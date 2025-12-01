La Capital | Policiales | Femicidio

Femicidio: pedirán prisión perpetua a acusado de matar a su expareja y al hombre que estaba con ella

La fiscalía adelantó el pedido de pena para Aníbal Cabaña, acusado de matar en abril a Natalia Ocampo y César Valenzuela en un contexto de violencia de género

1 de diciembre 2025 · 17:32hs
El femicidio y el asesinato se cometieron en una pensión de Uruguay al 5300

Marcelo Bustamante / La Capital

El femicidio y el asesinato se cometieron en una pensión de Uruguay al 5300, donde vivía Natalia.

Un hombre de 61 años afrontará una pena de prisión perpetua cuando sea juzgado por el femicidio de su expareja y el asesinato de quien estaba con ella en ese momento. Se trata de Aníbal Cabaña, para quien el fiscal Alejandro Ferlazzo adelantó este lunes el requerimiento que presentará al tribunal oral.

En la audiencia preliminar al juicio oral el juez Hernán Postma aceptó el encuadre del fiscal, quien presentó la acusación contra Cabaña como autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo y por mediar un contexto de género, agravado por el uso de arma de fuego, por el caso de su ex Natalia Ocampo, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego por matar a la otra víctima, César Valenzuela; además de la portación ilegítima del arma de fuego empleada, encubrimiento y daño.

Femicidio y más

Ferlazzo le atribuyó a Cabaña lo sucedido el pasado 6 de abril minutos antes de las 14 en una pensión de Uruguay al 5300 donde vivía Natalia, una mujer de 47 años de la cual se estaba separando luego de 18 años de relación. Según la reconstrucción de lo ocurrido, el acusado ingresó a la vivienda empleando unas llaves que le había sustraído a la expareja y se dirigió a la planta alta donde ella estaba con Valenzuela, de 48 años.

>>Leer más: Quedó preso por femicidio el acusado por el doble crimen en barrio Triángulo

Luego de subir, Cabaña pateó una puerta que dividía el ambiente e irrumpió en el sector de living-cocina donde estaban Natalia y César. Empuñando una pistola Bersa 9 milímetros, en primer lugar le disparó a ella dos balazos en la cabeza y otro en el cuerpo. Acto seguido, y luego de un breve forcejeo con Valenzuela, le gatilló cinco veces a la cabeza y al cuerpo.

Según las respectivas autopsias, Ocampo falleció por “daño cráneoencefálico grave por proyectiles de arma de fuego”, y Valenzuela por “shock hipovolémico por lesiones viscerales y vasculares cervicales y torácicas por proyectiles de arma de fuego”.

Luego de cometer el doble asesinato Cabaña fue hasta la casa de una hermana donde escondió el arma. La pistola fue hallada, peritada y se comprobó que fue la empleada en el doble asesinato. Además, como tenía la numeración limada, se le achacó haber recibido el arma sabiendo que provenía de un ilícito, por lo cual sumó la imputación por encubrimiento entre los delitos endilgados.

>>Leer más: Doble homicidio en zona sudoeste: se entregó un sospechoso, expareja de la mujer atacada

Luego el femicida se comunicó con distintos allegados a quienes les confesó lo que había hecho. Ellos lo instaron a entregarse y así esa misma tarde de domingo el hombre se presentó ante la Justicia y quedó detenido.

Contexto de violencia de género

Durante la audiencia preliminar el fiscal enfatizó que la conducta de Cabañas se desplegó en un contexto de violencia de género contra quien fuera su pareja durante 18 años y reveló que días antes, el pasado 26 de marzo, la Justicia había emitido una prohibición de acercamiento del acusado tanto para la mujer como respecto de la vivienda de ella, medida cautelar que regía por 72 horas. En esa ocasión, sobre las 7.30, profirió desde la vereda frente a su casa amenazas de muerte con gestos atemorizantes contra Ocampo, con quien estaba casado y estaba en proceso de divorcio.

>>Leer más: Doble crimen: hallaron evidencia clave en la casa de la hermana del presunto asesino

También aseveró que el doble crimen se perpetró “dentro de un contexto de maltrato físico y psicológico, con violencia económica a partir del hostigamiento para hacerse de los bienes que consideraba suyos”.

Además el fiscal refirió que desde el comienzo de la relación de 18 años hubo episodios de violencia con denuncias al respecto realizadas por Natalia a partir de 2010.

Noticias relacionadas
Cecilia Strzyzowski, la víctima.

Nombrar el femicidio para que nadie vuelva a mirar a otro lado

La víctima fue trasladada desde Empalme Graneros al Hospital Alberdi.

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

La víctima del crimen fue acribillada en Aurora al 3800.

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

quedo ciego en un ataque sicario y ahora termino detenido por microtrafico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Lo último

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros y la fábrica ya opera con la mitad de su personal

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros y la fábrica ya opera con la mitad de su personal

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Varias torres ubicadas en el centro compartían administradora y detectaron numerosas irregularidades con el dinero de los consorcios. La persona apuntada es presidenta del Club Old Resian, donde también se registraron cheques sin fondos.
Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora
Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante que alarmó a los socios del club
La Ciudad

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante que alarmó a los socios del club

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre

Coeficiente App: un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Coeficiente App: un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas
La Ciudad

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Ovación
Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong y vuelve a Rosario con la moral en alza
Ovación

Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong y vuelve a Rosario con la moral en alza

Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong y vuelve a Rosario con la moral en alza

Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong y vuelve a Rosario con la moral en alza

Falleció Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y dueño del récord de partidos jugados en la Davis

Falleció Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y dueño del récord de partidos jugados en la Davis

Hockey: la selección argentina junior, con gemelos rosarinos, clasificó a los cuartos del Mundial

Hockey: la selección argentina junior, con gemelos rosarinos, clasificó a los cuartos del Mundial

Policiales
Femicidio: pedirán prisión perpetua a acusado de matar a su expareja y al hombre que estaba con ella
POLICIALES

Femicidio: pedirán prisión perpetua a acusado de matar a su expareja y al hombre que estaba con ella

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

La Ciudad
El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante que alarmó a los socios del club

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante que alarmó a los socios del club

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Ajustan horarios de los vuelos Rosario-San Pablo para mejorar las conexiones internacionales

Ajustan horarios de los vuelos Rosario-San Pablo para mejorar las conexiones internacionales

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Secco inauguró su carport solar en Rosario para 360 vehículos
Novedades

Secco inauguró su carport solar en Rosario para 360 vehículos

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: quién la reemplazará
Política

Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: quién la reemplazará

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata
Ovación

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre
La Ciudad

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia
Información General

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico
Policiales

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida
La Ciudad

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar dos veces un vuelo
La Ciudad

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar "dos veces" un vuelo

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia
Información General

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección
Ovación

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Facundo Marín: No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Por Juan Iturrez
Ovación

Facundo Marín: "No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones
Información General

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: En diciembre el dólar baja
Economía

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura
Ovación

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Por Leandro Garbossa
Ovación

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada
Policiales

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada