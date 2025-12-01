Wanda Nara negó haber pedido que "bajen" a La Joaqui de la tapa de Gente

Los rumores apuntaban a una discusión en "MasterChef" pero la conductora negó todas las versiones

En medio de insistentes rumores, la conductora Wanda Nara negó haber pedido que La Joaqui sea excluida de la tapa de la revista Gente con las figuras más destacadas del año. Incluso desde la redacción de la revista afirmaron que la cantante no estaba invitada a participar del evento de este año.

El periodista de espectáculos Ángel De Brito contó que, como cada fin de año, la revista Gente organiza su tapa de personajes destacados y este martes se realizaría la sesión fotográfica. Y añadió que le habían dicho que La Joaqui estaba invitada pero Wanda "la bajó".

“Me comunicaron que Wanda había pedido que La Joaqui no esté en la tapa de Gente. Vieron que ya vienen con un tema ahí en 'MasterChef', del grito, de no sé qué, del grito que no se vio”, indicó, en referencia a una supuesta pelea que se dio en las grabaciones de "MasterChef Argentina" entre la conductora y la participante.

De Brito añadió que la propia Wanda Nara negó las versiones: "Yo no pedí eso. Hablé con la revista Gente porque no fue así. Yo no pedí eso ni nadie de mi entorno pidió que bajen a La Joaqui", le dijo a De Brito.

Además, la conductora aseguró: “Soy re polvorita, pero no hubo ningún cruce" entre ella y la cantante, y aseveró: "Entre todos nos llevamos bárbaro. No hay ninguna crisis".

El conductor de LAM también contó que La Joaqui ni siquiera fue invitada este año por Gente. "Me hacen trabajar al cuete. Hablé con la revista Gente y me dijeron que La Joaqui no estaba invitada este año", afirmó.