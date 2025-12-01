Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes

La cantidad de expedientes de la Oficina Municipal aumentó en 2025 y se sostuvo el alto porcentaje de resolución

Las estafas virtuales, problemas con tarjetas de crédito y contratos de alquiler se mantienen en la cima del ranking de los conflictos de los consumidores de Rosario . De acuerdo a un informe presentado este lunes, los reclamos crecieron 28,7 % en el último año , aunque esto no afectó la capacidad de respuesta del organismo estatal a cargo de la atención.

La oficina especializada del Concejo Municipal abrió más de 8.000 expedientes desde diciembre de 2024 por diferentes inconvenientes. A nivel general, los asesores lograron resolver entre el 85 y el 87 por ciento de los casos y confirmaron una continuidad en cuanto a las áreas que tienen mayor demanda de asistencia.

El balance anual ratifica que la cuestión financiera es la más recurrente a la hora de buscar ayuda . Uno de cada cuatro reclamos se refiere a inconvenientes de este tipo, ya sea con bancos, billeteras virtuales o servicios similares.

La Oficina Municipal del Consumidor de Rosario inició 8.725 expedientes para resolver distintos tipos de problemas. Así como el tema del manejo del dinero sigue siendo el que más se repite, los conflictos asociados a la vivienda y la situación de los inquilinos continúan en segundo lugar con 1.423 presentaciones .

En lo que respecta al área financiera, desde diciembre de 2024 se sumaron 2.198 reclamos. La jefa del organismo, Solange Bobbett, le confirmó a LT8 que estos trámites abarcan desde denuncias de estafas virtuales o informáticas hasta problemas con las billeteras electrónicas. Por esa vía también se pueden abordar inconvinientes en el uso de tarjetas de crédito. Uno de los más recurrentes son las compras no autorizadas por sus titulares.

Dentro de los reclamos vinculados a viviendas se incluyen los referidos a contratos de alquiler. Lo mismo ocurre con las consultas sobre cláusulas abusivas, la liquidación de expensas y los problemas con los administradores del consorcio de una propiedad horizontal.

En tercer lugar, la Oficina Municipal del Consumidor reportó 1.200 reclamos comerciales y legales. La cifra no sólo comprende los expedientes, sino las audiencias vinculadas a cada conflicto.

Más reclamos en Rosario

Por otro lado, el organismo recibió 833 quejas relacionadas con servicios públicos en Rosario, más del 9 % en relación al balance general. Luego aparecen 366 casos en los que era necesario el asesoramiento para realizar trámites municipales. Finalmente, el área de telecomunicaciones fue la que tuvo uno de los descenso más pronunciados. En 2024 se abrieron 660 expedientes sobre un total de 6.776 y este año fueron 297, apenas el 3,4 por ciento.

"Estoy muy contenta con la gestión, creo que se cumplieron todos los objetivos de 2025", manifestó Bobbett después de la presentación de la estadística. Entre otros aspectos positivos, destacó la posibilidad de sostener el porcentaje de resolución de los conflictos en paralelo con el incremento del trabajo en las dependencias ubicadas sobre Córdoba al 800.

La funcionaria consideró que los buenos resultados generales se dieron principalmente a partir de un refuerzo en la tarea educativa y la presencia territorial. Así mencionó dos de los tres ejes con los que se desarrolló la labor del último año en la oficina.

Educación y capacitación

La jefa del organismo consideró que el trabajo en la escuelas es "muy importante para poder conocer y defenderse posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores". A continuación recordó que tuvieron la chance de organizar charlas con estudiantes entre primero y quinto año del nivel secundario, tanto en el Concejo como en las instituciones correspondientes.

La buena llegada para atender consultas y reclamos no sólo se dio de la mano de la interacción con entidades educativas. Bobbett también ponderó la colaboración con el Poder Ejecutivo: "Participamos de operativos municipales todas las semanas".

Por último, la Oficina Municipal del Consumidor definió un tercer pilar fundamental de 2025 con la mira puesta en "fortalecer y reforzar el conocimiento de todos los trabajadores". Así se llevaron a cabo capacitaciones con profesionales y docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Al mismo tiempo se puso en marcha la adhesión de Santa Fe al sistema de ventanilla única federal de defensa, que apunta a facilitar la asistencia estatal en todo el país. Si bien se incrementó la cantidad de expedientes, el informe anual concluyó con números positivos.