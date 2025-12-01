Femicidio: pedirán prisión perpetua a acusado de matar a su expareja y al hombre que estaba con ella

La fiscalía adelantó el pedido de pena para Aníbal Cabaña, acusado de matar en abril a Natalia Ocampo y César Valenzuela en un contexto de violencia de género

El femicidio y el asesinato se cometieron en una pensión de Uruguay al 5300, donde vivía Natalia.

Un hombre de 61 años afrontará una pena de prisión perpetua cuando sea juzgado por el femicidio de su expareja y el asesinato de quien estaba con ella en ese momento. Se trata de Aníbal Cabaña, para quien el fiscal Alejandro Ferlazzo adelantó este lunes el requerimiento que presentará al tribunal oral.

En la audiencia preliminar al juicio oral el juez Hernán Postma aceptó el encuadre del fiscal, quien presentó la acusación contra Cabaña como autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo y por mediar un contexto de género , agravado por el uso de arma de fuego, por el caso de su ex Natalia Ocampo, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego por matar a la otra víctima, César Valenzuela; además de la portación ilegítima del arma de fuego empleada, encubrimiento y daño.

Ferlazzo le atribuyó a Cabaña lo sucedido el pasado 6 de abril minutos antes de las 14 en una pensión de Uruguay al 5300 donde vivía Natalia, una mujer de 47 años de la cual se estaba separando luego de 18 años de relación. Según la reconstrucción de lo ocurrido, e l acusado ingresó a la vivienda empleando unas llaves que le había sustraído a la expareja y se dirigió a la planta alta donde ella estaba con Valenzuela, de 48 años.

Luego de subir, Cabaña pateó una puerta que dividía el ambiente e irrumpió en el sector de living-cocina donde estaban Natalia y César. Empuñando una pistola Bersa 9 milímetros, en primer lugar le disparó a ella dos balazos en la cabeza y otro en el cuerpo. Acto seguido, y luego de un breve forcejeo con Valenzuela, le gatilló cinco veces a la cabeza y al cuerpo.

Según las respectivas autopsias, Ocampo falleció por “daño cráneoencefálico grave por proyectiles de arma de fuego”, y Valenzuela por “shock hipovolémico por lesiones viscerales y vasculares cervicales y torácicas por proyectiles de arma de fuego”.

Luego de cometer el doble asesinato Cabaña fue hasta la casa de una hermana donde escondió el arma. La pistola fue hallada, peritada y se comprobó que fue la empleada en el doble asesinato. Además, como tenía la numeración limada, se le achacó haber recibido el arma sabiendo que provenía de un ilícito, por lo cual sumó la imputación por encubrimiento entre los delitos endilgados.

Luego el femicida se comunicó con distintos allegados a quienes les confesó lo que había hecho. Ellos lo instaron a entregarse y así esa misma tarde de domingo el hombre se presentó ante la Justicia y quedó detenido.

Contexto de violencia de género

Durante la audiencia preliminar el fiscal enfatizó que la conducta de Cabañas se desplegó en un contexto de violencia de género contra quien fuera su pareja durante 18 años y reveló que días antes, el pasado 26 de marzo, la Justicia había emitido una prohibición de acercamiento del acusado tanto para la mujer como respecto de la vivienda de ella, medida cautelar que regía por 72 horas. En esa ocasión, sobre las 7.30, profirió desde la vereda frente a su casa amenazas de muerte con gestos atemorizantes contra Ocampo, con quien estaba casado y estaba en proceso de divorcio.

También aseveró que el doble crimen se perpetró “dentro de un contexto de maltrato físico y psicológico, con violencia económica a partir del hostigamiento para hacerse de los bienes que consideraba suyos”.

Además el fiscal refirió que desde el comienzo de la relación de 18 años hubo episodios de violencia con denuncias al respecto realizadas por Natalia a partir de 2010.