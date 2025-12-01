La Capital | Policiales | Empalme Graneros

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

El hombre de 46 años fue internado poco antes del amanecer después de una presunta discusión familiar

1 de diciembre 2025 · 09:00hs
La víctima fue trasladada desde Empalme Graneros al Hospital Alberdi.

foto: La Capital / Archivo.

La víctima fue trasladada desde Empalme Graneros al Hospital Alberdi.

La policía rosarina recibió este lunes una denuncia sobre un herido grave en Empalme Graneros. La versión preliminar indica que una mujer apuñaló a su hermano en la zona noroeste y la víctima quedó internada con pronóstico reservado después del operativo.

La investigación comenzó a última hora de la madrugada, cuando un hombre de 46 años fue atendido en el Hospital Alberdi. Según el diagnóstico inicial, sufrió múltiples lesiones de arma blanca en el marco de un conflicto familiar.

Los agentes respondieron al llamado al 911 decidieron encargarse del traslado de manera urgente. A partir de esta decisión en el inicio del procedimiento, Marcos J. llegó hasta el centro de salud municipal a bordo de un vehículo de las fuerzas de seguridad provinciales.

Apuñalado por su hermana en Empalme Graneros

Los primeros testimonios que recogieron las autoridades se refieren a una violenta discusión en De Angelis al 700 bis. El incidente trascendió alrededor de las 5.40 de la mañana y en primera instancia no había indicios de la participación de otras personas.

La policía presume que el hombre internado discutió con su hermana y ésta lo atacó con un arma blanca en Empalme Graneros. Después de la agresión, la víctima recibió asistencia médica en la zona norte rosarina y horas más tarde la derivaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

>> Leer más: Los hermanos R. R. y una tragedia puertas adentro: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

A partir de la denuncia, las fuerzas de seguridad provinciales iniciaron la investigación cerca del cruce con calle Pelayo. Más tarde, el registro de las actuaciones quedó a disposición de la Justicia provicial en la comisaría 20ª, ubicada a pocas cuadras de allí.

El primer parte médico que recibió la policía señala que el paciente tenía distintas lesiones en el cuello y el tórax. En tanto, hasta primera hora de la mañana no había personas detenidas por el intento de homicidio.

