadrangular final de la Superliga de Básquet de Rosario que se disputó en Sportivo América con una gran cantidad de público, enfrentó a dos pesos pesados del Barrio de la Sexta: Sportsmen Unidos y Atalaya .

El triunfo fue para los primeros por 70 a 51 . De esta manera el Verde arrancó con el pie derecho al igual que Temperley que en el inicio de este petit torneo doblegó a Provincial.

El equipo de Cristian Le Bihan basó su triunfo en su férrea defensa, en la aparición de Isaac Anderson (33 puntos) en los momentos claves y en nula efectividad de Atalaya en los triples (0/14 en el primer tiempo y 4/33 en todo el partido).

Sportsmen estuvo todo el partido arriba. Y en todos los cuartos terminó sacando ventaja: 17-7 en el primero, 14-10 el segundo, 22-19 el tercero y 17-15 el cuarto.

Ahora deberá enfrentar el miércoles a Provincial, mientras que el jueves habrá otro clásico de la Sexta entre Temperley y Atalaya.

Párrafo aparte para la organización del evento que pudo brindar seguridad a un clásico picante y que más allá de los que algunos quisieron empañar la fiesta luego del partido, fueron más los que colaboraron y aceptaron la derrota para que la noche pueda terminar en paz.

Estadísticas

Sportsmen Unidos (70): Gaspar Cugno 5, Francisco Buetto 2, Isaac Anderson 33, Quentin Harvey 7, Joaquín Zapata 6 (fi), Joaquín Cingolani 0, Santiago Foradori 7 y Pablo Mécoli 10. DT: Cristian Le Bihan.

Atalaya (51): Facundo Maruelli 1, Joaquín Baridón 6, Esteban Celotti 3, Maximiliano Yanson 18, Gerónimo Verdaro 2 (fi), Valentino Verdaro 0, Juan José Borches 7, Nicolás Giraudo 10, Federico Gettig 4, Nicolás Castaño 0. DT: Juan Pablo Lupo.